RAND'a Göre Savaşın Geleceği; Cyborglar ve Genetiği Geliştirilmiş Süper Askerler
Çok uzun; OkumakRAND Corporation'ın son raporu, geleceğin savaş savaşçılarının (telepatik yeteneklere sahip siborglar ve genetik olarak geliştirilmiş süper askerler) distopik bir resmini çiziyor. Rapor, beyin-bilgisayar arayüzlerinden genomik düzenlemeye kadar savaşı yeniden şekillendirebilecek teknolojileri araştırıyor. Bununla birlikte, siber tehditler ve mahremiyet sorunları da dahil olmak üzere etik kaygılar ve potansiyel riskler, bu yüksek teknolojili askeri gelecek vizyonu üzerinde büyük önem taşıyor.