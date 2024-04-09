Web3'ü İnsanların Ceplerine Taşımak: Grindery Kurucu Ortağı Tim Delhaes ile Bir Tartışma

Web3 erişilebilirliğini geliştirmek, endüstrinin mevcut benimseme aşamasında kritik bir görevdir. Teknoloji yığını, uygulanabilir, uzun vadeli çözümlere doğru istikrarlı bir kültürel değişimin yanı sıra önemli ölçüde gelişti.





Web3 özelliklerini mevcut uygulamalara entegre etmek ileriye yönelik bir yoldur. Bu konuyu seri girişimci ve Kurucu Ortağı ve CEO'su Tim Delhaes ile derinlemesine tartıştım. Öğütme .





Hesap soyutlamanın neden önemli olduğunu, mesajlaşma uygulamalarının kripto paraların toplu olarak benimsenmesini nasıl kolaylaştırabileceğini ve daha fazlasını araştırdık. Hadi dalalım.

Hoş geldin Tim. Sana sahip olmak harika. Heyecan verici, çok yönlü yolculuğunuz ve Web2'den Web3'e geçişiniz hakkında bize biraz bilgi verin.

İnternetin siyasetten iş dünyasına ve eğitime kadar insan toplumunu nasıl dönüştürdüğüyle derinden ilgileniyorum. Bu, pek çok farklı biçimde kurduğum veya ölçeklendirdiğim her proje ve şirket için itici güçtür.





Ancak başlangıçta Web3'ü sadece bir abartı olarak gördüm. Örneğin ICO Yazında, blok zincirlerle ilgili her şeyi saçmalık olarak hemen reddettim. Daha sonra kurucuların ICO'lar aracılığıyla ne kadar para topladıklarını fark ettim ve sektörün derinliklerine indim. Bu sefer her şeyi daha iyi anlamaya istekliydim.





Yaptığım ilk şeylerden biri Solidity'de programlamaya başlamaktı. Heyecan vericiydi çünkü neredeyse yirmi yıldır ilk kez herhangi bir koda dokundum.





Çok geçmeden bu teknolojinin kalıcı olacağı belli oldu. Onu kapatamazsınız. Ve endüstriler arasında çok büyük ekonomik faydalar sağlayabilir; bu, İnternet ölçeğinde benimsenmeyi teşvik etmek için nihai teşviktir. Geriye bakmak yoktu.

Hayatınız boyunca işletmeler kurdunuz ve ölçeklendirdiniz. Gelişmekte olan girişimcilerin özellikle Web3'te karşılaştığı temel engellerden bazıları nelerdir?

İnternetin her çağında yeni girişimler kurdum: Web1, Web2 ve şimdi de Web3. Bu sayede deneyimin hem iyi hem de kötü olduğunu anladım.





Deneyimden çok şey kazanırsınız. Pek çok şey diğerinden daha kolay hale gelir. Ancak bu aynı zamanda inovasyonu özellikle daha önce yapmış olanlar için biraz daha zorlaştırıyor.





Özellikle Web3'te bir tarafta teknik zorluklar var. Kriptografik modelleri veya yöntemleri anlamak, karmaşık matematiği ayrıştırmak ve topluluk odaklı kültürel dinamiklerle uzlaşmak.





Buraya alışmam uzun zaman aldı ve bu yeni girişimcilerin de karşılaştığı bir durum. Ancak en zorlu zorluk, eski düşünme ve problem çözme yöntemlerinden kopmaktır.





Web3 çözümleri, zaman zaman tamamen alt üst olan yeni ve yeni yaklaşımlar gerektirir. Özellikle benim gibi Web1 veya Web2'den gelenler için bunun üstesinden gelmek bilinçli çaba ve eğitim gerektirir.





Web3'e giren çok fazla eski düşünce süreci ve yöntemi, bu sektörün dünyayı temelden dönüştürme becerisine yönelik bir tehdit oluşturuyor.

Teknolojiyi demokratikleştirmenin ve toplulukları merkezi olmayan çözümlerle güçlendirmenin önemi nedir?

İnkar edilemez 'bling-bling' başlangıçta çoğu insanı Web3'e çeken şeydir. Ancak daha derin ilgilere sahip olanlar, altta yatan teknolojinin gücüne kapılıp büyüleniyorlar.





Bu ilgilenen grup, finansal spekülasyonun ötesine geçerek Web3'te çalışmaya başlıyor. Web3'ün en çok gözden kaçan ancak en önemli ve etkili yönünü, yani teknolojik erişimi, gücü ve kontrolü demokratikleştirme yeteneğini keşfederler.





DAO'lara bu kadar derinlemesine girmem bu şekilde oldu. Bu alanda düzinelerce insanla konuştuktan sonra, gerçekten fark yaratan şeyin toplulukların demokratikleşmesi ve güçlendirilmesi olduğuna inanıyorum.





Web3, büyük şirketlere güvenmeyen ve ana akım bankalar, teknoloji şirketleri vb. ile etkileşime girmekten kesinlikle hoşlanmayanlar için bir umut ışığı getiriyor.

Grindery'ye geliyoruz, neden Telegram? Daha genel olarak, ödemeleri neden anlık mesajlaşma platformlarıyla entegre etmelisiniz?

Daha fazla insana daha fazla güç kazandırmak benim temel misyonumdur. Mesajlaşma uygulamaları giderek süper uygulamalara dönüştüklerinden bunun için harika bir araçtır.





Örneğin WeChat'i düşünün. Basit bir mesajlaşma platformundan dijital ödemeleri, ulaşımı, fiziksel hizmetleri vb. destekleyen bir "her şey uygulamasına" dönüştü.





Artık kripto ödemelerinin yeni nesil mesajlaşma uygulamalarının finansal DNA'sı olarak hizmet ettiğini görüyorum. Kriptoyu Telegram gibi uygulamalara getirmek, onu sonraki bir milyar kullanıcı için daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirecek. Web3'ün kitlesel benimsenmesi için gerekli olan gerçek dünya yardımcı programlarının kilidini açacaktır.





Mevcut kullanıcılar, dApp'ler, EVM zincirlerindeki likidite sağlayıcıları ve milyonlarca potansiyel kullanıcı arasındaki boşluklar nedeniyle Grindery'yi ilk olarak Telegram'a entegre ettik.





Web3'ün ideal tüketicileri, İnternet'in mevcut gizlilik ve güvenlik ortamından endişe duyan veya memnun olmayan kişilerdir. Meseleyi kendi ellerine almak istiyorlar, bu yüzden Telegram çoğu zaman tercih ettikleri mesajlaşma uygulamasıdır.





Ancak bir sonraki adımı atmak ve Telegram'ı mevcut Web3 teknoloji yığınına bağlamak çoğu kişi için hala zorlu bir mücadele. Ciddi karmaşıklıklar ve riskler var.





Grindery, ilgili riskleri en aza indirirken bu karmaşıklıkları soyutlamaktadır. Çözümümüze zaten çok büyük bir tepki görüyoruz. İlk birkaç ayda 700 binin üzerinde kayıt oldu. Ayrıca akıllı cüzdanımız en çok konuşlandırılan kendi kategorisindeki sözleşme ve en çok konuşlandırılan üçüncü tüm blok zincirlerde hesap soyutlama sözleşmesi.





Hesap soyutlama inovasyonunda öncü olarak bu teknolojinin tüketici açısından en büyük avantajları nelerdir?

Hesap soyutlama, dijital para birimi etkileşimlerini basitleştirerek bunları yeni gelenler de dahil olmak üzere herkes için daha güvenli ve kolay hale getirir. Bu esas olarak iki şekilde gerçekleşir.





Birincisi, karmaşık parolalarla veya özel anahtarlarla uğraşmanıza gerek yok. Bu, anahtarlarınızı kaybetme riskini ortadan kaldırır ve günlük kullanımda kripto cüzdanlarının yönetimini çok daha kolay hale getirir.





İkincisi, soyutlama, protokollerin zincirler arasındaki işlem maliyetlerini kapsayan özel sözleşmeler kullanmasına olanak tanır. Son kullanıcı deneyimi daha sorunsuz ve uygun maliyetlidir.





Bu iyileştirmeleri bir sonraki seviyeye taşıyoruz Öğütme . Telegram kimliklerini Web3 cüzdanlarına bağlamak, kullanıcıların tanıdık tanımlayıcıları kullanarak kripto göndermesine veya almasına olanak tanır. İşlem yapmak mesaj göndermek kadar kolay hale geliyor.





Grindery, PayPal'ın 90'lı yıllarda banka hesaplarını ve yönlendirme numaralarını e-posta adresleriyle değiştirerek fiat işlemleri için yaptığının aynısını kripto ödemeleri için de yapıyor. Etkisi, esasen üçüncü taraf hizmetlerle dolu eski bankacılık uygulamalarını yansıtan mevcut kripto cüzdanlarının ötesine geçecek.





Hesap soyutlamanın gerçek gücü, çeşitli uygulama ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneğinde yatmaktadır. Cüzdanlar görünmez hale geliyor ama her yerde mevcut.





Böylece Grindery, kullanıcılara Telegram hesaplarının kolaylığı ve konforuyla erişilebilen daha erişilebilir, kullanıcı dostu bir blockchain ekosisteminin yolunu açıyor.

Web3'ün internet ölçeğinde benimsenmesini engelleyen şey nedir? Oraya nasıl gidebiliriz?

İki ana engel var. Birincisi, işletmeler ve son kullanıcılar için mevzuatın netliği; ikincisi kullanım kolaylığıdır.





İlk sorun kolektif eylem gerektirirken biz ikinci sorunun çözümüne odaklanıyoruz. Hesap soyutlamayı ve şu ana kadar tartıştığım her şeyi kullanmak.





Web3'ün kullanımını kolaylaştırmak kaçınılmaz olarak bir milyar kullanıcıyı çekecektir. Birçoğu kenarda bekliyor.





Ortalama bir Telegram takas edebildiğinde, stake edebildiğinde ve diğer DeFi işlemlerini gerçekleştirebildiğinde ve ayrıca pizza, taksi, giyim vb. için ödeme yapabildiğinde, geleceğin burada olduğunu bileceğiz. Uzak değil.





Sonuç olarak, başka bir boğa döngüsü şekillenirken Web3'e giren yeni tüketicilere en iyi tavsiyeniz nedir?

Kayalık bir yolculuğa hazır olun. Web3'te gül bahçesi yok. Sadece on yıldan biraz fazla zaman geçti ve biz hala çok erkenciyiz.





Pek çok fırsat var ama aynı zamanda çukurlar da var. Bu yüzden adımlarınıza dikkat edin. Ancak her şeyden önce keşfetmeye, denemeye ve öğrenmeye hazır olun.

Her şeye yeni bir mercekle bakmaya başlayacaksınız ki bu sonuçta harika. Tavşan deliklerinin derinliklerine dalın, bariz olanın ötesine geçin ve her zaman sorun/cevap verin; neden?









Web3'ü benimsemek hayatınızı değiştirecek. Bir daha asla eskisi gibi olmayacak, iyi anlamda.