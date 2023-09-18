Tezos (XTZ) SWOT Analizi
Çok uzun; OkumakBu SWOT analizi, Tezos'u (XTZ) değerlendirerek temiz bir imaj, büyüyen DeFi TVL, yakın zamanda Mumbai'de yapılan yükseltme, NFT pazarındaki şöhret, hard fork esnekliği ve yüksek stake oranı gibi güçlü yönlerini vurguluyor. Ancak aynı zamanda düşük stablecoin rezervleri ve sürekli enflasyon gibi zayıflıklara da dikkat çekiyor. Fırsatlar EVM uyumluluğunda ve stabilcoin rezervlerindeki potansiyel büyümede yatmaktadır. Dış tehditler, diğer Katman-1 projelerinden kaynaklanan yoğun rekabeti içermektedir.