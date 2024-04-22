Rumen Startup The Connecter, Hatcher+ ve Startupbootcamp Avustralya liderliğindeki ön tohumlama turunu garantiledi

Bükreş merkezli startup The Connecter, yakın zamanda iki önde gelen risk sermayesi firması olan Startupbootcamp ve Hatcher+ tarafından sağlanan desteğin ardından para sonrası değerlemede 1,2 milyon dolara ulaştı.





5,6 milyar dolarlık portföy değerlemesiyle Avrupa'nın önde gelen hızlandırıcısı Startupbootcamp, sürdürülebilir fintech programı için 1,8 bin başvuran arasında ilk 10'dan biri olarak The Connecter'ı seçti. Bu takdir, The Connecter'ın fintech alanında çığır açma ve yenilik yapma potansiyeli hakkında çok şey anlatıyor. Ayrıca, Singapur merkezli Hatcher+ da finansman turuna katılarak H2 Fonu'nun uzmanlığını da beraberinde getirdi. Bu erken aşamadaki girişim, yatırımcılar için sağlam, öngörülebilir getiriler üretebilecek, sektörden bağımsız, çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmak için yapay zeka destekli portföy oluşturma teknolojilerinin lisanslanması konusunda uzmanlaşmıştır.





Günümüzün birbirine bağlı dünyasında finansal hizmetlere erişim sadece bir lüks değil aynı zamanda bir zorunluluktur. Ancak 1,7 milyardan fazla insan hâlâ temel finansal araçlara erişemiyor; uluslararası işlemler, para birimindeki devalüasyon ve saklama riskleri gibi zorlu zorluklarla karşı karşıya. Merkezi olmayan finans (DeFi) çözümler vaat ederken, mevcut karmaşıklıkları pek çok kişiyi kenarda bırakıyor ve şaşırtıcı bir şekilde %70'lik bir kesim, hesap açılışlarını yardım olmadan hatasız bir şekilde gerçekleştiremiyor. Ayrıca kullanıcı işlemlerinin önemli bir %50'si başarısızlıkla sonuçlanıyor.





Katılım Vizyonu: Bağlayıcının Yaklaşımı

Zenginliğe erişimi demokratikleştirme ve DeFi'nin avantajlarını ana akıma taşıma misyonuna sahip, merkezi olmayan bir finans süper uygulaması olan The Connecter'a girin. Connecter, Web 2 fintech kolaylığı ile Web 3 arka ucunun kusursuz bir karışımını sunarak sıradan insanlar için tasarlanmıştır. Vizyonu mu? Kullanıcılara tam varlık sahipliği, istikrarlı para birimleri, artırılmış güvenlik ve küresel erişim sağlamak.





“ Connecter gerçekten her bakımdan bağlantıyla ilgilidir. Mevcut teknolojileri daha büyük teknolojiler oluşturmak için birbirine bağlıyor, insanları yeni deneyimler oluşturmak için birbirine bağlıyor ve insanları özgürlüğe bağlıyor. Şu anda mevcut olan mevcut ekonomik sistemlerimiz söz konusu olduğunda pek çok sorun var. Birincisi, insanların paralarını koyacakları güvenli bir yere sahip olmak ve daha sonra onu gerçekten kullanmak için ödemek zorunda oldukları para miktarıdır. İkincisi, insanların esasen kendi zor kazandıkları paralarına erişebilmeleri çok az. Üçüncüsü, merkezi, düzenlenmiş ekonomik sistemlerde meydana gelen çeşitli gizlilik ihlalleri. Connecter tüm bu sorunlara değiniyor ve çözümler sunarak bireylerin kendi zorluklarla kazandıkları mali kaynaklar üzerinde özerkliğe, erişilebilirliğe ve kullanıma sahip olmalarını sağlıyor. The Connecter'ın potansiyelini hayal ettiğimde, bunun biz insanlar olarak etkileşim şeklimizi ve şu anda içinde faaliyet gösterdiğimiz gerçekliği algılama şeklimizi gerçekten değiştirdiğini görüyorum. Connecter'ın yolsuzluğu ortadan kaldırdığını, bireysel özgürlüğü arttırdığını ve insanlara gücü geri verdiğini görüyorum. Connecter'ın dünyayı en temel düzeyde daha iyiye doğru değiştirdiğini görüyorum. ” - Paige Soponar, COO ve The Connecter Kurucu Ortağı





Kullanıcı Odaklı Tasarım: Bağlayıcıyı Farklılaştıran Özellikler

The Connecter'ın başarısının temelinde, Asya Pasifik YNBC ile yakından bağlantılı olan Ar-Ge departmanının kanıta dayalı kullanıcı arayüzü uzmanlığıyla desteklenen kullanıcı merkezli yaklaşımı yatıyor. Teknolojinin kitlesel benimsenmesi psikolojisi konusunda uzmanlaşmış bir kurucu ortakla The Connecter, kripto ve DeFi alanına yeni başlayanlar için özellikle hayati önem taşıyan, sorunsuz bir katılım deneyimi sağlıyor.





Yeni Standartlar Belirliyoruz: Bağlayıcının Özellikleri

The Connecter'ı rakiplerinden ayıran şey, B2B2C çerçevesinde faaliyet gösteren gerçek dünya varlıklarına (RWA) ve hizmet hizmetlerine olan bağlılığıdır. Üstelik Mastercard ve Visa gibi büyük kartların yanı sıra Revolut ve Western Union gibi popüler platformlar da dahil olmak üzere 130'dan fazla farklı ödeme seçeneğinin desteğiyle gerçek küresel erişilebilirliğe sahiptir. Connecter'ın ödeme toplayıcısı, müşterilere sürekli olarak piyasadaki en düşük ücretleri sunarken, işlem başarı oranlarını %80 gibi etkileyici bir oranda önemli ölçüde artırır.





“ Connecter'ın vaadi bir DeFi çözümünden daha fazlasını temsil ediyor. En son teknolojiyle desteklenen ve üst düzey yatırımcılar tarafından desteklenen, finansal katılıma ve yetkilendirmeye yönelik bir hareketi bünyesinde barındırıyor. The Connecter, daha erişilebilir ve demokratikleştirilmiş bir finansal geleceğe giden yolu açmaya devam ederken, finansla etkileşimde bulunma ve finansı anlama biçimimizde devrim yaratmaya hazırlanıyor. ” - Eduard Soponar, The Connecter'ın CEO'su ve Kurucu Ortağı.





www.theconnecter.io





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