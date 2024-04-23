Zircuit Staking Sadece İki Ayda 2 Milyar Doları Geçti

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 23 Nisan 2024/Chainwire/--





Paralelleştirilmiş devrelere ve yapay zeka destekli güvenliğe sahip bir ZK toplaması olan Zircuit, bugün yeni ürününü duyurdu. bahis programı TVL'de yalnızca iki ayda 2 milyar doların üzerine çıktı.





Zircuit ana ağa doğru ilerlerken, ZK toplamasının staking programı hızla ivme kazanıyor ve 2 ay gibi kısa bir sürede 2 milyar doların üzerinde TVL çekiyor. Zircuit Staking, kullanıcıların, lansman sırasında Zircuit'in ana ağına taşınabilecek varlıkları yatırarak Zircuit Puanları kazanmalarına olanak tanır. Kullanıcılar Zircuit Puanları kazanmak için ETH, likit staking tokenleri (LST'ler), likit yeniden staking tokenları (LRT'ler) ve USDe (Ethena USD) yatırabilirler.





Mart ayında Zircuit, Zircuit ekosistemine katkıda bulunan inşaatçıları, kurucuları ve topluluk üyelerini teşvik etmek için Build to Earn programını başlattı. Programa şimdiden 1.000'den fazla başvuru geldi. Zircuit'in büyüyen lansman öncesi TVL'si ve topluluğuyla, onaylanan projeler, en hızlı büyüyen L2'lerden birinde kullanıcıların ilgisini çekecek ve güçlü bir geliştirici deneyiminden yararlanacak.





Ayrıca, Zircuit'in Build to Earn programına katılan geliştiriciler ve ekosisteme katkıda bulunanlar, onaylanmış katkılar karşılığında ödül almaya hak kazanıyor. Build to Earn aracılığıyla Zircuit'e katılan projeler, Ethena, Ether.fi, KelpDAO, Renzo, Hashflow, Galxe, Elixir, Blocto, Eigenpie ve diğerleri dahil olmak üzere giderek büyüyen üst düzey lansman ortakları listesine katılacak. Zircuit şu anda test ağında bulunuyor ve ana ağını 2024 yazında başlatmayı planlıyor.





Build to Earn'e katılmak için kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir: https://build.zircuit.com/

Zircuit Staking'e katılmak için kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir: https://stake.zircuit.com/

Zircuit Hakkında

Zircuit, sıralayıcı düzeyinde paralelleştirilmiş devrelere ve yapay zeka destekli güvenliğe sahip bir ZK toplamasıdır. Bilgisayar bilimi, algoritmalar ve kriptografi alanında web3 güvenliği konusunda deneyimli ve doktoralı kişilerden oluşan bir ekip tarafından oluşturulan Zircuit, Pantera Capital, Dragonfly Capital ve Maelstrom tarafından desteklenmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için ziyaret edin zircuit.com veya bizi Twitter/X'te takip edin @ZircuitL2

Temas etmek

Jessica Graber

Zirkon

[email protected]

Bu hikaye, HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada.



