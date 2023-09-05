REST API Otomatik Testleri için Playwright vs Cypress: Kim Zirveye Çıkıyor?
Çok uzun; OkumakCypress, kullanıcı arayüzü ve API test kapsamı olmak üzere çift amaçlı bir test otomasyon çerçevesidir. Oyun Yazarının da amacı aynı, ancak kutudan herhangi bir tarayıcı çıkmıyor; bunları ayrı bir komutla yüklemeniz gerekiyor (eğer isterseniz). Hafif ve en hızlı araç söz konusu olduğunda, kurulumu daha az zaman aldığından ve API testine gerek olmadığından tarayıcıların çalışması için ek kaynak tüketmediğinden kesinlikle Playwright olacaktır.