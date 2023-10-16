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    5 Dakikada AWS'de 10.000 İzleyiciye Yönelik Yayın Hizmeti Nasıl Oluşturulurile@antmedia
    295 okumalar

    5 Dakikada AWS'de 10.000 İzleyiciye Yönelik Yayın Hizmeti Nasıl Oluşturulur

    ile Ant Media Server3m2023/10/16
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    Çok uzun; Okumak

    AWS Akış Hizmeti Sihirbazı, AWS'de bir akış hizmeti kurma işlemini basitleştirir. İhtiyacınız olan yayıncı ve oynatıcı sayısını sağlayarak akış ve oynatma uç noktası URL'lerine sahip olursunuz. Bu araç, Ant Media Server kümesi için kolayca değiştirebileceğiniz veya durdurabileceğiniz bir AWS CloudFormation şablonu oluşturur. Bunu kullanmak için bir AWS hesabına ihtiyacınız var. Ayrıntılı talimatlar sağlanmıştır ve bu araç, ücretsiz bir alt alan adı ve SSL sertifikası seçme veya kendinizinkini kullanma konusunda esneklik sunar. AWS'de yayın hizmetinizi oluşturmanın ve yönetmenin hızlı ve kullanıcı dostu bir yoludur.
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    Akış deneyimlerinizi değiştirebilecek AWS Akış Hizmeti Sihirbazı'nı tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu araçla, yalnızca 2 girdi sağlayarak dakikalar içinde AWS'de kendi yayın uygulamanızı oluşturabileceksiniz: ihtiyacınız olan yayın sayısı ve ihtiyacınız olan oynatıcı sayısı.

    İçindekiler

    • AWS Akış Hizmeti Sihirbazı ne yapar?
    • AWS Akış Sihirbazı Nasıl Çalışır?
    • Bunu nasıl kullanabilirsin?


    AWS Akış Hizmeti Sihirbazı ne yapar?

    AWS Akış Hizmeti Sihirbazı, gereksinimlerinize göre AWS'de dakikalar içinde otomatik ölçeklendirmeli bir akış hizmeti oluşturur. Giriş olarak yayıncıların ve oynatıcıların sayısını sağlarsınız ve akış ve oynatma uç noktası URL'lerini alırsınız. Daha sonra doğrudan bu uç noktalarla yayın yapmaya veya oynamaya başlayabilirsiniz.


    AWS Akış Hizmeti Sihirbazı Nasıl Çalışır?

    AWS Streaming Service Sihirbazı, zahmetsizce bir AWS CloudFormation şablonu oluşturur. Bu şablon, yayın gereksinimlerinize uygun bir Ant Medya Sunucusu küme altyapısı oluşturabilir. Bu altyapı bir akış hizmeti gibi davranır ve içindeki her varlık sizin kontrolünüzdedir. İsterseniz onu da değiştirebilirsiniz. Veya istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.


    Bu Araç Nasıl Kullanılır?

    Bu yazının geri kalan kısmında, bu araçla böyle bir küme kurma ve optimum performans için yapılandırma sürecini kolaylaştırma sürecinde size yol göstereceğiz.


    Başlamadan önce bu aracı kullanmak için tek bir şeye ihtiyacınız var: bir AWS hesabı. Eğer elinizde yoksa buradan alabilirsiniz.


    YouTube'daki eğitimimizi izleyin:


    Veya bu adım adım talimatı kullanın:


    1. İlk olarak AWS Akış Hizmeti Sihirbazı'na gidin.
    2. Gereksinimlerinize göre beklenen izleyici ve yayıncı sayılarını girin.
    3. (İsteğe bağlı) “ Ücretsiz Alt Alan Adı ve SSL Sertifikası Oluştur ” seçeneğine tıklarsanız, Let's Encrypt sertifikasıyla birlikte ücretsiz bir alt alan adınıza (.antmedia.cloud uzantılı) sahip olursunuz. Bu seçeneği tercih ettiğiniz takdirde DNS üzerinden gerekli güncellemeleri yapabilmemiz için bize yük dengeleyici adresiniz ve alt alan adınızı bildirmeniz gerekmektedir. Bu seçeneği işaretlemezseniz daha sonra CloudFormation şablonuna kendi sertifikanızı sağlayabilirsiniz.
    4. Gönder düğmesini tıklayın.
    5. Küme yapılandırma özetini tablo olarak göreceksiniz.


    karınca medya sunucusunda aws akış hizmeti sihirbazı


    6. Bu noktada yayın hizmetimizi oluşturabilecek bir CloudFormation şablonumuz var. Şablonu indirebilir veya “CF'de Aç” seçeneğine tıklayarak doğrudan AWS CloudFormation hizmetine yükleyebiliriz.

    7. Şimdi “ CF'de Aç ” butonuna tıklayarak kolay yoldan devam edelim. Bu noktadan sonra her şey AWS konsolunda ilerleyecek. AWS konsoluna giriş yaptığınızda aşağıdakine benzer bir ekranla karşılaşacaksınız.


    aws bulut kurulumu


    8. “ İleri ” butonuna tıklayarak karşınıza çıkan üç alanı doldurunuz. Gerekli alanları doldurduktan sonra “ İleri ” butonuna tıklayarak kurulum işlemini başlatın.


    ant media ile aws bulut kurulumu


    • Yığın Adı: Yığınlarınızı tanımlayacak, iskelet gibi olacak


    • KeyName: Bir Amazon EC2 anahtar çifti adı. Eğer burada bir değer yoksa ssh key oluşturmalısınız (EC2 > Key Pairs).


    • (İsteğe bağlı) LoadBalancerCertificateArn: Yük dengeleyiciyle ilişkilendirilecek sertifikanın Amazon Kaynak Adı (ARN). “Alan Adınız için AWS Sertifika Yöneticisinde SSL Sertifikası nasıl alınır?” konusuna göz atın. ek yardım için. “Ücretsiz Alt Alan Adı ve SSL Sertifikası Oluştur”u seçtiyseniz 'LoadBalancerCertificateArn'a ihtiyacınız olmayacak. Sertifikalar YAML dosyasına gömülü olduğundan otomatik olarak içe aktarılacaktır.


    9. Next butonlarına tıklayarak ilerleyiniz. Daha sonra CloudFormation kurulumu başlatır.

    10. Kurulum tamamlandıktan sonra “ Çıktı ” sekmesine tıklayarak yayın hizmetiniz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada akışları yayınlamak ve oynatmak için uç noktayı (URL'ler) bulacaksınız.


    AWS Akış Hizmeti Uç Noktaları


    Bu blog yazısında sizi, AWS üzerinde dakikalar içinde otomatik ölçeklenebilir altyapıya sahip bir akış hizmeti oluşturan AWS Akış Hizmeti Sihirbazımızı tanıttık. Bu hizmette tüm varlıklar sizin elinizde. İstediğiniz gibi değiştirebilir, durdurabilir veya yeniden başlatabilirsiniz.


    Sorularınız varsa yorumlarda sormaya çekinmeyin. Her zaman yanınızda olacağız 🙂


    Daha önce Murat Uğur tarafından yayınlanmıştır.


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    About Author

    Ant Media Server HackerNoon profile picture
    Ant Media Server@antmedia
    Ant Media provides a scalable and adaptive WebRTC based Ultra Low Latency Video Streaming Platform.
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