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    Paket Diseksiyonu Kullanılarak Wireshark Kullanılarak Bir Drone Nasıl Tersine Tasarlanır?ile@angelinatsuboi
    3,255 okumalar

    Paket Diseksiyonu Kullanılarak Wireshark Kullanılarak Bir Drone Nasıl Tersine Tasarlanır?

    2023/05/19
    26m
    ile @angelinatsuboi 3,255 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makale, Wireshark ile paket izleme tekniklerini kullanarak DJI drone'larına tersine mühendislik yapmak için attığım adımları özetlemektedir. Ayrıca paket ayrıştırmanın ayrıntılarına ve Lua programlama dilini kullanarak kendi protokol ayrıştırıcınızı nasıl geliştirebileceğinize de değineceğim. Daha gelişmiş drone sistemleri devreye alındıkça ve çeşitli sektörlere entegre edildikçe, bunların oluşturabileceği güvenlik açıklarını hesaba katmak daha da önemli hale geliyor.
    featured image - Paket Diseksiyonu Kullanılarak Wireshark Kullanılarak Bir Drone Nasıl Tersine Tasarlanır?
    tech-stories #uavs #cybersecurity #drones
    Angelina Tsuboi HackerNoon profile picture

    @angelinatsuboi

    Angelina Tsuboi

    Mechatronics Developer, Programmer, Pilot, Aerospace Cybersecurity Researcher, and Analog Astronautics Enthusiast

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    by Angelina Tsuboi @angelinatsuboi.Mechatronics Developer, Programmer, Pilot, Aerospace Cybersecurity Researcher, and Analog Astronautics Enthusiast
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