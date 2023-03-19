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    Veri Analizine Yeni Başlayanlar için 15 Excel Veri Kümesiile@datasets
    45,325 okumalar

    Veri Analizine Yeni Başlayanlar için 15 Excel Veri Kümesi

    2023/03/19
    15m
    ile @datasets 45,325 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Excel, veri analizi için vazgeçilmez bir araçtır ve doğru veri kümeleri ve tekniklerle yeni başlayanlar içgörüleri ortaya çıkarmayı ve bilinçli kararlar almayı öğrenebilir. Bu yazımızda Veri Analitiğine Yeni Başlayanlar için 15 Excel Veri Kümesinin bir listesini derledik. Finansal analiz, piyasa analizi ve zaman serisi analizi gibi konuları kapsayan bu Excel veri kümeleri, gerçek dünya senaryolarına ilişkin öngörüler elde etmek için kullanılabilir.
    featured image - Veri Analizine Yeni Başlayanlar için 15 Excel Veri Kümesi
    excel datasets via HackerNoon AI Image Generator
    programming #microsoft-excel #spreadsheet
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    @datasets

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    by Open Datasets Compiled by HackerNoon @datasets.A library of open datasets for data analytics/machine learning compiled by HackerNoon.
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