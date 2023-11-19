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    Akıllı Sokak Direkleri Yok, Akıllı Şehirler Yokile@adrien-book
    452 okumalar

    Akıllı Sokak Direkleri Yok, Akıllı Şehirler Yok

    2023/11/19
    5m
    ile @adrien-book 452 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bunu ilk kez burada duydunuz: Dünyanın dört bir yanındaki şehirler yeni teknolojileri benimsedikçe ve daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale geldikçe, sokak direkleri çok önemli bir altyapı unsuru olarak ortaya çıkacak. Açıkçası, akıllı sokak direkleri kitlelere uçan arabalardan ve holografik reklamlardan daha az çekici geliyor. Yine de aramızdaki pragmatikler, bugün ne kadar yaygın olduklarını ve yakında ne kadar önemli hale geleceklerini anlayacaklar; sıkıcı, öngörülebilir ama yine de fütüristik / Bilimkurgu bir şekilde.
    featured image - Akıllı Sokak Direkleri Yok, Akıllı Şehirler Yok
    tech-stories #smart-cities #iot-devices
    Adrien Book HackerNoon profile picture

    @adrien-book

    Adrien Book

    Strategy Consultant | Tech writer | AI writer of the Year | Somewhat French

    Credibility

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