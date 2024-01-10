Tarihin En Harika Zamanını Yaşıyoruz (Fakat Çoğu Kişi Bunu İsraf Ediyor)
Çok uzun; OkumakBelki de bu, somut adımlardan çok daha fazla soruyu beraberinde getiriyor.
Medeniyetin kaydettiği ilerlemenin farkına varınca bunalmış hissetmek mantıklı olacaktır.
Artık binlerce nesil önce bilinenlerin ötesinde fırsatlar mevcut.
Şu anda sizi çevreleyen şeylerden tam olarak yararlanamadığınızı fark ettiğinizde de endişeli hissedebilirsiniz. Bunun yerine, bu anı mümkün kılan geçmiş nesillerin yarattığı ilerlemeyi ve icatları hafife aldınız.