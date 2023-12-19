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    Tellor'un Merkezi Olmayan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (CPI) ortaya çıkarmakile@oraclesummit

    Tellor'un Merkezi Olmayan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (CPI) ortaya çıkarmak

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    Çok uzun; Okumak

    Tellor CEO'su Brenda Loya, merkezi olmayan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) vizyonunu ve bunun hükümet politikaları üzerindeki potansiyel etkisini sunuyor. 2019 yılında başlatılan Tellor, merkezi olmayan, izinsiz ve sansüre dayanıklı veri entegrasyonuna odaklanan bir blockchain oracle protokolüdür. Sözlük, Tellor, Merkezi Olmayan Ağlar, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Aykırı Değer Tanımı, Aykırı Değer Tespiti ve Veri Toplama gibi temel kavramları kapsamaktadır. Tellor'un TÜFE hesaplamasındaki zorlukları nasıl çözdüğünü ve şeffaf ekonomik göstergelere nasıl katkıda bulunduğunu öğrenin.
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    web3 #blockchain-oracles #oraclesummit
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    @oraclesummit

    Blockchain Oracle Summit

    The Blockchain Oracle Summit is the only event in the world to focus solely oracles.

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    by Blockchain Oracle Summit @oraclesummit.The Blockchain Oracle Summit is the only event in the world to focus solely oracles.
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