Ta-da Yapay Zeka Veri Pazarını Geliştirmek İçin 3,5 Milyon Dolar Topladı
Çok uzun; OkumakYapay zeka veri pazarı Ta-da, 3,5 milyon dolarlık bir finansman turunu başarıyla tamamladı. Dubai merkezli Morningstar Ventures tarafından 2021'den bu yana desteklenen proje, yapay zekanın evrimindeki kritik bir noktada bir inovasyon ışığı olarak ortaya çıkıyor. MultiversX de dahil olmak üzere blockchain ağır toplarından sermaye akışı, sektörün Tada'nın yapay zeka verilerinin erişilebilirliği ve karşılanabilirliği konusunda devrim yaratma misyonuna olan kolektif inancının altını çiziyor.