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    Varlıklar ve Ürünler için Tokenizasyon: Özellikler, Maliyetler ve Kullanım Durumlarıile@obyte
    336 okumalar

    Varlıklar ve Ürünler için Tokenizasyon: Özellikler, Maliyetler ve Kullanım Durumları

    2024/01/06
    7m
    ile @obyte 336 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Daha geniş anlamda tokenizasyonu, içerdiği varlıkları dikkate alarak maddi ve manevi olarak kategorize edebiliriz. Dolayısıyla bu varlıklar, altın veya gayrimenkul dahil olmak üzere somut olabileceği gibi, oy haklarını veya içerik lisanslarını kapsayan gayri maddi de olabilir. Temel olarak tokenizasyon, değerli, sahip olunabilir ve daha geniş bir varlık piyasasına dahil edilebilir olarak kabul edilen hemen hemen her şeyi kapsar.
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    programming #tokenization #asset-tokenization
    Obyte HackerNoon profile picture

    @obyte

    Obyte

    A ledger without middlemen

    Credibility

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    CodeRabbit

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