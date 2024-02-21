Piyasadaki Çok Sayıda Kripto Cüzdanından 2024 Yılında Sahip Olunması Gereken Dört Cüzdan

2024 İçin Temel Kripto Cüzdan Rehberi: Sektörün En İyisine Yönelmek

Kripto para biriminin dinamik dünyasında doğru cüzdanı seçmenin önemi göz ardı edilemez. Çok çeşitli seçenekler mevcut olduğundan, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan bir cüzdan (veya daha doğrusu cüzdanlar) seçmek çok önemlidir. Bu kılavuz size, her biri kripto ekosisteminin farklı yönlerinde öne çıkan, 2024'ün vazgeçilmez altı cüzdanını tanıtıyor. Dijital varlıklarınızı güvence altına almaktan ticaret stratejilerinizi optimize etmeye kadar bu cüzdanlar çok yönlü bir kripto araç setinin temel taşını oluşturur.

İnceleme Çerçevesi: Cüzdan Kategorilerini Anlamak

En iyi seçimlerimize dalmadan önce, kripto cüzdanlarının yapısını anlamak çok önemlidir. Genel olarak web, donanım ve çok zincirli cüzdanlar olarak sınıflandırılan her tür, farklı amaçlara hizmet eder:





Web Cüzdanları: Hızlı ticaret, DeFi ve hızlı işlem gerektiren diğer çevrimiçi etkinliklerle uğraşan kullanıcılar için idealdir.

Hızlı ticaret, DeFi ve hızlı işlem gerektiren diğer çevrimiçi etkinliklerle uğraşan kullanıcılar için idealdir. Donanım Cüzdanları: Uzun vadeli depolama için en uygunudur ve kripto para birimi yatırımlarınız için eşsiz güvenlik sunar.

Uzun vadeli depolama için en uygunudur ve kripto para birimi yatırımlarınız için eşsiz güvenlik sunar. Çok Zincirli Cüzdanlar: Çeşitli blok zincirler arasında gezinen kullanıcılara hitap ederek esneklik ve geniş varlık desteği sunar.

2024'te İncelenecek Kripto Cüzdanları

1. Çekirdek : Kusursuz, Çekirdeksiz Harika

Tür: Çok Zincirli Cüzdan

Çok Zincirli Cüzdan İçin En İyisi: Kripto yatırımcıları, DeFi meraklıları ve NFT koleksiyoncuları

Kripto yatırımcıları, DeFi meraklıları ve NFT koleksiyoncuları Temel Özellikler: Gözetimsiz, çekirdeksiz kurulum, çoklu zincir desteği (Ethereum, Avalanche, Bitcoin dahil) ve entegre portföy izleyici.





Core Wallet Uygulama Mağazası Derecelendirmesi:





Başlatma Platformu: Chrome (Masaüstü, Chrome Uzantısı ve Mobil kullanılabilirliğiyle)





Ana Özellikler:

Ledger donanım desteğine sahip saklama dışı cüzdan

İki faktörlü kimlik doğrulamayla Google veya Apple ID aracılığıyla kaydolun

Bitcoin, Ethereum ve daha fazlası arasında köprü işlevi

Blockchain kişileri için adres defteri

Kripto gönderme, alma, köprüleme, değiştirme ve satın alma için ücretsiz işlemler

Yerleşik AVAX staking'i içeren kapsamlı DeFi araç seti

73+ Avalanche Alt Ağı ve çoklu zincir desteği

Teknik İnceleme

Kullanıcı Arayüzü ve Deneyimi

Core , güçlü özelliklerini gizleyen basit, sezgisel tasarımıyla kendisini diğerlerinden ayırıyor. MetaMask'tan 10 kat daha hızlı olacak şekilde tasarlandı ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıran anlık işlemler sunuyor. M-cüzdanın kullanım kolaylığı, kesintisiz kayıt sürecinden, çeşitli işlevler aracılığıyla akıcı gezinmeye kadar açıkça görülmektedir.





Çoklu Zincir Yeteneği ve Hızı

Core'un en çok övülen özelliklerinden biri, Bitcoin, Ethereum ve diğer blok zincirleri arasında doğrudan cüzdan içinde bir köprü kurmayı kolaylaştıran çoklu zincir desteğidir. Bu özellik, hızlı işlem yetenekleriyle birleştiğinde Core'u çeşitli kripto ortamlarında çalışan kullanıcılar için oldukça verimli bir araç olarak konumlandırıyor.

DeFi ve Staking

Core , DeFi meraklıları düşünülerek geliştirildi. Protokol tarafından oluşturulan yıllık ödüllerin yaklaşık %8'ini sunan yerleşik AVAX staking özellikleriyle donatılmıştır. Ek olarak cüzdan, 73'ten fazla alt ağlara erişim ve sayıları artmaya devam eden Avalanche Alt Ağları için özel destek sağlayarak Avalanche ekosistemine yatırım yapan kullanıcılar için çekiciliğini artırıyor.

Topluluk ve Ekosistem Geri Bildirimi

Topluluktan ve Trader Joe, BENQI, HyperSpace, WooFi, YieldYak ve Dexalot gibi ortaklardan gelen geri bildirimler Core'un etkinliğini ve verimliliğini vurguluyor. İş ortakları, Core'u hızlı, sorunsuz deneyimi ve stake etme, takas ve köprüleme gibi çok çeşitli DeFi etkinliklerini destekleyen kapsamlı araç seti nedeniyle övüyor.

Geleceğe Bakış: Temel Konuyla İlgili Son Düşünceler

Core bir cüzdandan daha fazlasını temsil eder; modern kripto kullanıcılarının, özellikle de Avalanche ekosistemindekilerin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir platformdur. Hız, güvenlik, çoklu zincir desteği ve DeFi işlevlerinin birleşimi, onu Web3'ün karmaşıklıklarında kolaylıkla gezinmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir araç haline getiriyor. İster AVAX'ı stake ediyor olun, ister token takası yapıyor olun, ister çeşitli dijital varlık portföyünü yönetiyor olun, Core, blockchain dünyasına modern ve güvenli bir ağ geçidi sunar.





Güvenilir, hızlı ve zengin özelliklere sahip bir cüzdan arayan kullanıcılar için Core , Avalanche kullanıcıları ve ötesi için "İsviçre çakısı" olma vaadini yerine getirerek üst düzey bir rakip olarak öne çıkıyor. Devam eden güncellemeler ve duyarlı bir geliştirme ekibiyle Core, cüzdan teknolojisinin ön sıralarında kalmaya hazırlanıyor ve bu da onu kripto para biriminin dinamik dünyasında hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için akıllıca bir seçim haline getiriyor.

2. Phantom: Genişleyen Çok Zincirli Maven

Tür: Çok Zincirli Cüzdan

En İyisi: EVM zincirlerinin ötesini keşfeden kullanıcılar

Temel Özellikler: Solana cüzdanı olarak ortaya çıktı, şimdi BTC20 ve Ordinal desteği de dahil olmak üzere Ethereum ve Bitcoin'e genişliyor.





Phantom Uygulama Mağazası Derecelendirmesi:





Phantom Wallet: Bitcoin ve Ordinal Desteğini Açıklıyoruz - Teknik Bir İnceleme

Kripto para dünyasında çok yönlülükle eşanlamlı bir isim olan Phantom cüzdan, Bitcoin, Ordinals ve BRC-20 tokenlerine destek sunarak önemli bir adım attı. Bu inceleme, Phantom'un masaya getirdiği özellikleri, kullanılabilirliği ve yenilikleri ele alıyor; özellikle Bitcoin ve Ordinallerin entegrasyonuna odaklanıyor ve birden fazla blok zincirinde birleşik bir cüzdan deneyimi isteyen kullanıcılar için yeni bir döneme işaret ediyor.

Genel Bakış

Platform Uyumluluğu: Mobil, Tarayıcı

Beta Durumu: Beta'da Bitcoin ve Ordinal desteği

Ana Özellikler:

Bitcoin, Ordinals ve BRC-20 tokenları için tam destek

Taproot ve Native SegWit seçenekleriyle Bitcoin adreslerinin kolay yönetimi

ETA ve USD değeri dönüşümleri ile ayrıntılı işlem genel bakışları

Yazılı ve nadir satlar için koruma

Ordinalleri ve BRC-20 tokenlerini taramak, satın almak ve listelemek için bağlantılı uygulamalar

Sürükleyici sıra sayıları galerisi ve otomatik spam algılama

Bitcoin ve Ordinallerin Entegrasyonu

Phantom'un Bitcoin'i ve Ordinals ve BRC-20 token standardı gibi ilgili yeniliklerini destekleyecek şekilde genişlemesi, cüzdanın daha geniş kripto ekosistemini kucaklama konusundaki kararlılığını gösteriyor. Phantom, Bitcoin'i dahil ederek yalnızca Bitcoin'in web3 hareketindeki temel rolünü kabul etmekle kalmıyor, aynı zamanda Solana, Ethereum ve Bitcoin'in en iyilerini kapsayan çok zincirli bir cüzdan arayan kullanıcılar için faydasını da artırıyor.





Kullanıcı Deneyimi ve Özellikleri

Phantom, kullanıcıları için Bitcoin ve Ordinals'ın genellikle karmaşık olan dünyasını basitleştirmeyi amaçlıyor. M-cüzdan, Bitcoin işlemlerini yönetmek için Taproot ve Yerel SegWit adresleri arasında geçiş yapma yeteneği de dahil olmak üzere sezgisel bir arayüz sunuyor ve kullanıcıların işlem tercihleri ve güvenlik özellikleri üzerinde kontrole sahip olmalarını sağlıyor. Sürükleyici bir sıra sayısı galerisinin ve Magic Eden ve UniSat gibi bağlantılı uygulamaların dahil edilmesi, Ordinals ve BRC-20 tokenlarının toplanması ve bunlarla etkileşimde bulunulması için kusursuz bir deneyim sağlar.

Güvenlik ve Kullanılabilirlik Geliştirmeleri

Ayrıntılı işlem genel bakışlarıyla kullanıcılar, daha iyi bir bağlam için BTC'den USD'ye dönüştürme kolaylığının yanı sıra, her bir işlem için tahmini varış süresi (ETA) ve bakiye değişiklikleri hakkında fikir sahibi olur. Phantom ayrıca Ordinaller ve nadir uydular gibi benzersiz varlıkların güvenliğine de öncelik vererek bunların kazara harcanmasını önleyecek özellikler uygular. Ek olarak, otomatik spam tespiti ve zengin Sıra Sayıları meta verileri, kullanıcı deneyimini daha da güvence altına alır ve zenginleştirir.

Bitcoin ve Ordinal Desteğini Etkinleştirme

Phantom, Bitcoin ve Ordinals desteğinin etkinleştirilmesini kolaylaştırdı ve kullanıcıların cüzdan ayarlarından Bitcoin ağını açmasını gerektirdi. Bu katılım yaklaşımı, kullanıcı tercihlerine saygı duyar ve Phantom'u, kripto topluluğu içindeki farklı ihtiyaçları karşılayan çok yönlü bir cüzdan olarak konumlandırır.

Geleceğe Bakış: Phantom Wallet Hakkında Son Düşünceler

Phantom, Solana, Ethereum ve şimdi de Bitcoin gibi büyük blok zincirleri arasındaki boşluğu dolduran kapsamlı bir platform sunarak, koleksiyonerler ve tüccarlardan çoklu zincir meraklılarına kadar çok çeşitli kripto kullanıcılarının ilgisini artırıyor. Cüzdan beta aşamasından ilerledikçe, kripto topluluğu Phantom'un kusursuz, güvenli ve entegre dijital varlık deneyimi vizyonunun tam olarak gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor.





Phantom gelişmeye devam ederken, cüzdanın yol haritası, güvenilir uygulamalara yönelik desteğin genişletilmesini ve Ledger desteği ve özelleştirilebilir gas ücretleri gibi Bitcoin dostu özelliklerin tanıtılmasını içeriyor. Gelecek güncellemeler, Phantom'un kripto para birimini küresel bir kitle için güvenli ve erişilebilir hale getirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Tür: Saklama Dışı Cüzdan

En İyisi: EVM zincirlerinde kolaylıkla gezinmek

Temel Özellikler: Trust Wallet'a entegre akıllı sözleşme cüzdanı SWIFT, birden fazla EVM zinciri desteği ve yenilikçi gaz sübvansiyonları.





Trust Wallet Uygulama Mağazası Derecelendirmesi:

Trust Wallet: Güvenli Çok Zincirli Platformun Kapsamlı Bir İncelemesi

Trust Wallet, Web3 ekosisteminde gezinen hem acemi hem de deneyimli kullanıcılara hitap eden çok çeşitli özellikler sunarak kripto para cüzdanı alanında kendisini önemli bir oyuncu olarak kanıtlamıştır. 2017 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında 70 milyondan fazla kişinin güvendiği Trust Wallet, 100'den fazla blok zincirinde çok çeşitli dijital varlıkları yönetmek için kusursuz ve güvenli bir platform sağlar. Bu inceleme, Trust Wallet'ın sunduğu işlevleri, güvenlik önlemlerini ve kullanıcı deneyimini araştırıyor.

Genel Bakış

Platform Uyumluluğu: Mobil Uygulama, Tarayıcı Uzantısı

Kullanıcı Tabanı: 70 Milyon+

Denetim Durumu: Bağımsız Denetimden Geçti

Desteklenen Varlıklar: 100 milyondan fazla varlık, 100'den fazla blok zincirinde 600 milyondan fazla NFT

Ana Özellikler

Çoklu Zincir Desteği

Trust Wallet, özünde, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cosmos, Optimism ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli blockchainlerde milyonlarca varlığı destekleyen, kendi kendini saklayan çok zincirli bir cüzdandır. Bu kapsamlı destek, kullanıcıların kripto para portföylerini tek bir platformdan yönetebilmelerini sağlayarak dijital varlıkların alım, satım, takas ve kazanç gibi faaliyetlerini kolaylaştırıyor.

Kullanıcı deneyimi

Trust Wallet, kullanıcıların tüm Web3 yolculuğunu destekleyecek güçlü araçlarla sorunsuz bir mobil uygulama ve masaüstü deneyimi sunarak basit ve kusursuz bir kullanıcı deneyimini vurgular. Kullanıcılar, Binance ve Coinbase gibi borsalardan doğrudan Trust Wallet'larına kolayca kripto para yatırabilir, böylece dijital varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olma sürecini kolaylaştırabilirler.

Gizlilik ve güvenlik

Trust Wallet'ın tasarımında gizlilik ve güvenlik çok önemlidir. M-cüzdan, kullanıcıların güvenlikten ödün vermeden verilerinin ve dijital varlıklarının kontrolünü elinde tutmasını sağlayan sağlam gizlilik önlemleri kullanıyor. Temel güvenlik özellikleri şunları içerir:

Kullanıcıların özel anahtarlarının ve gizli ifadelerinin kontrolünü elinde tutmasıyla kripto varlıkların gerçek mülkiyeti.

Gelişmiş cüzdan güvenliği için Şifreli Bulut Yedekleme.

IP adresleri veya bakiye bilgileri toplanmadan sıfır kişisel takip.

Riskli işlemler ve dApp bağlantıları için uyarılar, kullanıcıların Web3'ü keşfederken güvende kalmalarına yardımcı olur.

Web3 ve Topluluk Entegrasyonu

Trust Wallet, kullanıcıların tek bir yerden kripto satın almasına, satmasına, takas etmesine, ödül kazanmasına, NFT'leri yönetmesine ve dApp'leri keşfetmesine olanak tanıyarak Web3 alanıyla etkileşime geçmek için kapsamlı bir platform görevi görüyor. Cüzdan, DeFi, blockchain teknolojisi ve özel anahtarların güvenliğinin önemi hakkında bilgiler sunan canlı ve çeşitliliğe sahip bir topluluk tarafından desteklenmektedir.

Güven Üzerine İnşa Etmek

Trust Wallet aynı zamanda blockchain geliştiricilerinin kendi dApp'lerini ve cüzdanlarını yerel olarak oluşturabilecekleri ve düşük seviyeli uygulama ayrıntıları konusunda endişelenmeden milyonlarca kullanıcıyla bağlantı kurabilecekleri bir platform da sağlıyor. Bu topluluk merkezli yaklaşım, Web3 ekosisteminde yeniliği ve erişilebilirliği teşvik eder.

Geleceğe Bakış: Güven Üzerine Son Düşünceler

Trust Wallet, Web3'ün geniş potansiyelini keşfetmek isteyen kullanıcılar için çok yönlü ve güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Çoklu zincir desteği, güvenliğe ve gizliliğe önem vermesi ve kullanıcı dostu arayüzü ile Trust Wallet, dijital varlıkların yönetimi için sağlam bir temel sağlar. İster DeFi meraklısı, ister NFT koleksiyoncusu olun, ister yalnızca kripto para portföyünüzü güvence altına almak istiyor olun, Trust Wallet modern kripto kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış kapsamlı bir çözüm sunar.

4. Habby : Hızlı Yarışmacı

Tür: Web Cüzdanı

Web Cüzdanı İçin En İyisi: Gelişmiş EVM zinciri kullanıcıları

Gelişmiş EVM zinciri kullanıcıları Temel Özellikler: Performans sorunu olmadan 50'ye kadar cüzdanı destekler, entegre portföy denetleyicisi ve üstün güvenlik özellikleri.









Rabby Cüzdan Uygulama Mağazası Puanı:









Teknik İnceleme

Rabby Wallet, özellikle Ethereum ekosistemi ve ötesinde köklü kullanıcılar için kripto para cüzdanları alanında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Çok çeşitli blockchainlere hitap edecek şekilde tasarlanan Rabby , çoklu zincir yetenekleri, güvenlik özellikleri ve kullanıcı odaklı deneyimiyle kendisini farklı kılıyor. Bu inceleme, Rabby Wallet'ın teknik yönlerini inceleyerek özelliklerine, kullanılabilirliğine ve MetaMask gibi rakiplere karşı nasıl durduğuna ışık tutuyor.

Genel Bakış

Uyumluluk: Chrome Uzantısı, Masaüstü, Mobil (Beta)

Ana Özellikler:

Ana ağlar ve test ağları dahil 141 zincir desteği

İmza öncesi güvenlik kontrolleri

Tahmini bakiye değişikliklerini gösteren kullanıcı dostu arayüz

Açık kaynak ve SlowMist tarafından denetleniyor

Donanım ve kurumsal cüzdanlar dahil çoklu imzalama modları

Çoklu Zincir Desteği ve Kullanılabilirlik

Rabby'nin ayırt edici özelliği, kullanıcının ziyaret ettiği siteye bağlı olarak ilgili zincire otomatik olarak geçiş yapan sorunsuz çoklu zincir deneyimidir. Bu özellik yalnızca kullanılabilirliği arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda Rabby'yi birden fazla blok zinciriyle ilgilenen kullanıcılar için çok yönlü bir cüzdan olarak konumlandırıyor. Ethereum ve Arbitrum'dan Zora ve zkSync Era gibi daha niş zincirlere kadar her şeyi içeren 141 zincire yönelik entegre destekle Rabby, kullanıcılarına geniş erişilebilirlik ve işlevsellik sağlar.





Güvenlik

Rabby Wallet'ın tasarımında güvenlik her şeyden önemlidir. Kullanıcıları kötü niyetli işlemlerden korumayı amaçlayan, Rabby'nin güvenlik motoru tarafından desteklenen bir imza öncesi kontrol sunar. M-cüzdan açık kaynaklıdır ve SlowMist tarafından denetlenerek güvenlik mekanizmalarına şeffaflık ve güven sağlanmıştır. Rabby ayrıca MetaMask'tan kanıtlanmış özel anahtar yönetimi bileşenini de devralarak güvenilirliğini daha da sağlamlaştırıyor.

Kullanıcı deneyimi

Rabby, kullanıcı dostu bir deneyim sunma konusunda uzmandır. Kullanıcılara işlem tamamlandıktan sonra tahmini bakiye değişimini gösteren ve her işlemde netlik ve güven sağlayan ilk cüzdandır. Rabby, güvenliğe odaklanmasına rağmen kullanıcı deneyiminden ödün vermiyor. M-cüzdanın arayüzü sezgisel olup hem acemiler hem de deneyimli kullanıcılar için erişilebilirdir. Ek olarak, Rabby, kullanıcı odaklı yaklaşımını vurgulayarak ana akım uzantı cüzdanları arasında en kullanıcı dostu MIT lisansı altında lisanslanmıştır.

Çeşitli İmza Modları

Rabby, geçici sahiplerden kurumsal yatırımcılara kadar geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eden birden fazla imzalama modunu destekler. Donanım cüzdanı desteği, diğerlerinin yanı sıra Ledger, Trezor ve BitBox02 gibi popüler seçenekleri içerir. MetaMask Mobile ve Trust Wallet gibi mobil cüzdanların yanı sıra Gnosis Safe ve FireBlocks gibi kurumsal cüzdanlar da desteklenmektedir. Bu kapsayıcılık, kullanıcıların varlıklarını ihtiyaçlarına en uygun şekilde güvence altına alma esnekliğine sahip olmalarını sağlar.

Geleceğe Bakış: Rabby Cüzdanı Hakkında Son Düşünceler

Rabby Wallet, birden fazla blok zincirinin karmaşık ortamında gezinen kullanıcılar için kapsamlı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı zincir desteğiyle birleşen sağlam güvenlik özellikleri, onu geniş bir kripto meraklısı yelpazesi için cazip bir seçim haline getiriyor. Cüzdanın açık kaynak yapısı ve SlowMist tarafından yapılan güvenlik denetiminden geçmenin şeffaflığı, güven ve güvenilirlik katmanları ekler. İster kesintisiz çoklu zincir navigasyonu arayan deneyimli bir yatırımcı olun, ister güvenli ve sezgisel bir cüzdan arayan yeni başlayan biri olun, Rabby dijital varlık dünyasıyla etkileşime geçmek için sağlam bir temel sunar.

Kripto Cüzdanınızı Oluşturun Arsenal

Bu cüzdanların her biri, kripto deneyiminin farklı yönlerini ele alarak masaya benzersiz bir şeyler getiriyor. İster DeFi platformlarında günlük işlem yapıyor olun, ister uzun vadeli yatırımlar yapıyor olun, ister NFT'lerin ve yeni blockchain'lerin geniş alanlarını keşfediyor olun, bu araçları kripto stratejinize entegre etmek, dijital varlık alanındaki güvenliğinizi, verimliliğinizi ve genel başarınızı önemli ölçüde artırabilir. .

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