Extreme Axions Açıklandı: Sonuç

Bu makale arxiv'de CC 4.0 lisansı altında mevcuttur. Yazarlar: (1) HARRISON WINCH, Toronto Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü ve Toronto Üniversitesi Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü; (2) RENEE' HLOZEK, Toronto Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü ve Toronto Üniversitesi Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü; (3) DAVID JE MARSH, Teorik Parçacık Fiziği ve Kozmoloji, King's College London; (4) DANIEL GRIN, Haverford Koleji; (5) KEIR K. ROGERS, Dunlap Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü, Toronto Üniversitesi.

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5. SONUÇLAR

Aşırı eksenler, hem sicim teorisinden ilginç teorik gerekçelere hem de somut kozmolojik gözlemlenebilirlere sahip olan ilginç bir karanlık madde modelleri sınıfını temsil eder. Daha önce, bunların en büyük dezavantajlarından biri, hızlı alan salınımlarını modellemenin yüksek hesaplama maliyetiydi. Bu çalışmada, mevcut axionCAMB yazılımına, önceki modellerin birkaç gün sürdüğü aşırı eksen modelleri için MPS ve CMB gözlemlenebilirlerini yaklaşık 7 saniyede hesaplamasına olanak tanıyan yeni bir uzantı ekledik. Bu gözlemlenebilirler, eksen kütlesi, eksen DM yoğunluk oranı ve aşırı eksen başlangıç açısına ilişkin bir dizi değerin yanı sıra bir dizi sıradan kozmolojik parametre için hesaplanabilir. Aşırı eksenlerin bu hızlı modellemesini, axionCAMB'nin sıvı yaklaşımının değiştirilmiş bir versiyonunu kullanarak, başlangıç koşullarını ince ayarlanmış başlangıç açılarına izin verecek şekilde yeniden yapılandırarak, salınım fazı sırasında takyonik büyümeyi yansıtacak şekilde etkili sıvı ses hızını değiştirerek ve bir uygulama uygulayarak başardık. Hızlı hesaplamaya olanak sağlamak için eksen arka plan akışkan değişkenlerinin verimli arama tablosu.



