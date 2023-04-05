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    Bağış Toplama Danışmanlarının Yüzde Alamaması Ne Demek İstiyorsunuz?ile@fintechproffitt
    1,599 okumalar

    Bağış Toplama Danışmanlarının Yüzde Alamaması Ne Demek İstiyorsunuz?

    2023/04/05
    9m
    ile @fintechproffitt 1,599 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Hisse senedi, borç, gayrimenkul ve diğer menkul kıymetleştirilmiş alanlardaki fon toplama danışmanları, en azından Amerika Birleşik Devletleri menşeli para veya kişileri içeren işlemler için etik açıdan, öz sermayenin veya toplanan fonların belirli bir yüzdesini kabul edemez. Herhangi bir şekilde beklenmedik duruma dayalı ödeme, bulma ücreti, başarı ücreti, kesme, dilimleme, yönlendirme ikramiyesi veya "pastadan bir parça" için başka adlar, bağış toplama danışmanları için sınırların dışındadır.
    featured image - Bağış Toplama Danışmanlarının Yüzde Alamaması Ne Demek İstiyorsunuz?
    finance #finance #fundraising-consulting
    Matthew Proffitt HackerNoon profile picture

    @fintechproffitt

    Matthew Proffitt

    Matthew is a Fundraising Consultant and strategic advisor who has helped companies secure more than $1 billion.

    Credibility

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