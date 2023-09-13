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    Transcriber Uygulaması Oluşturmak ve Dağıtmak için OpenAI'nin Whisper ve GPT-3 API'sini Kullanma - Bölüm 1ile@juanfrank77
    4,535 okumalar

    Transcriber Uygulaması Oluşturmak ve Dağıtmak için OpenAI'nin Whisper ve GPT-3 API'sini Kullanma - Bölüm 1

    2023/09/13
    11m
    ile @juanfrank77 4,535 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Makale, OpenAI'nin Whisper'ını ve GPT-3.5 Turbo API'sini kullanan bir transcriber uygulamasının geliştirilmesini özetlemektedir. Bölüm 1, API anahtarının alınması, Whisper kurulumu ve yerel veya çevrimiçi geliştirme seçimi de dahil olmak üzere kurulumu kapsar. Transkripsiyon için ses dosyalarının nasıl indirileceğini açıklıyor, Whisper ile ses transkripsiyonunu gösteriyor ve GPT-3 kullanarak yönetici özeti oluşturma sürecini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bölüm 2, uygulamanın buluta dağıtılmasına odaklanacaktır.

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    programming #programming #web-development
    Juan F. Gonzalez HackerNoon profile picture

    @juanfrank77

    Juan F. Gonzalez

    Former web developer turned online writer. Making tough topics accesible through stories & movie references.

    Credibility

    react to story with heart
    Brave-G

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