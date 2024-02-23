Renzo, EigenLayer'da Likit Yeniden Alımının Benimsenmesini Artırmak İçin Büyük Bir Yatırım Sağladı

Önde gelen kripto para borsası Binance'in risk sermayesi kolu olan Binance Labs, likit yeniden stoklamayı EigenLayer blok zincirinde herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan önemli bir oyuncu olan Renzo Protokolüne yatırım yaptı. Yatırım, Renzo'nun likit yeniden alımının yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etme ve büyüyen sektörde risk yönetimi standardını belirleme misyonunda yardımcı olacak büyük bir güven oyu niteliğinde.

Renzo Protokolü nedir?

Renzo Protokolü, EigenLayer blok zinciri için özel olarak oluşturulmuş bir sıvı yeniden alım tokeni (LRT) ve strateji yöneticisidir. EigenLayer üzerinde stake yapanlar, düğüm operatörleri ve aktif olarak doğrulanmış hizmetler (AVS) arasında güvene dayalı olmayan işbirliğini kolaylaştıran akıllı sözleşmelerden oluşur.





Kullanıcılar, Renzo aracılığıyla ETH veya stake edilmiş ETH (stETH) gibi varlıklarını kolayca yeniden alabilir ve bunları incelenen düğüm operatörlerine devredebilir. Tüm bunlar olurken, teknik karmaşıklıklarla uğraşmanıza gerek kalmadan kazanç elde edin ve zincir içi hizmetlerle etkileşime geçin.





Protokol bu karmaşıklıkları ortadan kaldırarak EigenLayer'ın güvenliğine ve teşviklerine kolay katılım sağlar. Tüm EigenLayer ekosistemi için merkezi bir arayüz görevi görür.

Sıvı Yeniden Alımının Basitleştirilmesi

Likit yeniden alım, kullanıcıların likiditeyi korurken ETH gibi varlıklarından staking ödülleri kazanmalarına olanak tanır. Ancak, doğrulayıcı düğümü çalıştırmanın veya güvenilmez bir şekilde yetki vermenin getirdiği teknik engeller nedeniyle doğrudan katılmak zor olabilir.





Renzo bu süreci basitleştiriyor. Kullanıcılar ETH'yi veya stETH gibi stake edilmiş tokenleri Renzo'ya yatırır ve karşılığında likit yeniden staking tokenı ezETH'i alırlar. ezETH, yeniden stake edilen pozisyonları temsil eder ve tüm getirileri tek bir token içinde kapsar.





Bu likidite ve basitlik, katılımı teknik açıdan en yetkin kitlenin ötesinde çok daha geniş bir kitleye açar. Renzo'nun kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla EigenLayer'da stake ödülleri kazanmanın önündeki engelleri azaltır.

Risk Yönetimi ve Güvenlik

Renzo, erişilebilirliğin yanı sıra risk yönetimi ve güvenliğe de öncelik veriyor. Yalnızca çalışma süresi, yedeklilik ve en iyi güvenlik uygulamalarına ilişkin katı kriterleri karşılayan kurumsal düzeydeki düğüm operatörleriyle ortak çalışır.





Protokol ayrıca en son standartları uygulamak için güvenlik araştırmacılarıyla yakın işbirliği içindedir. Kurucuları, güvenli DeFi protokolleri oluşturma ve ölçeklendirme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.





Renzo, ihtiyatlı ortak seçimi ve sürekli çalışma sayesinde, kullanıcı fonlarının nitelikli operatörler tarafından sorumlu bir şekilde yönetildiğinden emin olarak likit yeniden stoklama sunmayı amaçlamaktadır. Risk yönetimine yönelik bu farklı yaklaşım, değer teklifinin büyük bir bölümünü oluşturur.

Zincirler Arası Köprülemeyi Etkinleştirme

Renzo, likit yeniden stoklama fırsatlarını daha da genişletmek için, diğer Katman 1 ve Katman 2 blok zincirlerindeki varlıkların EigenLayer'a doğrudan yatırılmasını sağlamak için köprü ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

Bu, Ethereum, Polygon, Avalanche ve daha fazlası gibi ağlarda varlıklara sahip olan kullanıcıların, tercih ettikleri başlangıç zincirinden ayrılmadan, likit yeniden alım için Renzo'ya sorunsuz bir şekilde köprü kurmalarına olanak tanıyacak.





Zincirler arası yeteneklerin entegrasyonu, Renzo'nun risk yönetimli çerçevesi kapsamında likit yeniden alım için mevcut toplam değeri önemli ölçüde artırmayı vaat ediyor. Protokolün erişilebilirlik vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

Binance Laboratuvarlarının Doğrulaması

Binance Labs'ın yatırımını güvence altına almak, Renzo'yu hedeflerine doğru ilerletmeye yardımcı olacak büyük bir güven oyu. Dünyanın en büyük kripto borsasının girişim kolu olan Binance Labs, gelecek vaat eden erken aşama projeleri belirleme konusunda güçlü bir geçmişe sahip.





Portföyü bugüne kadar 14 katın üzerinde yatırım getirisi elde etti. Finansman, Renzo'nun likit yeniden alım platformu ve hizmetlerinin devam eden gelişimini ve genişlemesini destekleyecek. Aynı zamanda Binance'in geniş ekosistemine değerli bağlantılar da getiriyor.





Renzo'nun Kurucu Katılımcısı Lucas Kozinski, Binance Labs'in, DeFi'den EigenLayer'da yeniden hisse alımına kadar düşünce liderliği ve en iyi uygulamaları getirmeye yardımcı olan desteğinden dolayı minnettarlığını ifade etti. Renzo, protokolü önde gelen likit yeniden alım merkezi haline getirmek için çalışırken, bu yatırım önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Son düşünceler

Kullanıcı dostu arayüzü ve risk yönetimine odaklanan Renzo Protokolü, likit yeniden stoklamayı ana akım için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Sürekli ürün yeniliği ve zincirler arası yeteneklerin entegrasyonu yoluyla, EigenLayer'ın güvenliğinin ve teşviklerinin yaygın şekilde benimsenmesini sağlamayı amaçlıyor.





Binance Labs'ten yatırım güvence altına almak, Renzo'nun kendi sektöründe standart haline gelme vizyonunun ve potansiyelinin güçlü bir doğrulamasıdır. Ağır bir destekçinin desteğiyle Renzo, misyonunu yerine getirmek ve likit yeniden stoklama yoluyla herkes için ortak güvenliği teşvik etme hedefini gerçekleştirmek için iyi bir konuma sahip.





Hikayeyi beğenip paylaşmayı unutmayın!

Kazanılmış Menfaat Açıklaması: Bu yazar, yazar olarak marka programımız aracılığıyla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir. Doğrudan tazminat, medya ortaklıkları veya ağ oluşturma yoluyla olsun, yazarın bu hikayede adı geçen şirket/şirketlerde çıkarı vardır. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYÖR



