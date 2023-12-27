Slack, MongoAtlas, Salesforce ve Daha Fazlası için Microsoft Entra ID Entegrasyonlarında Gezinme
Çok uzun; OkumakMicrosoft Entra ID, kimlik ve erişim yönetimi için kullanıcı dostu bir çözümdür. Ancak satıcıların titizlikle hazırlanmış talimatlarına rağmen uzmanlar Slack, Salesforce veya Datadog gibi platformlarla entegrasyonları yapılandırırken sıklıkla sorunlarla karşılaşıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ekibi de bu zorluklarla karşılaştı ve bu makalede bunların nasıl yönetileceği ve çözüleceği konusunda bilgiler sunacağız.