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    AppSumo Lansmanımız: Dürüst Bir İnceleme ve Potansiyel Gelirimizin %30'unu Nasıl Kaybettiğimizi Açıklamakile@mysignature
    719 okumalar

    AppSumo Lansmanımız: Dürüst Bir İnceleme ve Potansiyel Gelirimizin %30'unu Nasıl Kaybettiğimizi Açıklamak

    2023/12/19
    9m
    ile @mysignature 719 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    AppSumo, yazılım araçları ve dijital ürünlerde özel fırsatlar sunan, girişimcileri ve işletmeleri indirimli ömür boyu fırsatlarla buluşturan bir platformdur. Ömür boyu anlaşma, müşterinin yalnızca bir kez ödeme yapmasını ve tüm yaşam döngüsü boyunca ürüne erişebilmesini gerektirir. Temelde ürüne sahipsiniz ve AppSumo müşterileri çekiyor. Ürününüz için cazip bir fiyat sunmak, önemli sayıda potansiyel müşterinin ilgisini çekerek önemli miktarda gelir elde edilmesini sağlayabilir.
    featured image - AppSumo Lansmanımız: Dürüst Bir İnceleme ve Potansiyel Gelirimizin %30'unu Nasıl Kaybettiğimizi Açıklamak
    sumo businessman via HackerNoon AI Image Generator
    product-management #product-management #growth
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