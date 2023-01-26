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    Yüz Tanıma Teknolojisi, Renkli İnsanlarda Endişe Verici Derecede Yüksek Başarısızlık Oranına Sahipile@mosesconcha
    617 okumalar

    Yüz Tanıma Teknolojisi, Renkli İnsanlarda Endişe Verici Derecede Yüksek Başarısızlık Oranına Sahip

    2023/01/26
    4m
    ile @mosesconcha 617 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Louisiana'da yakın zamanda yüz tanıma sistemlerinin kullanılması, Georgia'lı siyah bir adam olan Randall Reid'in yanlışlıkla kimlikle tutuklanmasıyla sonuçlandı. Yerel yetkililer, onu New Orleans banliyösündeki (tamamen ayrı bir eyaletteki) bir mağazadan çanta çaldığı için suçlamak amacıyla yüz tanıma teknolojisini kullandı. Reid, __[devam eden trendin](https://www.wired.com/story/wrongful-arrests-ai-derailed-3-mens-lives/?redirectURL=https%3A%2f%2Fwww.wired) bir diğer üyesi. .com%2C%2A%20Yüz tanıma-yanlış tanımlama-hapishanesi.html

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    tech-stories #technology #biometric-technology
    Moses Concha HackerNoon profile picture

    @mosesconcha

    Moses Concha

    Journalist, copywriter and passionate storyteller with a lifelong love of video games.

    react to story with heart

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