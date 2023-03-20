OpenAI Modelleri Karşı karşıya: GPT-4 ve GPT-3

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Makale, GPT-4'ü öncülleri olan GPT-3 ve GPT-3.5 ile 6 temel alanda karşılaştırıyor: modelin yetenekleri, belirteç limitleri, giriş türleri, yönlendirilebilirlik, ince ayar ve fiyatlandırma.