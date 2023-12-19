AppSumo Lansmanımız: Dürüst Bir İnceleme ve Potansiyel Gelirimizin %30'unu Nasıl Kaybettiğimizi Açıklamak
Çok uzun; OkumakAppSumo, yazılım araçları ve dijital ürünlerde özel fırsatlar sunan, girişimcileri ve işletmeleri indirimli ömür boyu fırsatlarla buluşturan bir platformdur.
Ömür boyu anlaşma, müşterinin yalnızca bir kez ödeme yapmasını ve tüm yaşam döngüsü boyunca ürüne erişebilmesini gerektirir.
Temelde ürüne sahipsiniz ve AppSumo müşterileri çekiyor. Ürününüz için cazip bir fiyat sunmak, önemli sayıda potansiyel müşterinin ilgisini çekerek önemli miktarda gelir elde edilmesini sağlayabilir.