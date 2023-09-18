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    Tezos (XTZ) SWOT Analiziile@andreydidovskiy
    737 okumalar

    Tezos (XTZ) SWOT Analizi

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    Çok uzun; Okumak

    Bu SWOT analizi, Tezos'u (XTZ) değerlendirerek temiz bir imaj, büyüyen DeFi TVL, yakın zamanda Mumbai'de yapılan yükseltme, NFT pazarındaki şöhret, hard fork esnekliği ve yüksek stake oranı gibi güçlü yönlerini vurguluyor. Ancak aynı zamanda düşük stablecoin rezervleri ve sürekli enflasyon gibi zayıflıklara da dikkat çekiyor. Fırsatlar EVM uyumluluğunda ve stabilcoin rezervlerindeki potansiyel büyümede yatmaktadır. Dış tehditler, diğer Katman-1 projelerinden kaynaklanan yoğun rekabeti içermektedir.
    featured image - Tezos (XTZ) SWOT Analizi
    web3 #crypto #tezos #xtz #hackernoon-ru
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    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

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    by Andrey Didovskiy @andreydidovskiy.Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.
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