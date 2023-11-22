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OpenAI'nin Sam Altman'ın Başarısız Yönetim Kurulu Darbesi ve Yapay Zekanın Kaderini Birkaç Kişinin Ellerine Bırakmanın Tehlikesi Üzerine

2023/11/22 7 m ile @ linh 1,167 okumalar

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