Varlıklar ve Ürünler için Tokenizasyon: Özellikler, Maliyetler ve Kullanım Durumları
Çok uzun; OkumakDaha geniş anlamda tokenizasyonu, içerdiği varlıkları dikkate alarak maddi ve manevi olarak kategorize edebiliriz. Dolayısıyla bu varlıklar, altın veya gayrimenkul dahil olmak üzere somut olabileceği gibi, oy haklarını veya içerik lisanslarını kapsayan gayri maddi de olabilir.
Temel olarak tokenizasyon, değerli, sahip olunabilir ve daha geniş bir varlık piyasasına dahil edilebilir olarak kabul edilen hemen hemen her şeyi kapsar.