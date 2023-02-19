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    Beşinci Boyut Mancınığıile@astoundingstories

    Beşinci Boyut Mancınığı

    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    BU hikayenin normal bir başlangıç yeri yoktur çünkü başladığı söylenebilecek çok fazla yer vardır. Profesör Denham, Ph.D., M.A., vb. bilim adamlarının yıllardır hakkında konuştuğu ama asla eritemediği bir metali izole ettiğinde başlayabiliriz. Veya bu metali ilk deneysel kullanımıyla tamamen imkansız sonuçlarla başlayabilir. Ya da Chicago şehrinde ünlü bir gangster lideri ile kendisine som altından tuhaf, ağır bir nesne teslim eden ve çok gergin bir şekilde açıklama yapan ve sonunda kanıtlamayı başaran gözlüklü genç bir laboratuvar asistanı arasındaki bir röportajla çok makul bir şekilde başlayabilirdi. , nereden geldi? Aynı zamanda imkansız sonuçlarla, çünkü bu, tatil köylerinin ve rom kaçakçılarının efendisi olan "Kral" Jacaro'yu Öklid dışı geometride tutkulu bir meraklıya dönüştürdü. Bütün hikayenin o röportaj anıyla başladığı söylenebilir.
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    Astounding Stories

    Dare to dream. Dare to go where no other has gone before.

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