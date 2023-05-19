Paket Diseksiyonu Kullanılarak Wireshark Kullanılarak Bir Drone Nasıl Tersine Tasarlanır?
Çok uzun; OkumakBu makale, Wireshark ile paket izleme tekniklerini kullanarak DJI drone'larına tersine mühendislik yapmak için attığım adımları özetlemektedir. Ayrıca paket ayrıştırmanın ayrıntılarına ve Lua programlama dilini kullanarak kendi protokol ayrıştırıcınızı nasıl geliştirebileceğinize de değineceğim. Daha gelişmiş drone sistemleri devreye alındıkça ve çeşitli sektörlere entegre edildikçe, bunların oluşturabileceği güvenlik açıklarını hesaba katmak daha da önemli hale geliyor.