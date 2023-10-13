Altın Bilet NFT: Bir Dijital Varlıktan Daha Fazlası, Ronaldo'nun Mirasına Geçiştir

Spor dünyası, özellikle de futbol, enerjisi, ruhu ve ihtişamıyla uzun süredir milyonları büyüledi. Ancak dijital inovasyonun doğuşu ve blockchain teknolojilerinin yükselişiyle birlikte, taraftarların spor kahramanlarıyla olan deneyimlerini ve onlarla etkileşimlerini hızla değiştiren yeni bir boyut ortaya çıkıyor. Bu evrim sadece hatıra eşyası toplamakla ilgili değil; efsanelerle somut bir bağlantı kurmak, özel deneyimlerin kilidini açmak ve geleneksel hayran-spor etkileşimini yeniden tanımlayan çığır açan yollara katılmakla ilgilidir.

vurgular. Sadece tarihe tanık olmayın, onun bir parçasına sahip olun!

Taraftar Etkileşimini Yeniden Tanımlamak: Özel CR7 ForeverZone Koleksiyonu Aracılığıyla Ronaldo ile Antrenman Yapın

Eşsiz bir futbol efsanesi olan Cristiano Ronaldo, yenilikçi CR7 ForeverZone Koleksiyonunu tanıtmak için kripto devi Binance ile sinerji oluşturdu. Serideki bu üçüncü bölüm sadece NFT'lerden daha fazlasıdır; Ronaldo'nun görkemli dünyasına bir davettir.

Neden Hype?

CR7 ForeverZone Koleksiyonu sıradan bir NFT ürünü değil; dönüştürücü bir hayran deneyimini bünyesinde barındırıyor. Dijital dünyanın sizi somut ödüllere bağladığı yer burasıdır. İmzalı hatıralardan taç mücevherine kadar, bir hayrana hayatında bir kez Ronaldo ile antrenman yapma şansı veren Altın Bilet NFT.

Gizemi Kutudan Çıkarmak

Sürümün kalbinde her biri benzersiz CR7 merkezli NFT taşıyan 50.000 gizemli kutu yer alıyor. Dijital cazibenin ötesinde, sahipleri kendilerini Ronaldo'nun imzalı futbol toplarına, formalarına veya futbol ustasıyla kişisel bir randevuyu garanti eden gıpta ile bakılan Altın Bilet NFT'sine sahip olarak bulabilirler.





Ronaldo heyecanını şöyle ifade ediyor: "Bu işbirliği, dünyamın bir bölümünü benzersiz bir şekilde paylaşmama olanak tanıyor ve beni hayranlarıma her zamankinden daha da yakınlaştırıyor." Binance'in Pazarlama Direktörü Rachel Conlan şunları ekliyor: "Spor ve eğlencenin geleceğini şekillendiriyoruz. Ronaldo sadece sahada tarih yazmıyor; birlikte dijital hayran deneyimine de öncülük ediyoruz."

Bir Dizi NFT ve Hatıra Eşyası

CR7 ForeverZone Koleksiyonu şunları sunar:

Altın Bilet NFT: Dijital bir varlığın ötesinde, Ronaldo ile antrenman yapmak için pasaportunuzdur.

İmzalı Koleksiyon Parçaları: Ronaldo'nun kişisel olarak imzaladığı 50 futbol topu ve 50 forma.

Blockchain Biletleri: 2023, İstanbul'daki Binance Blockchain Haftası'na 50 giriş.

Önceki Koleksiyonlar: Ronaldo'nun yolculuğunu kutlayan ve sizi sürekli büyüyen CR7 ForeverZone topluluğuna davet eden önceki CR7 NFT sürümlerinden jetonlar.

Ronaldo'nun Mirasından Bir Parça

38.823 kutuda Ronaldo'nun ünlü kariyerine bir saygı duruşu olan Hatıra NFT yer alıyor. Birine sahip olmak sadece bir dijital tokena sahip olmak anlamına gelmez; seçkin CR7 ForeverZone topluluğuna dahil olduğunuzu gösterir.

Sizinkini Nasıl Alabilirsiniz?

ForeverZone kutunuzu üç şekilde emniyete alın:

Mevcut CR7 NFT sahipleri özel erişime sahiptir. Binance'te yeni misiniz? 11-24 Ekim tarihleri arasında MEETCR7 koduyla kayıt olun. Mevcut Binance kullanıcıları için, kayıt ve kimlik doğrulamasını tamamlayan bir arkadaşınızı tavsiye edin.

Yalnızca Binance'te Mevcuttur

11 - 24 Ekim 2023 tarihleri arasında Binance'e özel bu yeni hayran deneyimine katılın. Taraftar etkileşimi devriminin ön saflarında yer alın ve hayatınızın en önemli anlarına Ronaldo'yla bir an ayırma şansını yakalayın. Sadece tarihe tanık olmayın, onun bir parçasına sahip olun!





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