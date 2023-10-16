5 Dakikada AWS'de 10.000 İzleyiciye Yönelik Yayın Hizmeti Nasıl Oluşturulur

Akış deneyimlerinizi değiştirebilecek AWS Akış Hizmeti Sihirbazı'nı tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu araçla, yalnızca 2 girdi sağlayarak dakikalar içinde AWS'de kendi yayın uygulamanızı oluşturabileceksiniz: ihtiyacınız olan yayın sayısı ve ihtiyacınız olan oynatıcı sayısı.
AWS Akış Hizmeti Sihirbazı, gereksinimlerinize göre AWS'de dakikalar içinde otomatik ölçeklendirmeli bir akış hizmeti oluşturur. Giriş olarak yayıncıların ve oynatıcıların sayısını sağlarsınız ve akış ve oynatma uç noktası URL'lerini alırsınız. Daha sonra doğrudan bu uç noktalarla yayın yapmaya veya oynamaya başlayabilirsiniz.
AWS Streaming Service Sihirbazı, zahmetsizce bir AWS CloudFormation şablonu oluşturur. Bu şablon, yayın gereksinimlerinize uygun bir Ant Medya Sunucusu küme altyapısı oluşturabilir. Bu altyapı bir akış hizmeti gibi davranır ve içindeki her varlık sizin kontrolünüzdedir. İsterseniz onu da değiştirebilirsiniz. Veya istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
Bu yazının geri kalan kısmında, bu araçla böyle bir küme kurma ve optimum performans için yapılandırma sürecini kolaylaştırma sürecinde size yol göstereceğiz.
Başlamadan önce bu aracı kullanmak için tek bir şeye ihtiyacınız var: bir AWS hesabı. Eğer elinizde yoksa buradan alabilirsiniz.
YouTube'daki eğitimimizi izleyin:
Veya bu adım adım talimatı kullanın:
6. Bu noktada yayın hizmetimizi oluşturabilecek bir CloudFormation şablonumuz var. Şablonu indirebilir veya “CF'de Aç” seçeneğine tıklayarak doğrudan AWS CloudFormation hizmetine yükleyebiliriz.
7. Şimdi “ CF'de Aç ” butonuna tıklayarak kolay yoldan devam edelim. Bu noktadan sonra her şey AWS konsolunda ilerleyecek. AWS konsoluna giriş yaptığınızda aşağıdakine benzer bir ekranla karşılaşacaksınız.
8. “ İleri ” butonuna tıklayarak karşınıza çıkan üç alanı doldurunuz. Gerekli alanları doldurduktan sonra “ İleri ” butonuna tıklayarak kurulum işlemini başlatın.
Yığın Adı: Yığınlarınızı tanımlayacak, iskelet gibi olacak
KeyName: Bir Amazon EC2 anahtar çifti adı. Eğer burada bir değer yoksa ssh key oluşturmalısınız (EC2 > Key Pairs).
(İsteğe bağlı) LoadBalancerCertificateArn: Yük dengeleyiciyle ilişkilendirilecek sertifikanın Amazon Kaynak Adı (ARN). “Alan Adınız için AWS Sertifika Yöneticisinde SSL Sertifikası nasıl alınır?” konusuna göz atın. ek yardım için. “Ücretsiz Alt Alan Adı ve SSL Sertifikası Oluştur”u seçtiyseniz 'LoadBalancerCertificateArn'a ihtiyacınız olmayacak. Sertifikalar YAML dosyasına gömülü olduğundan otomatik olarak içe aktarılacaktır.
9. Next butonlarına tıklayarak ilerleyiniz. Daha sonra CloudFormation kurulumu başlatır.
10. Kurulum tamamlandıktan sonra “ Çıktı ” sekmesine tıklayarak yayın hizmetiniz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada akışları yayınlamak ve oynatmak için uç noktayı (URL'ler) bulacaksınız.
Bu blog yazısında sizi, AWS üzerinde dakikalar içinde otomatik ölçeklenebilir altyapıya sahip bir akış hizmeti oluşturan AWS Akış Hizmeti Sihirbazımızı tanıttık. Bu hizmette tüm varlıklar sizin elinizde. İstediğiniz gibi değiştirebilir, durdurabilir veya yeniden başlatabilirsiniz.
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Daha önce Murat Uğur tarafından yayınlanmıştır.