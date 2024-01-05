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    Sadakat Programlarında Devrim Yaratan: Gennedy Volchek, Shping'in Blockchain Yolculuğunu Açıkladıile@ishanpandey

    Sadakat Programlarında Devrim Yaratan: Gennedy Volchek, Shping'in Blockchain Yolculuğunu Açıkladı

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    Çok uzun; Okumak

    Shping'in kurucusu Gennedy Volchek, dijital yayıncılıktan blockchain tabanlı sadakat ve ödül programına öncülük etme yolculuğunu paylaşıyor. Röportaj, Shping'in evrimini, taklit ürünlerle mücadeledeki rolünü ve Coca Cola ve Kraft Heinz gibi büyük markalarla ortaklık kurma stratejisini kapsıyor. Ayrıca Volchek, Shping'in Coinbase Wallet ile entegrasyonunu ve gelişen tüketici davranışları ve teknolojik gelişmeler karşısında gelecek planlarını tartışıyor.
    featured image - Sadakat Programlarında Devrim Yaratan: Gennedy Volchek, Shping'in Blockchain Yolculuğunu Açıkladı
    web3 #shping-web3 #behind-the-startup
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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