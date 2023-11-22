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    OpenAI'nin Sam Altman'ın Başarısız Yönetim Kurulu Darbesi ve Yapay Zekanın Kaderini Birkaç Kişinin Ellerine Bırakmanın Tehlikesi Üzerineile@linh
    1,167 okumalar

    OpenAI'nin Sam Altman'ın Başarısız Yönetim Kurulu Darbesi ve Yapay Zekanın Kaderini Birkaç Kişinin Ellerine Bırakmanın Tehlikesi Üzerine

    2023/11/22
    7m
    ile @linh 1,167 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Sam'in Dönüşü bence hem kötü haber hem de iyi haber durumu...
    featured image - OpenAI'nin Sam Altman'ın Başarısız Yönetim Kurulu Darbesi ve Yapay Zekanın Kaderini Birkaç Kişinin Ellerine Bırakmanın Tehlikesi Üzerine
    machine-learning #openai #sam-altman #failed-coup
    Linh Dao Smooke HackerNoon profile picture

    @linh

    Linh Dao Smooke

    Hacker Noon Mama-in-Chief & Mama to Norah & Ira. From Hanoi :)

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