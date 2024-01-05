Sadakat Programlarında Devrim Yaratan: Gennedy Volchek, Shping'in Blockchain Yolculuğunu Açıkladı
Çok uzun; OkumakShping'in kurucusu Gennedy Volchek, dijital yayıncılıktan blockchain tabanlı sadakat ve ödül programına öncülük etme yolculuğunu paylaşıyor. Röportaj, Shping'in evrimini, taklit ürünlerle mücadeledeki rolünü ve Coca Cola ve Kraft Heinz gibi büyük markalarla ortaklık kurma stratejisini kapsıyor. Ayrıca Volchek, Shping'in Coinbase Wallet ile entegrasyonunu ve gelişen tüketici davranışları ve teknolojik gelişmeler karşısında gelecek planlarını tartışıyor.