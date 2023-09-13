Transcriber Uygulaması Oluşturmak ve Dağıtmak için OpenAI'nin Whisper ve GPT-3 API'sini Kullanma - Bölüm 1

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Makale, OpenAI'nin Whisper'ını ve GPT-3.5 Turbo API'sini kullanan bir transcriber uygulamasının geliştirilmesini özetlemektedir. Bölüm 1, API anahtarının alınması, Whisper kurulumu ve yerel veya çevrimiçi geliştirme seçimi de dahil olmak üzere kurulumu kapsar. Transkripsiyon için ses dosyalarının nasıl indirileceğini açıklıyor, Whisper ile ses transkripsiyonunu gösteriyor ve GPT-3 kullanarak yönetici özeti oluşturma sürecini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bölüm 2, uygulamanın buluta dağıtılmasına odaklanacaktır.