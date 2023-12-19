Tellor'un Merkezi Olmayan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (CPI) ortaya çıkarmak
Çok uzun; OkumakTellor CEO'su Brenda Loya, merkezi olmayan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) vizyonunu ve bunun hükümet politikaları üzerindeki potansiyel etkisini sunuyor. 2019 yılında başlatılan Tellor, merkezi olmayan, izinsiz ve sansüre dayanıklı veri entegrasyonuna odaklanan bir blockchain oracle protokolüdür. Sözlük, Tellor, Merkezi Olmayan Ağlar, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Aykırı Değer Tanımı, Aykırı Değer Tespiti ve Veri Toplama gibi temel kavramları kapsamaktadır. Tellor'un TÜFE hesaplamasındaki zorlukları nasıl çözdüğünü ve şeffaf ekonomik göstergelere nasıl katkıda bulunduğunu öğrenin.