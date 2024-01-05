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    Toplantılarda Konuşmak Bu Kadar Zor Olmamalıile@vinitabansal
    335 okumalar

    Toplantılarda Konuşmak Bu Kadar Zor Olmamalı

    2024/01/05
    7m
    ile @vinitabansal 335 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Bir toplantıda söylemeniz gerekenleri söyleyecek kadar cesur musunuz, yoksa midenizde bir düğüm hissedip konuşmayı reddediyor musunuz?
    featured image - Toplantılarda Konuşmak Bu Kadar Zor Olmamalı
    society #meetings #communication-skills
    Vinita Bansal HackerNoon profile picture

    @vinitabansal

    Vinita Bansal

    Author Upgrade Your Mindset, Rethink Imposter Syndrome. Scaling products ￫ Scaling thinking. Former AVP Engg @Swiggy

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

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