TikTok Kongre'ye Cevap Verdi ve ABD Yasağının Anayasaya Aykırı Olduğunu Söyledi

Tiktok Inc. ve ByteDance LTD., v. Merrick B. Garland Güncelleme Mahkemesi Dosyası, 7 Mayıs 2024'te alındı, HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu bölüm 11'den 1'idir.





1. Kongre eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak TikTok'u açıkça seçip yasakladı: 170 milyon Amerikalının İnternet üzerinden video oluşturmak, paylaşmak ve görüntülemek için kullandığı korumalı konuşma ve ifadeye yönelik canlı bir çevrimiçi forum. Tarihte ilk kez Kongre, tek bir adlandırılmış konuşma platformunu ülke çapında kalıcı olarak yasaklayan ve her Amerikalının dünya çapında 1 milyardan fazla insanın bulunduğu benzersiz bir çevrimiçi topluluğa katılmasını yasaklayan bir yasayı yürürlüğe koydu.





2. Bu yasa – Amerikalıları Yabancı Düşmanların Kontrollü Uygulamalarından Koruma Yasası (“Yasa”) anayasaya aykırıdır. TikTok'un yasaklanması o kadar açık bir şekilde anayasaya aykırı ki, Yasanın sponsorları bile bu gerçeğin farkına vardı ve bu nedenle yasayı kesinlikle bir yasak olarak değil, yalnızca TikTok'un mülkiyetine ilişkin bir düzenleme olarak göstermeye çalıştılar. Sponsorlarına göre Kanun, TikTok'un nihai mülkiyetinin, çalışanları TikTok da dahil olmak üzere çeşitli ByteDance işletmelerini destekleyen Çinli yan kuruluşlara sahip bir şirket olan ByteDance Ltd.'ye yanıt vermesine yanıt veriyor. Yasanın bir yasak olmadığını çünkü ByteDance'e şu seçeneği sunduğunu iddia ediyorlar: TikTok'un ABD'deki işini elden çıkarmak ya da kapatmak.[1]





3. Ancak gerçekte başka seçenek yok. Yasanın TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermeye devam etmesine izin vermek için talep ettiği "nitelikli elden çıkarma" kesinlikle mümkün değil: ne ticari olarak, ne teknolojik olarak, ne de yasal olarak. Ve kesinlikle Yasanın gerektirdiği 270 günlük zaman çizelgesinde değil. Dilekçe sahipleri bunu ABD hükümetine defalarca açıkladılar ve Kanunun sponsorları, elden çıkarmanın mümkün olmadığının farkındaydı. Hiç şüphe yok: Yasa, TikTok'u 19 Ocak 2025'e kadar kapatmaya zorlayacak ve platformu başka bir yerde kopyalanamayacak şekillerde iletişim kurmak için kullanan 170 milyon Amerikalıyı susturacak.





4. Elbette, “nitelikli elden çıkarma” mümkün olsa bile, Kanun yine de olağanüstü ve anayasaya aykırı bir yetki iddiası olacaktır. Onaylanması halinde, hükümete, bir şirketin yarattığı yenilikçi ve benzersiz konuşma platformuna artık sahip olamayacağına ve yayınlayamayacağına karar vermesine olanak tanınacak. Kongre bunu yapabilirse, ulusal güvenliğe başvurarak ve herhangi bir gazetenin veya web sitesinin yayıncısına kapatılmamak için satış yapma emri vererek Birinci Değişiklik'i atlatabilir. Ve TikTok için böyle bir elden çıkarma, Amerikalıların paylaşılan içeriğe ayrılmış bir platformdaki küresel topluluğun geri kalanından bağlantısını kesecektir; bu, Anayasa'nın hem ifade özgürlüğü hem de bireysel özgürlük taahhüdüyle temelden çelişen bir sonuçtur.





5. Kongre'nin daha önce böyle bir yasayı çıkarmamasının iyi nedenleri var. Birinci Değişiklik'in ifade özgürlüğü garantisine uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir özgür ve açık bir İnternet'i desteklemektedir - ve Yüksek Mahkeme defalarca "İnternet üzerinden iletilen" ifadelerin "İlk Değişiklik'in korumalarına" tamamen uygun olduğunu kabul etmiştir. 303 Creative LLC - Elenis, 600 US 570, 587 (2023). Ve Attainder Maddesi ve Beşinci Değişiklik'te yer alan temel adalet ve eşit muamele ilkeleriyle tutarlı olarak, Kongre daha önce hiçbir zaman tek bir platform için bir kurallar dizisi ve platform için başka bir kurallar dizisi içeren iki katmanlı bir konuşma rejimi oluşturmadı. diğer herkes





6. Anayasal olarak korunan faaliyetleri düzenlemeyi amaçlayan geçmiş kanunlarla dramatik bir tezat teşkil eden Kongre, bu aşırı önlemleri tek bir yasal bulgu olmadan yürürlüğe koydu. Kanun, TikTok'un oluşturduğu herhangi bir tehdidi açıkça ifade etmiyor veya Kongre'nin diğer tüm platformlara eş zamanlı olarak uyguladığı standartlar kapsamında TikTok'un neden değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini açıklamıyor. Bireysel Kongre Üyelerinin açıklamaları ve bir kongre komitesi raporu bile, platform ilk piyasaya sürülmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde belirgin bir şekilde faaliyet göstermesine rağmen, belirli bir kanıta atıfta bulunmadan, yalnızca TikTok'un gelecekte kötüye kullanılabileceği varsayımsal olasılığına ilişkin endişeleri gösteriyor Bu spekülatif kaygılar, İlk Değişiklik hakları söz konusu olduğunda gerekenin çok altında kalıyor.





7. Devlet kurumlarının ABD kullanıcı verilerinin güvenliğini ve platformun içeriği üzerinde yabancı hükümet etkisi riskini değerlendirmeye başladıktan sonra Dilekçe Sahiplerinin Yürütme Organı ile birlikte geliştirdikleri gibi Kongre'nin daha az kısıtlayıcı alternatifleri değerlendirdiğine dair herhangi bir gösterge de yoktur. Bu tür endişeler hiçbir zaman kanıtlanmamış olsa da, Dilekçe sahipleri yine de hükümetin endişelerini giderecek bir çerçeve geliştirmek için dört yıl boyunca hükümetle gönüllü olarak çalıştı.





8. Bu etkileşimin bir parçası olarak, Dilekçe Sahipleri, ABD kullanıcı verilerinin ve ABD TikTok platformunun bütünlüğünün yabancılara karşı korunmasına yardımcı olmak amacıyla, bazen "Teksas Projesi" olarak da anılan bir teknoloji ve yönetişim koruma sistemi oluşturmak için gönüllü olarak 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptılar. yabancı hükümet etkisi Dilekçe sahipleri ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yabancı Yatırım Komitesi (“CFIUS”) ile yapılan müzakereler sonucunda geliştirilen 90 sayfalık Ulusal Güvenlik Anlaşması taslağında, ABD'ye bir “kapatma seçeneğinin” kabul edilmesi de dahil olmak üzere olağanüstü, ek taahhütlerde bulunmuşlardır. Dilekçe sahiplerinin anlaşma kapsamındaki belirli yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda hükümet, TikTok'u Amerika Birleşik Devletleri'nde askıya alma yetkisine sahiptir.





9. Kongre, bir yayıncı ve konuşmacıyı (TikTok Inc.), bir konuşma forumunu (TikTok) ve bu forumun nihai sahibini (ByteDance Ltd.) hedef almak şeklindeki politik açıdan uygun ve cezalandırıcı yaklaşım lehine bu özel anlaşmayı bir kenara attı. Yasanın iki katmanlı yapısı sayesinde Kongre bilinçli olarak sektör çapında sorumlu düzenlemelerden kaçındı ve yasanın cezalandırıcı ve ayrımcı amacına ihanet etti. Kongre, yalnızca TikTok Inc. ve ByteDance Ltd hariç diğer tüm şirketlere - ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluştursa da - yasağı önlemenin yollarını sağladı. Gerçekten de, başka herhangi bir şirketin başvurusunun yasaklanması için Kongre, bir bildirim ve "kamuya açık" bir bildirimde bulunmasını zorunlu kıldı. destekleyici gizli kanıtlarla birlikte “özel ulusal güvenlik” endişesini açıklayan rapor”. Ancak yalnızca Dilekçe Sahipleri için, yalnızca kapalı kapılar ardında meydana gelen bir yasağın gerekçelerine ilişkin herhangi bir tartışma ile birlikte, herhangi bir gerekçe beyanı veya destekleyici kanıt bulunmamaktadır.





10. Kongre, ulusal güvenlik risklerine karşı koruma sağladığını iddia etse bile Anayasa'nın emirlerine uymalıdır: “[bu] tehlikelere karşı. . . diğerlerinin aksine, ifade özgürlüğü hakkının ilkesi her zaman aynıdır.” Abrams - Amerika Birleşik Devletleri, 250 US 616, 628 (1919) (Holmes, J., muhalif). Kongre burada bunu yapamadı ve Yasanın çıkarılması gerekiyor.

Yargı Beyanı

11. Kanun'un 3(a) ve 3(b) Bölümleri uyarınca, HR 815, div. H, 118. Kong., Yayın. L. No. 118-50 (24 Nisan 2024), bu Mahkeme, Kanun'un anayasaya uygunluğuna yönelik bu itiraz konusunda orijinal ve münhasır yargı yetkisine sahiptir.[2]









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7 Mayıs 2024'te sf16-va.tiktokcdn.com adresinden alınan bu dava kamu malının bir parçasıdır. Mahkeme tarafından oluşturulan belgeler federal hükümetin eserleridir ve telif hakkı yasası uyarınca otomatik olarak kamu malı haline getirilir ve yasal kısıtlama olmaksızın paylaşılabilir.





[1] “TikTok Inc.”e yapılan atıflar bu davada Dilekçe Sahibi olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok platformunu yayınlayan belirli ABD tüzel kişiliğine aittir. "TikTok"a yapılan atıflar, hem TikTok mobil uygulamasını hem de web tarayıcı deneyimini içeren çevrimiçi platforma yöneliktir. “ByteDance Ltd.”ye yapılan atıflar Kanunda tanımlanan ve bu davada Dilekçe Sahibi olan belirli Cayman Adaları anonim holding şirketine aittir. “ByteDance”e yapılan atıflar, ByteDance Ltd. ve ilgili faaliyet gösteren yan kuruluşları da içeren ByteDance grubuna yöneliktir. TikTok Inc. ve ByteDance. Ltd. birlikte “Dava Sahipleri” olarak anılacaktır.





[2] Yasanın bir kopyası Ek A olarak bu Dilekçeye eklenmiştir. Bu Dilekçe herhangi bir kurum davasına itiraz içermediğinden, Federal Temyiz Prosedürü 15(a) Kuralına tabi değildir. Dilekçe sahipleri, bu orijinal davayı düzenleyen prosedürlere ilişkin ayrı bir öneride bulunmayı planlıyorlar. Dilekçe sahipleri, bu Mahkemenin orijinal yargı yetkisine sahip bir mahkemede dava başlatma savunması uygulamasıyla tutarlı olarak incelemesini kolaylaştırmak için aşağıdaki ilgili olguları ve iddiaları özetlemektedir, ancak zamanı gelince ek olguları ve argümanları sunma haklarını saklı tutmaktadırlar.







