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    OpenAI Modelleri Karşı karşıya: GPT-4 ve GPT-3ile@hacker7014442
    4,883 okumalar

    OpenAI Modelleri Karşı karşıya: GPT-4 ve GPT-3

    2023/03/20
    10m
    ile @hacker7014442 4,883 okumalar
    tldt arrow
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    Makale, GPT-4'ü öncülleri olan GPT-3 ve GPT-3.5 ile 6 temel alanda karşılaştırıyor: modelin yetenekleri, belirteç limitleri, giriş türleri, yönlendirilebilirlik, ince ayar ve fiyatlandırma.

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    machine-learning #ai #openai #gpt #gpt-4 #gpt3
    Claudia Słowik HackerNoon profile picture

    @hacker7014442

    Claudia Słowik

    A tech enthusiast in a platonic relationship with generative AI.

    Credibility

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