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    Tarihin En Harika Zamanını Yaşıyoruz (Fakat Çoğu Kişi Bunu İsraf Ediyor)ile@scottdclary

    Tarihin En Harika Zamanını Yaşıyoruz (Fakat Çoğu Kişi Bunu İsraf Ediyor)

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    Çok uzun; Okumak

    Belki de bu, somut adımlardan çok daha fazla soruyu beraberinde getiriyor. Medeniyetin kaydettiği ilerlemenin farkına varınca bunalmış hissetmek mantıklı olacaktır. Artık binlerce nesil önce bilinenlerin ötesinde fırsatlar mevcut. Şu anda sizi çevreleyen şeylerden tam olarak yararlanamadığınızı fark ettiğinizde de endişeli hissedebilirsiniz. Bunun yerine, bu anı mümkün kılan geçmiş nesillerin yarattığı ilerlemeyi ve icatları hafife aldınız.
    featured image - Tarihin En Harika Zamanını Yaşıyoruz (Fakat Çoğu Kişi Bunu İsraf Ediyor)
    seizing a golden crown via HackerNoon AI Image Generator
    life-hacking #personal-development #history
    Scott D. Clary HackerNoon profile picture

    @scottdclary

    Scott D. Clary

    Host of The Success Story Podcast

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

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