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    RAND'a Göre Savaşın Geleceği; Cyborglar ve Genetiği Geliştirilmiş Süper Askerlerile@thesociable
    454 okumalar

    RAND'a Göre Savaşın Geleceği; Cyborglar ve Genetiği Geliştirilmiş Süper Askerler

    2024/01/12
    6m
    ile @thesociable 454 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    RAND Corporation'ın son raporu, geleceğin savaş savaşçılarının (telepatik yeteneklere sahip siborglar ve genetik olarak geliştirilmiş süper askerler) distopik bir resmini çiziyor. Rapor, beyin-bilgisayar arayüzlerinden genomik düzenlemeye kadar savaşı yeniden şekillendirebilecek teknolojileri araştırıyor. Bununla birlikte, siber tehditler ve mahremiyet sorunları da dahil olmak üzere etik kaygılar ve potansiyel riskler, bu yüksek teknolojili askeri gelecek vizyonu üzerinde büyük önem taşıyor.
    featured image - RAND'a Göre Savaşın Geleceği; Cyborglar ve Genetiği Geliştirilmiş Süper Askerler
    tech-stories #war-tech #internet-of-bodies #rand
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