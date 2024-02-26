SocialFi Yeniden Tasarlandı: Friendzone'un Lansmanı Geleceği Nasıl Şekillendiriyor?

Friendzone Lansmanı Merkezi Olmayan Sosyal Medyada Yeni Bir Çağın Başlangıcını İşaret Ediyor

Merkezi olmayan sosyal medya ortamı, öncü bir Sosyal Fi protokolü olan Friendzone'un, Polygon Proof-of-Stake ağında Sosyal Sermaye Pazaryerini resmi olarak başlatmasıyla büyük bir ivme kazandı. Lansman, etkiyi doğrudan finansal ödüllerle ilişkilendirerek kullanıcıların sosyal medyayla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve etkileşimde bulunduğunu yeniden tanımlayabilecek bir paradigma değişikliğini temsil ediyor.





Friendzone, geleneksel sosyal platformların blockchain teknolojisiyle ortaya çıkan somut parasal teşviklerle birleştirilmesine yönelik yeni yaklaşımıyla Web3 topluluğunda önemli bir ses getirdi. Ancak sürdürülebilir, merkezi olmayan bir sosyal ağ oluşturmak, büyük teknik ve ekonomik zorluklarla birlikte gelir. Yenilikçi protokol tasarımı ve güçlü finansman desteğiyle Friendzone, bu engellerin üstesinden gelmek ve yeni bir merkezi olmayan sosyal medya modelinin ana akım benimsenmesine öncülük etmek için gerekenlere sahip olabilir.

Mevcut Sosyal Fi Platformlarındaki Sorunlar

Kripto yoluyla sosyal etkileşimlerden para kazanma fikri cazip olsa da, önceki SosyalFi projeleri geniş çapta benimsenme konusunda büyük engellerle karşı karşıya kaldı. Bunların başında ağlar büyüdükçe kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen ölçeklenebilirlik sorunları geliyor. Etkinlik arttıkça, Ethereum gibi blok zincirlerdeki işlem maliyetleri ve bekleme süreleri, kullanıcıların beklediği kusursuz sosyal deneyimi olumsuz etkileyebilir.









Likidite zorlukları aynı zamanda erken dönem SosyalFi protokollerini de rahatsız ediyor; çünkü başlangıç pazarları, sosyal token alıcıları ve satıcılarını verimli bir şekilde eşleştiremeyecek kadar küçük. Bu likidite eksikliği yeni kullanıcıların cesaretini kırıyor ve ağ etkilerini sınırlıyor. Bu sorunlara çözüm olmadığında, merkezi olmayan sosyal medya, ana akım izleyicilerin erişebileceği gerçek bir alternatif olmaktan ziyade niş bir kavram olarak kalacaktır.

Friendzone'un Farklılaştırılmış Yaklaşımı

Friendzone, ölçeklenebilirlik, likidite ve adil değer dağıtımına odaklanan yenilikçi protokol tasarımıyla bu engelleri aşmayı hedefliyor. Modelin temelinde, gerçek zamanlı piyasa geri bildirimlerine göre token fiyatlarını dinamik olarak belirleyen uyarlanabilir bir bağlanma eğrisi yer alıyor. Bu, erişilebilirlik veya likidite darboğazlarından kaynaklanan kısıtlamalar olmadan sürdürülebilir büyümeyi teşvik eder.





Protokol ayrıca hisse miktarına ve süresine bağlı bir bahis mekanizması da içeriyor. Curve'den ilham alan bu "veCRV modeli", yaratıcıların başarısına anlamlı katkı sağlayarak ödülleri daha adil bir şekilde dağıtmayı amaçlıyor. İçerikten para kazanma üzerindeki özel içerik oluşturucu kontrolleriyle birleştirilen Friendzone, ağ genelinde etkileşimi teşvik ederken tüm kullanıcılara güç verir.





Friendzone, ekonomik çerçevesi aracılığıyla ölçeklenebilirlik ve likiditeyi doğrudan ele alarak, başka hiçbir Sosyal Fi projesinin sahip olmadığı bir şeye ulaşmayı umuyor: ana akım popülerliğe ölçeklenebilen ve aynı zamanda katılım için finansal teşvikleri sorunsuz bir şekilde entegre edebilen bir sosyal platform. Başarılı olması halinde, merkezi olmayan sosyal medyanın gerçek anlamda benimsenmesini sağlayan lider model olarak ortaya çıkabilir.

Polygon ile Stratejik Ortaklık

Friendzone, büyük hedeflerini gerçekleştirmek için Ethereum'un önde gelen ölçeklendirme çözümlerinden biri olan Polygon ile stratejik ortaklık kurdu. Polygon'un Proof-of-Stake ağının lansmanı, anlamlı büyüklükte merkezi olmayan bir sosyal ağı desteklemek için gereken önemli özellikler olan sektör lideri ölçeklenebilirlik, hız ve güvenlikten yararlanıyor.





Polygon ile yapılan işbirliği aynı zamanda Friendzone'a geniş, yenilikçi bir proje ve topluluk ekosistemine erişim sağlıyor. Bu, yeni kullanım durumlarını keşfetme, büyümeyi hızlandırma ve merkezi olmayan uygulamalarda birlikte çalışabilirliği sağlama konusunda onu iyi bir konuma getiriyor. Friendzone, yaratıcılardan ve kullanıcılardan oluşan ağını ölçeklendirirken, Polygon'un zkEVM'yi de içeren katmanlı ölçeklendirme yaklaşımı etkili olacaktır.

Güçlü Endüstri Desteği

Protokol lansmanıyla birlikte Friendzone, Web3 alanındaki en iyi melek yatırımcıların önderlik ettiği önemli bir finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Buna Synthetix, Illuvium, Pendle Finance, Immutable ve daha fazlası gibi yüksek profilli projelerin kurucuları ve liderleri de dahildir. 750.000 doları aşan tutar, artık Friendzone'a danışmanlık yapan stratejik destekçilerin giderek büyüyen listesine eklendi.





Sektörün önde gelenlerinden gelen bu destek, Friendzone'un yeni vizyonunu doğruluyor ve yatırımcıların, diğerlerinin zorluklarla karşılaştığı durumlarda başarılı olabileceğine olan inancının altını çiziyor. Farklılaştırılmış tasarımı ve iyi bağlantılara sahip ekibiyle Friendzone, yeni ortaya çıkan merkezi olmayan sosyal medya sektörünü dönüştürmek için iyi bir konumda görünüyor.

Aşamalı Kullanıma Alma ve Beta Testi

Friendzone, ilgi arttıkça sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için aşamalı bir kullanıma sunma stratejisi kullanıyor. Bekleme listesindeki 5.000'den fazla kullanıcıdan 1.000'iyle başlayan protokol, istikrar gösterdiği için 1.000 kişilik ek gruplara da katılacak.





Bu beta test süresi, hataların belirlenmesi, kullanıcı geri bildirimlerine göre üründe ince ayarlar yapılması ve sorumlu ölçeklendirme için gereken temelin oluşturulması açısından çok önemli olacaktır. Gelecekteki topluluk teşviklerini şekillendirmek için başlangıç puanına dayalı bir ödül sistemi de test edilecek.





Her şey yolunda giderse, Friendzone'un aşamalı yaklaşımı, sağladığı kesintisiz sosyal deneyimi tehlikeye atabilecek kontrolsüz bir ana ağ lansmanının artan acılarından kaçınmayı amaçlıyor. Her ilerici dönüm noktasında, protokolü yükseltmek ve tam vizyonunu gerçekleştirmek için çalışacaktır.

Friendzone Hakkında Son Düşünceler

Friendzone'un Polygon'da piyasaya sürülmesi, sosyal medyanın geleceğini yeniden tanımlayabilecek bir dönüm noktasıdır. Friendzone, yenilikçi ekonomik çerçevesi aracılığıyla etkiyi finansal değerle doğrudan ilişkilendirerek, kullanıcıların etkileşimde bulunma ve içerik oluşturucuların çevrimiçi para kazanma biçimini dönüştürmeyi vaat ediyor.





Ölçeklenebilirlik, likidite ve adil değer dağıtımına yönelik farklı yaklaşımı, bugüne kadar merkezi olmayan sosyal ağları engelleyen zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Güçlü endüstri desteği ve Polygon ile stratejik ortaklığıyla Friendzone, başka hiçbir Sosyal Fi projesinin sahip olmadığı şeyi başarmak için iyi bir konuma sahiptir: yeni tokenleştirilmiş bir sosyal paradigmanın ana akım benimsenmesi.





Beta test süresi, ürününün iyileştirilmesi açısından çok önemli olacaktır. Ancak başarılı olursa Friendzone, şimdiye kadar yalnızca kripto yoluyla mümkün olan finansal teşviklerle çevrimiçi toplulukları güçlendiren lider platform olarak ortaya çıkabilir. Lansmanı, merkezi olmayan uygulamaların mümkün kıldığı sınırları zorlayabilecek yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.





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