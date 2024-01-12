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    Ta-da Yapay Zeka Veri Pazarını Geliştirmek İçin 3,5 Milyon Dolar Topladıile@ishanpandey

    Ta-da Yapay Zeka Veri Pazarını Geliştirmek İçin 3,5 Milyon Dolar Topladı

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    Çok uzun; Okumak

    Yapay zeka veri pazarı Ta-da, 3,5 milyon dolarlık bir finansman turunu başarıyla tamamladı. Dubai merkezli Morningstar Ventures tarafından 2021'den bu yana desteklenen proje, yapay zekanın evrimindeki kritik bir noktada bir inovasyon ışığı olarak ortaya çıkıyor. MultiversX de dahil olmak üzere blockchain ağır toplarından sermaye akışı, sektörün Tada'nın yapay zeka verilerinin erişilebilirliği ve karşılanabilirliği konusunda devrim yaratma misyonuna olan kolektif inancının altını çiziyor.
    featured image - Ta-da Yapay Zeka Veri Pazarını Geliştirmek İçin 3,5 Milyon Dolar Topladı
    tech-stories #ai-data-marketplace
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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