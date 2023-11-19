Akıllı Sokak Direkleri Yok, Akıllı Şehirler Yok
Çok uzun; OkumakBunu ilk kez burada duydunuz: Dünyanın dört bir yanındaki şehirler yeni teknolojileri benimsedikçe ve daha verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale geldikçe, sokak direkleri çok önemli bir altyapı unsuru olarak ortaya çıkacak. Açıkçası, akıllı sokak direkleri kitlelere uçan arabalardan ve holografik reklamlardan daha az çekici geliyor. Yine de aramızdaki pragmatikler, bugün ne kadar yaygın olduklarını ve yakında ne kadar önemli hale geleceklerini anlayacaklar; sıkıcı, öngörülebilir ama yine de fütüristik / Bilimkurgu bir şekilde.