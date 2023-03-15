Zuckerberg Twitter'ı Daha İyi Yönetebileceğini Düşünüyor

Tamam tamam. Teknik olarak ama Twitter bir platform. 🐤 hayır heyecan gibi A sahibi milyarder Mark Zuckerberg'in olduğunu belirtiyor. , , Ve , Twitter'a benzer bir sosyal ağ platformu oluşturmayı planlıyor. yeni rapor Facebook instagram Naber Haber, Facebook ve Instagram'ın başladığı daha önceki bir gelişmenin ardından geldi Bu, Elon Musk'un biraz para kazanmak için Twitter'da tanıttığı şeye ürkütücü derecede benziyordu. Uzmanlar varken Facebook/Instagram'ın "profilinizde doğrulanmış bir onay işareti için ödeme yapın" modelinin tamamını ele almasıyla ilgili olarak, Halihazırda olduğundan daha fazlası olmaya çalışan Twitter hakkında: internet sığır eti için bir yer. Ama aynı zamanda sesini yükselten bir izleyici kitlesi de var. (Kötü bir şey olduğu söylenemez ama çoğu zaman internette zorbalık ve tacizle sonuçlanabilir). bir abonelik modelinin kullanıma sunulması oldukça olumlu aynı şey söylenemez hiçbir şey ve her şey Peki ne verir? Görünüşe göre büyük çocuk Zuck, sosyal medyadan nasıl para kazanılacağını Elon Musk'tan daha iyi biliyor. Musk'ın ilk servetini, sonunda PayPal haline gelen bir girişim aracılığıyla internet üzerinden ödemeleri kolaylaştırarak elde ettiği doğru, ancak interneti bilmek ve internetin nasıl çalıştığını bilmek iki ayrı şeydir. Musk, PayPal'dan daha mühendislik odaklı diğer yollara geçti ve işin ticari tarafı söz konusu olduğunda büyük ölçüde sosyal medya alanına yeni giren biri olarak düşünülmeli. Ancak Mark Zuckerberg.. Zuck ve onunkiler hakkında ne istersen söyle VR ile çalışıyor ama adam sosyal medya söz konusu olduğunda hangi iş modelinin işe yaradığını biliyor. Aslında, Meta'nın bir Twitter taklidi oluşturma planını açıklayan raporda, Meta'daki tek bir günlük aktif kullanıcının 40 doların üzerinde bir geliri temsil ettiği de belirtildi; bu, Twitter kullanıcısı başına 16 doların iki katından fazlaydı. dünyayı yönetme hırsı Neyse, Facebook bu hafta şehrin gündemindeydi ve HackerNoon sıralamasında 1. sırada yer aldı. Instagram ise 2. sırada yer alıyor. Her iki şirketin de ana şirketi olan 75. sırada yer aldı. Teknoloji Şirketi Sıralaması Meta 👋 Kamu bilincinde hangi şirketlerin yükselip düştüğünü belirlemek için HackerNoon'un tescilli verilerini internet trendleriyle birleştiren haftalık teknoloji iyiliği koleksiyonu olan HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'ni okuyorsunuz. Haber bültenini her Salı gelen kutunuza almak için abone olun! buradan Muhalifler Google CEO'sunun Etrafındaki İlmiği Sıktı 🎃 Hatırla bu ... idi Görünüşe göre rakibe karşı koyması beklenen sohbet robotu Bard ChatGPT mi? Bu başarısızlık CEO Sundar Pichai'nin peşini bırakmıyor. mutlak boktan gösteri Google Microsoft ChatGPT'nin muhteşem başarısı, teknoloji devlerinin yapay zekadan nasıl para kazanılacağını bulmak için çabaladığı anlamına geliyor. Microsoft her şeyi çözdü, yapay zekayı ürünlerine dahil etti ve hatta bunu kendi ürünlerine dahil etti. Google'ın internetteki hakimiyetine karşı zorlu bir meydan okuma olacağını umuyor. arama motoru Bing Ancak Microsoft Google'a bu kadar zarar vermedi Muhalifler ise tüm bu zarara sebep olan tek kişiyi suçluyor: Pichai. Google kendine zarar verdi A Forbes'tan Pichai muhaliflerinin, onun riskten kaçınma ve yavaş karar alma konusundaki isteksizliğini, onun varoluşsal bir krizden geçtiği bir dönemde Google'a liderlik etmeye uygun olmadığını iddia etmek için kullandıklarını söylüyor. Aslında, 2019'da dizginleri Pichai'ye devreden Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin geri döndüler ve şirketin güncelliğini koruma mücadelesinde daha aktif bir yaklaşım sergilemeye başladılar, yapay zeka strateji toplantılarına katıldılar ve hatta kod konusunda yardımcı oldular. bazı örnekler. yeni rapor "Sanırım herkes Pichai'nin gideceği konusunda hemfikir. Asıl soru şu, bundan ne kadar sonra?" Eski bir Google yöneticisinin (adı raporda açıklanmayan) bu sözleri aktarıldı. Ah! Google bu hafta 3. sırada yer alırken, Microsoft 71. sırada yer aldı. Amazon, Musk'un Hakimiyetine de meydan okuyor 🌎 Elon Musk'un sahasında mücadele eden tek milyarder Mark Zuckerberg değil. Jeff Bezos' SpaceX'in Starlink'ine parasının karşılığını verebileceğini düşünüyor ve Musk'un şirketinin hakim olduğu bir endüstride alçak Dünya yörüngesine dayalı uydu internetinin geliştirilmesi. Amazon kendi versiyonu Amazon'un pazarlama malzemesi kod adı Project Kuiper, cihazlarının "dünya çapındaki müşterilere ve topluluklara hızlı, uygun fiyatlı geniş bant" sunacağını söylüyor. Ancak henüz prototip aşamasındalar. Cihazların maliyetinin ne kadar olacağı belli değil ancak Amazon, birim başına maliyetinin 400 dolardan daha az olduğunu, dolayısıyla bu eşiğin bir gösterge olabileceğini söyledi. Gelecekte daha fazla ayrıntı bekliyoruz. Amazon bu hafta 8. sırada yer aldı. Diğer Haberlerde.. 📰 Paranız (muhtemelen) güvende. ABD hükümeti var Geçen hafta çöken Silikon Vadisi Bankası'ndaki tüm mevduatların erişilebilir kalmasını sağlamak. SVB, teknoloji sektörünün en büyük bankalarından biriydi ve çöküşünün sonuçları pek çok şirketi etkiledi. Tam liste . kademeli Burada öyleydi başka bir ülkede devlet telefonlarında: Belçika. Tiktok yasaklandı Kripto kredi sağlayıcısı Silvergate'in . kapat Google hâlâ AI oyununun. dışarı değil Ve bu bir sarma! 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