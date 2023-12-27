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    Slack, MongoAtlas, Salesforce ve Daha Fazlası için Microsoft Entra ID Entegrasyonlarında Gezinmeile@socialdiscoverygroup

    Slack, MongoAtlas, Salesforce ve Daha Fazlası için Microsoft Entra ID Entegrasyonlarında Gezinme

    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Microsoft Entra ID, kimlik ve erişim yönetimi için kullanıcı dostu bir çözümdür. Ancak satıcıların titizlikle hazırlanmış talimatlarına rağmen uzmanlar Slack, Salesforce veya Datadog gibi platformlarla entegrasyonları yapılandırırken sıklıkla sorunlarla karşılaşıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ekibi de bu zorluklarla karşılaştı ve bu makalede bunların nasıl yönetileceği ve çözüleceği konusunda bilgiler sunacağız.
    featured image - Slack, MongoAtlas, Salesforce ve Daha Fazlası için Microsoft Entra ID Entegrasyonlarında Gezinme
    tech-companies #microsoft #integration #slack
    Social Discovery Group HackerNoon profile picture

    @socialdiscoverygroup

    Social Discovery Group

    We solve the problem of loneliness, isolation, and disconnection with the help of digital reality.

    Credibility

    react to story with heart

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