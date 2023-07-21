Ağ Oluşturmanın Sırrı: Yüksek Teknoloji Şirketleri Yeni Pazarlara Nasıl Genişliyor?
Çok uzun; OkumakMaxim Lukyanov, 15 yılı aşkın bir süredir yüksek teknoloji endüstrisindeki satışlara adamış ve bu yolda satış stratejileri oluşturmuştur. Kariyeri boyunca, birçok büyük şirketin petrol ve gaz sektöründeki devlerin sertifikalı tedarikçisi olmalarına yardımcı oldu.
Şu anda kendi girişimlerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Maxim Lukyanov, iş geliştiricilerin nasıl dikkate değer sonuçlara ulaştıklarına ve şirketlerin hangi koşullar altında bu tür profesyonelleri işe almayı düşünmeleri gerektiğine dair bilgiler veriyor.