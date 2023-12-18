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    Aldatmacadan Gerçeğe: Startup'larda Etkili E-posta Kampanyaları için ChatGPT'den Yararlanmakile@selzy

    Aldatmacadan Gerçeğe: Startup'larda Etkili E-posta Kampanyaları için ChatGPT'den Yararlanmak

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    Çok uzun; Okumak

    Ancak asıl zorluk, bunu sınırlı kaynaklarla gerçekleştirmektir ki bu, birçok startup için her zaman bir gerçekliktir. ChatGPT ve yapay zeka tabanlı e-posta pazarlamasında uzmanlaşmanın hayati önem taşıdığı nokta burasıdır. Yapay zekanın, e-posta pazarlamanızı ara sıra yapılan patlamalardan, startup'ınızın pazarlama araç setinin para kazandıran ve kaynak açısından verimli bir parçasına dönüştürebilmesinin beş yolunu inceleyelim.
    featured image - Aldatmacadan Gerçeğe: Startup'larda Etkili E-posta Kampanyaları için ChatGPT'den Yararlanmak
    startups #startup #email-marketing #chatgpt
    Selzy HackerNoon profile picture

    @selzy

    Selzy

    Selzy is an easy-to-use email marketing platform for small businesses and startups with free 24/7 human support.

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    by Selzy @selzy.Selzy is an easy-to-use email marketing platform for small businesses and startups with free 24/7 human support.
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