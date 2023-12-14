Sıfırdan Ürün Avı: Yolculuğum'da Yayınlanmaya Kadar Geçen 4 Hafta İçinde Bir Telegram Botunun Tanıtılması
Çok uzun; OkumakModern teknolojiler ve dijital girişimcilik dünyasında, ister Telegram botu, web sitesi, hatta küçük bir kütüphane olsun herhangi bir ürün yaratmak sadece ilk adımdır. İzleyicinin dikkatini çekmek ve başarılı bir tanıtım yapmak için etkili ve sistematik bir tanıtım planı gereklidir ve bende bir tane var.
Bu yazıda esasen sıfırdan başlayıp ürünün popüler platform ProductHunt'ta yayınlanmasıyla sonuçlanan dört haftalık planımı paylaşacağım. Bu planı kendi evcil hayvan projem olan alan adı izleme için bir Telegram botu perspektifinden ele alacağım.
Bu makalenin devamında dört hafta sonra belgeleyip yayınlayacağım sonuçlar yer alacak.