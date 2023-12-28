Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Uzun Yapılacaklar Listenizi Başarı Listesine Dönüştürünile@vinitabansal
    1,860 okumalar

    Uzun Yapılacaklar Listenizi Başarı Listesine Dönüştürün

    2023/12/28
    9m
    ile @vinitabansal 1,860 okumalar
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    Company Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - Uzun Yapılacaklar Listenizi Başarı Listesine Dönüştürün
    life-hacking #productivity #task-management
    Vinita Bansal HackerNoon profile picture

    @vinitabansal

    Vinita Bansal

    Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    eBay'de Komplo: Rahatsız Edici Taciz, Takip ve Örtbas Destanı
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    I bought Forbse.com
    Published at Dec 18, 2018 by guittetv #growth-hacking
    Article Thumbnail
    Daha Küçük Yazılım Birimleri Gönderin ve Yerel Ana Bilgisayar Şubelerinizin Boyutlarını Sınırlandırın
    Published at Jan 19, 2024 by david #product-management
    Article Thumbnail
    Gall3ry, Web3 Kullanıcı Deneyimini Lider Teknolojiyle Yeniliyor: Zincir İçi İçerik
    Published at Jan 18, 2024 by gall3ry #tech-companies
    L O A D I N G
    . . . comments & more!