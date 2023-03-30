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    TikTok CEO'su Beladan Kurtulmak İçin "Tok" Yapamadı, Yasak Çağrıları Yoğunlaşıyor 🕺ile@sheharyarkhan
    380 okumalar

    TikTok CEO'su Beladan Kurtulmak İçin "Tok" Yapamadı, Yasak Çağrıları Yoğunlaşıyor 🕺

    2023/03/30
    3m
    ile @sheharyarkhan 380 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Şirketinin yasa dışı bir şey yaptığına ve kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığına dair korkuları gidermeye yardımcı olmak için TikTok CEO'su Shou Zi Chew, milletvekillerinin endişelerini yanıtlamak üzere ABD Meclis Komitesi huzuruna çıktı. Bu toplantı planlandığı gibi gitmedi; hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler CEO'yu ulusal güvenlik ve uygulamayla ilgili diğer endişeler konusunda sorguya çekti.
    featured image - TikTok CEO'su Beladan Kurtulmak İçin "Tok" Yapamadı, Yasak Çağrıları Yoğunlaşıyor 🕺
    TikTok CEO appears for a House hearing while Speaker Kevin McCarthy shouts at him via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #technology #social-media #tech
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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