Aldatmacadan Gerçeğe: Startup'larda Etkili E-posta Kampanyaları için ChatGPT'den Yararlanmak
Çok uzun; OkumakAncak asıl zorluk, bunu sınırlı kaynaklarla gerçekleştirmektir ki bu, birçok startup için her zaman bir gerçekliktir. ChatGPT ve yapay zeka tabanlı e-posta pazarlamasında uzmanlaşmanın hayati önem taşıdığı nokta burasıdır.
Yapay zekanın, e-posta pazarlamanızı ara sıra yapılan patlamalardan, startup'ınızın pazarlama araç setinin para kazandıran ve kaynak açısından verimli bir parçasına dönüştürebilmesinin beş yolunu inceleyelim.