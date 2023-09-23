Değişken Referanslar mı yoksa Değişken Değişkenler mi? Rust'un mut-mut-mut'unun kodunu çözmek
Çok uzun; OkumakRust'ın hafıza güvenliği, sahiplik ve ödünç alma mekanizmalarına dayanmaktadır. Bu makale, değişken referanslar ile değişken değişkenler arasında ayrım yaparak mut anahtar sözcüğünün inceliklerini ele alıyor. Anahtar paket servisi mi? Tüm mut'lar eşit yaratılmamıştır: değişken referanslar işaret edilen değerin değiştirilmesine izin verirken, referanslı değişken değişkenler işaret ettikleri yeri değiştirebilir. = işaretini kullanan kullanışlı bir görselleştirme hilesi, bu ayrımların anlaşılmasını kolaylaştırır.