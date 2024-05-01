Birden Fazla Projede Çalışırken Verimliliğimi Nasıl Artırdım

Serbest çalışan bir web geliştiricisi, uygulama yaratıcısı ve açık kaynak bakımcısı olarak, kod düzenleme, maket tasarlama, yapılacaklar listelerini yönetme, simge ve belge arama, komut satırlarını çalıştırma gibi birden fazla iş akışı arasında sürekli geçiş yapmam gerekiyor , farklı hesaplarla e-postaları kontrol etmek vb. Bu anahtarların her biri sürekli olarak tekrarlanan eylemler gerektirir:





Bir kod veya resim düzenleyici başlatın ve içindeki belirli bir projenin dosyalarını açın.





Bir web tarayıcısı açın ve görev yöneticisinde projeye gidin.





Bir simge web sitesine gidin, görsel filtreleri ayarlayın ve bir arama yapın.





Bir web posta uygulaması açın ve hesaplar arasında geçiş yapın.





Terminali başlatın ve komutları girin.





vesaire…





Her şey farklı yerlere dağılmış durumda ve bu da tüm süreci gerçek bir karmaşaya dönüştürüyor. Birden fazla proje üzerinde çalışırken işler daha da kötüleşiyor. İşimi tamamlamak için ihtiyacım olan her şeyi tek bir yerde toplayıp bunları doğru bağlama sahip olacak şekilde projeler ve iş akışları halinde düzenleyerek üretkenliğimi büyük ölçüde artırabileceğimi düşündüm.





Projeler ve iş akışlarının sınırları net olacak ve bunlar arasında geçiş yapmak artık bir kabus olmayacak. Ben de şunu buldum Daha özgür , tam da bunu yapan bir organizatör uygulaması. Ve yakın zamanda bunu sonsuza kadar ücretsiz ve açık kaynaklı bir proje olarak yayınladık.





Bu kısa yazıda, üç iş akışını örnek olarak kullanarak Freeter ile verimliliğimi nasıl artırdığımı size göstereceğim. Umarım bu size üretkenliğinizi nasıl artırabileceğiniz konusunda bazı fikirler verir.

İş akışları

Öncelikle iş akışlarımı ve bir proje üzerinde çalışırken ihtiyacım olan bir şeyi ararken sıklıkla yaptığım her şeyi analiz ettim:





Bir uygulama veya web sitesi geliştirirken genellikle görev yöneticisine erişebilmem, proje dosyalarını kod ve resim düzenleyicilerde açabilmem, belirli web sitelerinde simgeleri ve belgeleri arayabilmem, hızlı fikirleri not edebilmem ve proje deposunu açabilmem gerekiyor bir web tarayıcısında.

E-postayı ve Twitter DM'lerini kontrol ettiğimde web postasına ve Twitter DM sayfasına erişmem gerekiyor. Birden fazla hesabım var ve projeye özel hesaplarla oturum açmam gerekiyor.

Uygulamanın yeni bir sürümünü yayınladığımda, Terminal uygulamasında yayın komutunu çalıştırmam, git deposundaki sürümler sayfasını açmam, görev yöneticisini açmam ve Freeter topluluğunda "planlanan özellik" yazı düzenleyicisini açmam gerekiyor.





Şimdi bunları Freeter iş akışlarına dönüştürmenin zamanı geldi.

Uygulama/Web Sitesi Geliştirme

Uygulamayı/web sitesini geliştirmek için ihtiyaç duyduğum şeylere hızlı erişim sağlamak için aşağıdaki widget'ları kullanarak bir iş akışı ekranı oluşturdum:





Görevler: Projenin görev yöneticisini doğrudan iş akışı ekranına yerleştirmek için web sayfası widget'ı.

Kodu Düzenle: Dosya Açıcı widget'ı, proje klasörünü kod düzenleme programında açmak için.

Modeli Düzenle: Dosya Açıcı widget'ı, model dosyasını görüntü düzenleme programında açmak için kullanılır.

MDN: MDN Web Dokümanları web sitesinde arama yapmak için Web Sorgu widget'ı.

Node.js Dokümanları: Node.js Dokümanları web sitesinde arama yapmak için Web Sorgu widget'ı.

Anahat Simgeleri: Web Sorgusu widget'ı, anahat simgelerine göre filtrelenmiş simgeler içeren bir web sitesinde arama yapmak için kullanılır.

Doldurma Simgeleri: Doldurma simgelerine göre filtrelenmiş simgeler içeren bir web sitesinde arama yapmak için Web Sorgusu widget'ı.

Notlar: Bir özelliği geliştirirken hızlı fikirleri not almak için not widget'ı.

Proje deposunu bir web tarayıcısında açmak için Repo'yu Aç: Bağlantı Açıcı widget'ı.

Hata Raporları: Hata raporları sayfasını bir web tarayıcısında açmak için Bağlantı Açıcı widget'ı.

Özellik İstekleri: Özellik istekleri sayfasını bir web tarayıcısında açmak için Bağlantı Açıcı widget'ı.









Bu iş akışı, anında geliştirme bağlamına geçmemi, geliştirme sürecini başlatmak için ihtiyacım olan her şeyi basit bir tıklamayla başlatmamı, belgeleri ve simgeleri hızlı bir şekilde aramamı ve görev listesine hızlı bir şekilde erişmemi sağlıyor.

Mesajlar

E-postaları ve Twitter DM'lerini kontrol etmek için iki Web Sayfası widget'ını kullanarak bir iş akışı oluşturdum:





Google Mail gelen kutusu sayfasını yerleştirmek için.





Twitter DM sayfasını yerleştirmek için.





Ayrıca diğer projelerde farklı hesaplarla giriş yapabilmek için widget ayarlarında Oturum Kapsamını Proje olarak ayarladım.









Bu iş akışı, projeye özel hesaplar için Google Mail ve Twitter DM'lerine hızlı bir şekilde eş zamanlı erişim sağlamamı sağlıyor.

Yeni sürüm

Uygulamanın yeni bir sürümünü yayınlamak için şu beş widget'ı içeren bir iş akışı oluşturdum:





Sürüm: Komut widget'ı, Terminal'de yeni bir sürüm numarası isteyen ve yeni sürümün taslak yapısını başlatan bir komut satırını çalıştırmak için.





Sürümleri Aç: Sürümler sayfasını web tarayıcısında açmak için Bağlantı Açıcı widget'ı.





Görevler: Uygulama Geliştirme iş akışındaki Görevler'in bir kopyası. Mevcut sürümdeki tüm Bitmiş görevleri görmek için buna ihtiyacım olacak.





Planlanan Özellikler: Freeter topluluğunun "planlanan özellikler" sayfasını iş akışı ekranına yerleştirmek için web sayfası widget'ı. Onun yardımıyla, planlanan özellikleri güncelliyorum ve yeni sürümde uygulanan özellikler hakkında paylaşım yapıyorum.





Sürüm adımları: Sürüm sırasında bir şeyler yapmayı unutmamak için not widget'ı.









Bu iş akışı sayesinde kolayca yeni bir sürüm yayınlayabilir ve yeni özelliklerle ilgili güncellemeler yayınlayabilirim.

Bir Süper Kahraman Gibi İş Akışları Arasında Geçiş Yapın

Artık projeler ve iş akışları arasında geçiş yaptığımda, Freeter'ı öne getirmek için Ctrl+Shift+F basıyorum, o anda ihtiyacım olan iş akışı sekmesini açıyorum ve hemen çalışmaya başlıyorum.



