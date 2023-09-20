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    BAMboozled: BAM Ticareti Binance.US Kullanıcılarını Nasıl Aldattı?ile@secagainsttheworld

    BAMboozled: BAM Ticareti Binance.US Kullanıcılarını Nasıl Aldattı?

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    Çok uzun; Okumak

    BAM Trading ve BAM Management, önemli yanlış beyanlarda bulunmak ve aldatıcı uygulamalara katılmakla suçlanıyor. Bu iddialar ticari gözetim, ticaret hacimleri ve Binance.US Platformundaki manipülatif ticaretle ilgilidir. Raporlanan işlem hacimlerinin doğruluğu ve bunların hisse senedi yatırımcıları da dahil olmak üzere yatırımcılar için önemi bu iddiaların temel odak noktasıdır. Bu iddia edilen aldatmaca, BAM Trading ve BAM Management için işlem ücretlerinden ve özsermaye yatırımlarından elde edilen yaklaşık 200 milyon dolarlık önemli bir gelirle sonuçlandı.
    featured image - BAMboozled: BAM Ticareti Binance.US Kullanıcılarını Nasıl Aldattı?
    tech-companies #sec-v.-binance #binance.us
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    SEC vs. the World

    A collection of public domain court case filings, by/against the US SEC, retrieved by HackerNoon

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