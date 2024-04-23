SEO Uzmanlığı: Cezasız Performans İçin En İyi Kılavuz

Web Sitenizin Google Tarafından Cezalandırılmasına Neden Olacak 5 SEO Hatası ve Nasıl Düzeltileceği

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Arama motoru optimizasyonunun (SEO) sürekli gelişen ortamında, en iyi uygulamalardan haberdar olmak, web sitenizin Google'daki görünürlüğünü ve sıralamasını korumak açısından çok önemlidir. Ancak bazı hatalar, arama devinin ceza almasına ve sonuçta sitenizin performansına zarar vermesine neden olabilir.





Bu kılavuzda, web sitenizi Google'ın başına belaya sokabilecek beş yaygın SEO hatasını inceleyeceğiz ve bunları düzeltmek için adım adım çözümler sunacağız.

Hata 1: Anahtar Kelime Doldurma

Anahtar Kelime Doldurma Nedir? Anahtar kelime doldurma, bir sitenin arama sonuçlarındaki sıralamasını değiştirmek için web sayfalarını anahtar kelimelerle veya sayılarla aşırı yükleme uygulamasıdır.





O niçin bir problem olsun ki? Google, anahtar kelime doldurmaya kalkışan web sitelerini, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği ve arama sonuçlarının kalitesini düşürdüğü için cezalandırır.





Nasıl Düzeltilir:

İçeriğinizi Denetleyin : Genel içeriğe kıyasla anahtar kelimelerin yoğunluğunu inceleyerek anahtar kelime doldurmanın gerçekleştiği sayfaları belirleyin.

İçeriği Doğal Şekilde Yeniden Yazın : Arama motorları için optimizasyon yaparken okunabilirliği korumak için aşırı anahtar kelimeleri eş anlamlılarla veya ilgili terimlerle değiştirin.

Kaliteye Odaklanma : Anahtar kelime yoğunluğunu takıntı haline getirmek yerine, kullanıcının amacına hitap eden yüksek kaliteli, değerli içerik oluşturmaya öncelik verin.

Hata 2: Yinelenen İçerik

Yinelenen İçerik Nedir? Yinelenen içerik, birden fazla URL'de görünen aynı veya büyük ölçüde benzer içeriğe atıfta bulunur.





O niçin bir problem olsun ki? Google, içeriğin hangi sürümünün dizine ekleneceğini belirlemekte zorlanabilir, bu da etkilenen sayfaların sıralamasının düşmesine neden olabilir.





Nasıl Düzeltilir:

301 Yönlendirmelerini Kullanın : Birden fazla URL aynı içeriğe yönlendiriyorsa, bağlantı eşitliğini birleştirmek ve kullanıcıları tercih edilen URL'ye yönlendirmek için 301 yönlendirmeleri ayarlayın.

Kanonik Etiketler : Bir sayfanın tercih edilen sürümünü arama motorlarına belirtmek için kanonik etiketler uygulayın.

Alıntılanmış İçeriği Düzenli Olarak Kontrol Edin : Sitenizde alıntılanmış içerik olup olmadığını izleyin ve bu içeriğin kaldırılması veya uygun şekilde atfedilmesi için harekete geçin.

Hata 3: Bozuk Bağlantılar ve Yönlendirmeler

Kırık Bağlantılar ve Yönlendirmeler Nedir? Kırık bağlantılar, artık var olmayan sayfalara yönlendiren veya hata mesajları döndüren köprülerdir; yönlendirmeler ise bir URL diğerine iletildiğinde meydana gelir.





Neden Sorundurlar? Bozuk bağlantılar ve yönlendirmeler kullanıcı deneyimini bozar ve arama motoru tarayıcılarının sitenizi düzgün bir şekilde dizine eklemesini engelleyebilir.





Bunları Nasıl Düzeltebilirim?

Bozuk Bağlantıları Düzenli Olarak Kontrol Edin : Sitenizdeki bozuk bağlantıları tespit etmek ve düzeltmek için Google Arama Konsolu veya üçüncü taraf eklentileri gibi araçlardan yararlanın.

Yönlendirmeleri Güncelle : Yönlendirmelerin doğru şekilde uygulandığından ve alakalı, çalışan sayfalara yönlendirildiğinden emin olun.

Site Değişikliklerini İzleyin : Sitenizin yapısında veya URL'lerinde değişiklik yaptığınızda, tüm iç ve dış bağlantıların buna göre güncellendiğini bir kez daha kontrol edin.

Hata 4: İnce veya Düşük Kaliteli İçerik

İnce İçerik Nedir? İnce içerik, kullanıcılara çok az değer sunan veya hiç değer sunmayan, genellikle minimum düzeyde metin veya yinelenen içerikten oluşan sayfaları ifade eder.





O niçin bir problem olsun ki? Google, arama sonuçlarında yüksek kaliteli, bilgilendirici içeriğe öncelik verir; bu nedenle, zayıf içeriğe sahip sayfaların iyi sıralamada yer alması pek olası değildir.





Nasıl Düzeltilir:

İçerik Denetimi : Zayıf içeriği belirlemek ve ek bilgilerle geliştirmek veya tamamen kaldırmak için web sitenizin sayfalarını değerlendirin.

EAT'ye odaklanın : Hem kullanıcılar hem de arama motorları nezdinde güvenilirlik oluşturmak için içerik oluşturmanızda uzmanlığı, otoriteyi ve güvenilirliği (EAT) vurgulayın.

İçerik Formatlarını Çeşitlendirin : Kullanıcı katılımını artırmak ve değer sağlamak için videolar, infografikler ve etkileşimli öğeler gibi çeşitli içerik formatlarını birleştirin.

Hata 5: Mobil Optimizasyonu Göz Ardı Etmemek

Mobil Optimizasyon Neden Önemlidir? İnternet trafiğinin çoğunluğunun mobil cihazlardan geldiği göz önüne alındığında, web sitenizi mobil kullanıcılar için optimize etmek, kusursuz bir tarama deneyimi sağlamak açısından çok önemlidir.





O niçin bir problem olsun ki? Mobil cihazlar için optimizasyon yapılmaması, daha yüksek hemen çıkma oranlarına, daha düşük etkileşime ve mobil arama sonuçlarında görünürlüğün azalmasına neden olabilir.





Nasıl Düzeltilir:

Duyarlı Tasarım : Çeşitli ekran boyutlarına ve cihazlara uyum sağlayan, tutarlı işlevsellik ve kullanılabilirlik sağlayan duyarlı bir tasarım uygulayın.

Sayfa Hızı Optimizasyonu : Mobil performansı artırmak için görüntüleri optimize ederek, kodu küçülterek ve tarayıcı önbelleğinden yararlanarak yükleme hızına öncelik verin.

Mobil Uyumlu İçerik : İçeriği, kısa paragraflar, daha büyük yazı tipleri ve dokunmatik gezinme için aralıklarla yerleştirilmiş tıklanabilir öğelerle, daha küçük ekranlarda kolay okunabilecek şekilde biçimlendirin.

SSS

S: Bir Google cezasının telafisi ne kadar sürer? C: İyileşme süresi, cezanın ciddiyetine ve sorunları çözmek için yapılan işlemlere bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda Google, sitenizin yönergelere uygunluğunu yeniden değerlendirdiğinden kurtarma işlemi haftalar hatta aylar sürebilir.





S: Web sitemdeki SEO sorunlarını tanımlamaya yardımcı olacak herhangi bir araç var mı? C: Evet, Google Search Console, SEMrush ve Moz gibi çeşitli araçlar, sitenizi anahtar kelime doldurma, yinelenen içerik, bozuk bağlantılar ve daha fazlasını içeren SEO sorunlarına karşı denetlemenizi sağlayacak özellikler sunar.





S: En başından itibaren SEO'nun en iyi uygulamalarını takip ederek cezalardan tamamen kaçınabilir miyim? C: SEO'nun en iyi uygulamalarına bağlı kalmak ceza riskini önemli ölçüde azaltırken, özellikle arama motoru algoritmaları geliştikçe zaman içinde sorunlarla karşılaşmak hala mümkündür. Uzun vadeli başarı için düzenli izleme ve bakım şarttır.

Çözüm

Bu yaygın SEO hatalarından kaçınmak, sağlıklı bir web sitesi varlığını sürdürmek ve Google'ın vereceği cezalardan kaçınmak için çok önemlidir. Sunulan çözümleri takip ederek ve en iyi uygulamalara bağlı kalarak sitenizin görünürlüğünü, kullanıcı deneyimini ve sonuçta arama motoru sıralamalarındaki başarısını artırabilirsiniz.



