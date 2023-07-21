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    Ağ Oluşturmanın Sırrı: Yüksek Teknoloji Şirketleri Yeni Pazarlara Nasıl Genişliyor?ile@antagonist

    Ağ Oluşturmanın Sırrı: Yüksek Teknoloji Şirketleri Yeni Pazarlara Nasıl Genişliyor?

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    Çok uzun; Okumak

    Maxim Lukyanov, 15 yılı aşkın bir süredir yüksek teknoloji endüstrisindeki satışlara adamış ve bu yolda satış stratejileri oluşturmuştur. Kariyeri boyunca, birçok büyük şirketin petrol ve gaz sektöründeki devlerin sertifikalı tedarikçisi olmalarına yardımcı oldu. Şu anda kendi girişimlerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Maxim Lukyanov, iş geliştiricilerin nasıl dikkate değer sonuçlara ulaştıklarına ve şirketlerin hangi koşullar altında bu tür profesyonelleri işe almayı düşünmeleri gerektiğine dair bilgiler veriyor.
    featured image - Ağ Oluşturmanın Sırrı: Yüksek Teknoloji Şirketleri Yeni Pazarlara Nasıl Genişliyor?
    startups #founders #founder-stories #startup
    Aremu Adams Adebisi HackerNoon profile picture

    @antagonist

    Aremu Adams Adebisi

    Multi-award-winning freelance tech writer with expertise in fintech, SaaS, cybersecurity, & Web3. Crafting engaging long-formn content & interviewing industry experts. Open to work - DM me to tell your tech stories!

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