Risk ve Fırsatı Dengelemek: Kurumların Kripto Parayı Daha Fazla Görmezden Gelme lüksü yok

Kripto para ekosisteminden daha büyük kurumlar kripto potansiyelinin farkına varmaya başladığında, bu kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Sürekli gelişen dünyası, ana akım benimsemenin dışında çok daha uzun süre kalabilir mi? kripto Yaklaşık dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi olan BlackRock'un CEO'su Larry Fink, iş fikrini söylemeye gelince herhangi bir yumruk atacak gibi görünmüyor. 9,4 trilyon dolarlık AUM'la Fink, 2017'de . Ancak yalnızca üç yıl sonra . kriptoyu "kara para aklama endeksi" olarak nitelendirdi BlackRock CEO'su, Bitcoin gibi varlıkların dikkatini çektiğini itiraf etti Fox Business ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda "Kripto paranın rolünün altını birçok yönden dijitalleştirmek olduğuna inanıyorum" dedi ve aynı zamanda BTC'den "uluslararası bir varlık" olarak bahsetti. Fink, Bugün BlackRock, SEC onayına tabi ilk Bitcoin ETF'lerinden birini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bu, kripto para birimi manzarası için amiral gemisi olma vaad eden bir an. Dünyanın en büyük varlık yönetimi firmasından borsada işlem gören bir fonun gelişi, Wall Street'te kriptoya daha fazla maruz kalma sağlamaktan çok daha fazlası; bu, istisnai bir biçimidir. kurumsal savunuculuğun Veriler zaten kurumların kripto kabulüne yönelik bu son darbeye uyandığını gösteriyor. PwC'nin Kriptoya olan güvenin yeniden inşası raporuna göre, 2023 sonuna kadar bu varlık sınıfına daha fazla sermaye dağıtmayı planladıklarını doğrularken, %37'si daha önce piyasa olgunluğunun daha da artmasını beklediklerini iddia etti. yatırım yapmak. ankete katılan hedge fonlarının yaklaşık %46'sı Kripto para birimlerine yönelik kurumsal merakın belirgin bir şekilde artmasına rağmen, birçok önemli oyuncu için risk hala mevcut. Bahsi geçen olgunluğa giden yol, büyük borsa FTX'in çöküşü ve uzun süredir devam eden likidite sorunları gibi tekrarlanan sektör eksiklikleri nedeniyle sekteye uğrayabilir. Kurumların riski fırsatla dengelemesi mümkün mü? Uzun zamandır beklenen Bitcoin halving etkinliğinin 2024 yılının 2. çeyreği için ayarlanması ve ufukta yeni bir boğa koşusu beklentisi olması nedeniyle, kripto göz ardı edilemeyecek kadar cazip bir ihtimal haline gelebilir. Kurumsal Odaklı Bir Ekosistemin Sürdürülmesi Kripto para birimini benimsemek isteyen kurumların karşılaştığı en büyük risklerden biri, birçok katılımcının merkeziyetsizleşmeyi savunduğu ve daha merkezi olmayan finansal hizmetler için geleneksel finansal süreçleri bilinçli olarak reddettiği bir dünyaya girmeleridir. Merkezi olmayan yönetim, endüstrinin tek merkezi organlar aracılığıyla düzenlenmesini zorlaştırdığından, bazı kurumsal yatırımcılar algılanan güvenlik eksikliği nedeniyle ertelenebilir. Ancak diğer piyasa yorumcuları kurumların gelişinin tüm oyunculara uygun, uyarlanabilir bir ekosistemin yaratılmasına yardımcı olacağına inanıyor. Kaiko kripto piyasası analistleri araştırma direktörü . “Bence tamamen güvenilmez olan DeFi tarafının devamını görmeye devam edeceğiz. Ancak aynı zamanda daha kurumsal aktörler tarafından birleştirilecek merkezi olmayan finansın izin verilen bir versiyonunu da göreceğiz ve bunun tokenizasyonla ilgisi var.” Clara Medalie, "Sanırım iki versiyonumuz olacak" diye açıklıyor "Geleneksel finanstan bahsederken tam anlamıyla otomatikleştirilmiş DeFi tarafına sahip olamazsınız çünkü risk bileşeni var, uyumluluk var, düzenleme var ve bu yüzden gerçek kullanıma bağlı olarak her ikisinin bir kombinasyonu olacağını düşünüyorum. vakalar var.” Bu yeni hibrit kripto pazarlarına kurumsal erişim, kurumsal yatırımcılara ve tüccarlara, kurumların daha geleneksel aracılık hesapları aracılığıyla erişmeleri için kullanma fırsatı sağlayacak olan Bitcoin ETF'lerinin gelişiyle hızlandırılacak. düzenlenmiş ve tanıdık bir yatırım aracı Bu, kurumların varlıklarını doğrudan satın almak ve depolamak için kendilerini merkezi olmayan borsalara tamamen kaptırmak zorunda kalmalarını önleyecektir. ETF'ler aracılığıyla kriptoya erişimi basitleştirerek, kripto para piyasasına, aksi takdirde piyasadaki mevcut altyapıya karşı temkinli veya temkinli davranacak daha geniş bir kurumsal giriş yelpazesini her zaman göreceğiz. Ayrıca doğrudan kripto dünyasında daha fazla yenilik görüyoruz, bu da kurumsal yatırımcılar için daha sürdürülebilir katılım için daha fazla fırsat yaratıyor. Örneğin, Skarb'ın kurumsal odaklıdır ve tüccarların endüstri engellerini aşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. birleşik ticaret terminali Bu birleşik ticaret yapısı, daha derin likidite havuzlarını kolaylıkla kolaylaştırmak için kurumların 20'den fazla likidite mekanına ve 6.000'den fazla ticaret aracına tek bir platformdan erişmesine olanak tanır. Skarb'ın platformu spot, opsiyon ve vadeli işlem ticaretini destekler; bu da yatırımcıların risklerini hedge etmek veya enstrümanlar ve mekanlar arasında birden fazla bacakta işlem yapmak için her biri genelinde birden fazla likidite alanına erişmesine olanak tanır. Skarb ayrıca portföy izleme ve yönetimini basitleştirerek yatırımcıların tüm risklerini tek bir yerde görmelerine olanak tanıyor. En önemlisi, Skarb motoru, daha basit ticaret uygulamaları için çok sayıda entegre borsa arasından piyasa yapıcıları seçerek kurumların karşı taraf riskini daha etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanıyor. Ölçeklenebilir arka uç mimarisi, pazardaki artan değişkenlik seviyelerinde bile verimli bir performans sunulmasına da yardımcı olur. Kripto ekosistemindeki bu teknolojik yenilikler, kurumların endişelerini doğrudan giderecek ve ticaret hedeflerine uyacak düzeyde kapsamlı çözümler sunmaya yardımcı olabilir. Bitcoin'in Yarılanması Etkinliği ve Bir Sonraki Boğa Koşusu Bitcoin'in önceden programlanmış halving etkinlikleri, yaratılışından bu yana boğa koşularının katalizörü oldu. 'Yarılanma olayı' terimi, madencilere dağıtılan Bitcoin için madencilik ödüllerinin yarıya indirildiği ve varlığın kıtlığının otomatik olarak artmasına katkıda bulunan yaklaşık dört yıllık bir döngüyü ifade eder. Bitcoin'in 2016 ve 2020 halving etkinliklerinin sırasıyla bir sonraki yıl varlık için tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasıyla birlikte, trendin 2024'te yeniden başlaması yönünde çok şey yapıldı. Her ne kadar kripto para birimi piyasası, kitlesel piyasa oynaklığı nedeniyle yinelenen eğilimler konusunda çok az şey sunsa da, Standard Chartered'ın Bitcoin'in değerine ulaşacağına dair bir tahmin yayınlamasının BTC'nin yarıya indirilme döngüsünün hiç de küçük bir payı yok. 2024 sonuna kadar 120 bin dolar Bitcoin'in bir kılavuz olarak kullanarak, Bitcoin yarılanması olayları ile Standard Chartered'ın tahminini doğrulayan fiyat artışları arasında gevşek bir korelasyon görebiliriz. stoktan siparişe akış şemasını Bu eğilimin yeniden başlaması yalnızca kripto alanındaki kurumsal katılımcılar için kazançlı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kripto para piyasasının piyasa değerinde de önemli bir artış sağlayacaktır. Bugün yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine sahip olan kripto para piyasası, toplam küresel borsa kapitalizasyonunun kadardır. Bu, dünyanın en büyük kurumlarının çoğu için önemli bir likidite sorunu oluştursa da, son yarılanma olaylarının ekosistem içinde, bir sonraki boğa koşusunda kripto para piyasasında önceki 3 trilyon dolarlık zirveleri aşabilecek üstel bir büyüme yarattığını gördük. yaklaşık yüzde biri Elbette bir Bitcoin boğa koşusu ihtimali kesin olmaktan çok uzak. Bitcoin'in Kasım 2021'deki tüm zamanların en yüksek değeri olan 69.044,77 dolar, varlığın yarıya indirilmesi döngüsüyle ilişkili olabilir, ancak aynı zamanda perakende yatırımcılar için daha fazla likidite oluşturan ortasında teknoloji hisselerindeki yükseliş sırasında da gerçekleşti. , Kovid sonrası önemli hükümet teşvik paketlerinin FX Street editörü Ekta Mourya, son yıllarda Bitcoin halving döngülerindeki zayıflama eğiliminin yatırımcılar için tehlike olabileceğini öne sürüyor. “BTC fiyatı için yükseliş katalizörü görevi gören BTC yarılanmasının olasılığı azalıyor. Bu, Bitcoin blok zincirinin çatallanmasıyla oluşturulan bir varlık olan Litecoin durumunda da gözlemlendi” . diye uyarıyor Mourya Kurumlar Geleceklerinin Anahtarını Ellerinde Tutuyor Şu anda, kriptonun kurumsal olarak benimsenmesini çevreleyen hakim döngü, sektörde anlamlı değişimi yönlendirebilecek olanların kurumsal öncüler olduğu yönündedir. Kripto risk gözetim firması Solidus Labs'ın kurucu ortağı ve baş deneyim sorumlusu . "Ama harita bölgeyle birlikte geliyor." Chen Arad, "Kurumlar için hazır mıyız? Olan biten her şeye baktığımızda muhtemelen cevap hayırdır" dedi Kripto alanının daha fazla kurum için verimli bir ortam haline gelmesi ancak kurumsal benimseme ve savunuculuk yoluyla mümkün olacaktır. Sektör genelinde hala risk mevcut olsa da kripto ekosisteminin tüm katılımcılar için daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale geldiğine dair kanıtlar görüyoruz. Kurumlara düzenlenmiş bir ortamda kripto piyasalarına benzeri görülmemiş bir erişim sağlayan Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesinde, kurumsal ilgiyi niyete dönüştüren savunuculukta bir artış görebiliriz. da yayınlandı. Burada