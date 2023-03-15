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    Zuckerberg Twitter'ı Daha İyi Yönetebileceğini Düşünüyorile@sheharyarkhan
    487 okumalar

    Zuckerberg Twitter'ı Daha İyi Yönetebileceğini Düşünüyor

    2023/03/15
    4m
    ile @sheharyarkhan 487 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Yeni bir rapor, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi milyarder Mark Zuckerberg'in Twitter'a benzer bir sosyal ağ platformu oluşturmayı planladığını gösteriyor.
    featured image - Zuckerberg Twitter'ı Daha İyi Yönetebileceğini Düşünüyor
    silhouette of A lizard man in a suit looking outside the window while hundreds of blue "tweets" fly in the busy streets of New York via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #technology #business #blockchain
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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