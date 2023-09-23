Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Değişken Referanslar mı yoksa Değişken Değişkenler mi? Rust'un mut-mut-mut'unun kodunu çözmekile@charnog
    355 okumalar

    Değişken Referanslar mı yoksa Değişken Değişkenler mi? Rust'un mut-mut-mut'unun kodunu çözmek

    2023/09/23
    5m
    ile @charnog 355 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    Rust'ın hafıza güvenliği, sahiplik ve ödünç alma mekanizmalarına dayanmaktadır. Bu makale, değişken referanslar ile değişken değişkenler arasında ayrım yaparak mut anahtar sözcüğünün inceliklerini ele alıyor. Anahtar paket servisi mi? Tüm mut'lar eşit yaratılmamıştır: değişken referanslar işaret edilen değerin değiştirilmesine izin verirken, referanslı değişken değişkenler işaret ettikleri yeri değiştirebilir. = işaretini kullanan kullanışlı bir görselleştirme hilesi, bu ayrımların anlaşılmasını kolaylaştırır.
    featured image - Değişken Referanslar mı yoksa Değişken Değişkenler mi? Rust'un mut-mut-mut'unun kodunu çözmek
    programming #programming #rust #hackernoon-ru
    Denis Gonchar HackerNoon profile picture

    @charnog

    Denis Gonchar

    Creator of Kompositor Chrome Extension

    react to story with heart
    Brave-G

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Tips For Evergreen & Organic Traffic Generating Articles
    Published at Jan 30, 2019 by jare #seo
    Article Thumbnail
    Rick Rubin ve İnsan Dokunuşu: Yapay Zeka İnsan İçgüdüsünün Yerini Alabilir mi?
    Published at Dec 03, 2023 by davidjdeal #ai
    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Ivan Novak, Tech Entrepreneur
    Published at Jul 23, 2023 by inovak #meet-the-writer
    Article Thumbnail
    İnsanlar ve Yapay Zeka: Devam Eden Savaşa İlişkin Skor Tablosu Güncellemesi
    Published at Dec 01, 2023 by thetechpanda #ai-randd
    L O A D I N G
    . . . comments & more!