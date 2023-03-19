Veri Analizine Yeni Başlayanlar için 15 Excel Veri Kümesi
Çok uzun; OkumakExcel, veri analizi için vazgeçilmez bir araçtır ve doğru veri kümeleri ve tekniklerle yeni başlayanlar içgörüleri ortaya çıkarmayı ve bilinçli kararlar almayı öğrenebilir. Bu yazımızda Veri Analitiğine Yeni Başlayanlar için 15 Excel Veri Kümesinin bir listesini derledik. Finansal analiz, piyasa analizi ve zaman serisi analizi gibi konuları kapsayan bu Excel veri kümeleri, gerçek dünya senaryolarına ilişkin öngörüler elde etmek için kullanılabilir.