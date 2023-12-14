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    Sıfırdan Ürün Avı: Yolculuğum'da Yayınlanmaya Kadar Geçen 4 Hafta İçinde Bir Telegram Botunun Tanıtılmasıile@adrob
    472 okumalar

    Sıfırdan Ürün Avı: Yolculuğum'da Yayınlanmaya Kadar Geçen 4 Hafta İçinde Bir Telegram Botunun Tanıtılması

    2023/12/14
    8m
    ile @adrob 472 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Modern teknolojiler ve dijital girişimcilik dünyasında, ister Telegram botu, web sitesi, hatta küçük bir kütüphane olsun herhangi bir ürün yaratmak sadece ilk adımdır. İzleyicinin dikkatini çekmek ve başarılı bir tanıtım yapmak için etkili ve sistematik bir tanıtım planı gereklidir ve bende bir tane var. Bu yazıda esasen sıfırdan başlayıp ürünün popüler platform ProductHunt'ta yayınlanmasıyla sonuçlanan dört haftalık planımı paylaşacağım. Bu planı kendi evcil hayvan projem olan alan adı izleme için bir Telegram botu perspektifinden ele alacağım. Bu makalenin devamında dört hafta sonra belgeleyip yayınlayacağım sonuçlar yer alacak.
    featured image - Sıfırdan Ürün Avı: Yolculuğum'da Yayınlanmaya Kadar Geçen 4 Hafta İçinde Bir Telegram Botunun Tanıtılması
    product-management #product-management #product-hunt
    Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture

    @adrob

    Aleksandr Drobushevskiy

    I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.

    Credibility

    react to story with heart
    Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture
    by Aleksandr Drobushevskiy @adrob.I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.
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