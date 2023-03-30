TikTok CEO'su Beladan Kurtulmak İçin "Tok" Yapamadı, Yasak Çağrıları Yoğunlaşıyor 🕺
Çok uzun; OkumakŞirketinin yasa dışı bir şey yaptığına ve kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaştığına dair korkuları gidermeye yardımcı olmak için TikTok CEO'su Shou Zi Chew, milletvekillerinin endişelerini yanıtlamak üzere ABD Meclis Komitesi huzuruna çıktı. Bu toplantı planlandığı gibi gitmedi; hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler CEO'yu ulusal güvenlik ve uygulamayla ilgili diğer endişeler konusunda sorguya çekti.