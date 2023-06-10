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    RAND Raporu: DHS, Meta Veri Sunucusu Kullanıcılarının İzlenmesinde Karşılaşılan Riskler ve Beklentilerile@thesociable

    RAND Raporu: DHS, Meta Veri Sunucusu Kullanıcılarının İzlenmesinde Karşılaşılan Riskler ve Beklentiler

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    Çok uzun; Okumak

    Yakın tarihli bir RAND perspektif raporuna göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), meta veri deposundaki kullanıcı etkinliğini izlerken potansiyel tehditler ve fırsatlarla karşılaşmayı beklemelidir. “Fiziksel dünyada meydana gelen şeylerin çoğu meta veri ortamında da gerçekleşebilir” “DHS, hangi bilgilerin toplandığı ve nasıl yönetildiği konusunda yasal ve etik incelemeler yapmalıdır”
    featured image - RAND Raporu: DHS, Meta Veri Sunucusu Kullanıcılarının İzlenmesinde Karşılaşılan Riskler ve Beklentiler
    #rand #dhs #metaverse #environment
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