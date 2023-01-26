Yüz Tanıma Teknolojisi, Renkli İnsanlarda Endişe Verici Derecede Yüksek Başarısızlık Oranına Sahip

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Louisiana'da yakın zamanda yüz tanıma sistemlerinin kullanılması, Georgia'lı siyah bir adam olan Randall Reid'in yanlışlıkla kimlikle tutuklanmasıyla sonuçlandı. Yerel yetkililer, onu New Orleans banliyösündeki (tamamen ayrı bir eyaletteki) bir mağazadan çanta çaldığı için suçlamak amacıyla yüz tanıma teknolojisini kullandı. Reid, __[devam eden trendin](https://www.wired.com/story/wrongful-arrests-ai-derailed-3-mens-lives/?redirectURL=https%3A%2f%2Fwww.wired) bir diğer üyesi. .com%2C%2A%20Yüz tanıma-yanlış tanımlama-hapishanesi.html