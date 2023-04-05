Bağış Toplama Danışmanlarının Yüzde Alamaması Ne Demek İstiyorsunuz?
Çok uzun; OkumakHisse senedi, borç, gayrimenkul ve diğer menkul kıymetleştirilmiş alanlardaki fon toplama danışmanları, en azından Amerika Birleşik Devletleri menşeli para veya kişileri içeren işlemler için etik açıdan, öz sermayenin veya toplanan fonların belirli bir yüzdesini kabul edemez.
Herhangi bir şekilde beklenmedik duruma dayalı ödeme, bulma ücreti, başarı ücreti, kesme, dilimleme, yönlendirme ikramiyesi veya "pastadan bir parça" için başka adlar, bağış toplama danışmanları için sınırların dışındadır.