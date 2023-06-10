RAND Raporu: DHS, Meta Veri Sunucusu Kullanıcılarının İzlenmesinde Karşılaşılan Riskler ve Beklentiler
Çok uzun; OkumakYakın tarihli bir RAND perspektif raporuna göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), meta veri deposundaki kullanıcı etkinliğini izlerken potansiyel tehditler ve fırsatlarla karşılaşmayı beklemelidir. “Fiziksel dünyada meydana gelen şeylerin çoğu meta veri ortamında da gerçekleşebilir” “DHS, hangi bilgilerin toplandığı ve nasıl yönetildiği konusunda yasal ve etik incelemeler yapmalıdır”