Nvidia'nın Titrek 2. Çeyreği Hisse Senedinin Üretken Yapay Zekanın Duyarlılık Turnusol Testi Olduğunu Vurguluyor

Wall Street'teki boğa koşusu sırasında tacı takan kafa ağırdır ve Nvidia'nın devam eden üretken yapay zeka patlamasının kralı olma statüsü, hisse senedinin özellikle yatırımcı iştahının zayıflama ihtimaline karşı savunmasız olabileceği anlamına gelir.





Nvidia (NASDAQ:NVDA) 2023'te Wall Street'in en heyecan verici hikayesi oldu. Çip üreticisi yıl boyunca yaklaşık %239 artış göstererek 1 trilyon dolarlık piyasa değeri cam tavanını aştı ve ardından 2 trilyon doları aşan bir tavana ulaştı.





Devam eden üretken yapay zeka pazarındaki yükselişin körüklediği iyimserlik, 2024'ün ilk çeyreğinde dalga yaratmaya devam etti. NVDA, güçlü hakimiyet büyüsünü sürdürmek için yılın ilk üç ayında neredeyse %90 artış gösterdi.





Ancak nihayet Nisan ayının başında hisse senedi son dört yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Nvidia satışlarının daha geniş sonuçlarının tüm üretken yapay zeka pazarını sarsması muhtemel.





NVDA Satışlarının Maliyetinin Hesaplanması

Nisan 2024'ün ilk üç haftasında NVDA, yaygın yatırımcı satışları nedeniyle değerinin %15'inden fazlasını kaybetti.





Gelişmekte olan bir piyasanın heyecan aşamasına yakalanan hisse senetleri için daha yüksek düzeyde dalgalanma beklense de, Nvidia'nın Nisan ayındaki gerilemesi, Mart 2020'de Kovid-19 salgınının ilk patlak vermesinden bu yana şirketin en büyük düşüşü oldu.













Nvidia için pandemi dönemi sanki bir ömür önceymiş gibi görünüyor. Mart 2020'deki satışlarda hisse senedi 51,44 dolara düştü. Hisse senedinin Mart 2024'teki zirve kapanış fiyatı 950,02 dolardı.





Ancak dört yıllık hızlı büyümenin ardından Nvidia'nın son dönemdeki piyasa düşüşü özellikle endişe verici; özellikle de hisse senedi artık S&P 500'ü istikrarlı bir şekilde yukarıya taşıyan teknoloji öncüsü statüsünü kazandı.





Nvidia'nın üretken yapay zeka patlamasının zirvesindeki konumu, yatırımcı hissiyatındaki bir değişikliğin etkisini her zaman hisse senedinin ilk absorbe edeceği anlamına gelebilir ve korkular, üretken yapay zekanın birdenbire keşfedilmesi durumunda NVDA'nın madendeki kanarya olacağı yönündedir. Yapay zeka bir süredir patlamaya hazır bir heyecan balonunun içindeydi.





Her ne kadar Nvidia'nın son zamanlarda yaşadığı zorluklar ABD enflasyon oranlarının beklentilere meydan okumaya devam ettiği haberiyle örtüşse de, Faiz indirimi ihtimali beklemede Analistler, öngörülebilir gelecekte, üretken yapay zeka patlamasına ilişkin korkuların, düşük performansın ardından yatırımcıların endişelerinin temel nedeni olmaya devam edeceğini öne sürüyor.





"Hisse senedi gerilemesinin faiz oranlarıyla çok az ilgisi var" Parag Thatte'yi açıkladı Deutsche Bank'ta strateji uzmanı, yakın zamanda Financial Times'a verdiği bir röportajda. “Bu daha çok yatırımcıların kazanç artışını daha yavaş fiyatlandırmasıyla ilgili.”





Üretken yapay zekanın abartılı bir aşamadan uygulama sorununa doğru dönüşmeye başladığına dair artan bir endişe de var.





ChatGPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), üretken yapay zekanın saf gücünü ve potansiyelini sergilemede mükemmel araçlar olsa da, aynı zamanda büyük ölçüde hataya açık teknolojiyi benimsemek isteyen işletmeler arasında daha fazla tereddüt yaratabilecek şekilde.





Bu nedenle Savcı Davidson analisti Gil Luria şu uyarıda bulundu: Nvidia hisselerinde yüzde 20 düşüş Luria, şu anda Microsoft ve Amazon gibi şirketler tarafından toplu olarak satın alınan Nvidia ürünlerinin uygulama aşamasının, önemli alıcıların kapasiteye ulaşması ve talebin düşmeye başlamasıyla sorun yaşayabileceğini öne sürüyor.





Ancak diğer analistler, üretken yapay zeka heyecanı aşamasının sonunun, sektörün büyümesini sürdürebilecek daha stratejik bir uygulama aşamasıyla karşılanacağını öne sürüyor.





Yatırım araştırmaları başkanı Maxim Manturov, "GenAI'nin 2024'te beklentileri karşılayamayacağına ilişkin endişeler, yeni teknolojilerin doğal heyecan ve olgunluk döngüsü bağlamında görülmelidir" dedi. Özgürlük Finansı Avrupa . "Bazı endüstri liderleri, kendi kuruluşlarında yapay zeka ve GenAI'daki ilerleme hızından hayal kırıklığını dile getirirken, diğerleri potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ediyor."





Manturov, "GenAI'ya yoğun yatırım yapan şirketler karlılıklarını kanıtlama konusunda baskı altında ve sektör raporları önümüzdeki yıllarda daha stratejik AI girişimlerine geçiş yapılacağını gösteriyor" diye ekledi.





Üretken Yapay Zeka İstisnai Bir Durum mu?

Burada üretken yapay zeka patlamasından bahsettiğimizi kendimize hatırlatmakta fayda var. Bu, Bloomberg Intelligence'ın geçen yıl %42'lik bir Bileşik Büyüme Oranıyla büyüyeceğini öne sürdüğü bir sektör. 2032'ye kadar 1,3 trilyon dolarlık endüstri .





Üretken yapay zeka ürünlerine yönelik yeni talebin, yeni yazılım gelirine yaklaşık 280 milyon dolar ekleyeceği tahmin ediliyor. Piyasa etkisi eşi benzeri olmayan, gelişen bir teknolojiden söz ediyor olabilir miyiz?





Morgan Stanley analistleri, 2024'ün ikinci çeyreğinde Nvidia'nın ve daha geniş üretken yapay zeka pazarının kararsız görünümünün altını çizerek şu öneride bulundu: daha yükseliş görünümü NVDA ve üretken yapay zeka odaklı Amazon (AMZN) için.





Nvidia, 2023'ün 4. çeyreğinde gelirinin %265 artışla 22 milyar dolara yükseldiğini bildirirken, CEO Jensen Huang şunu iddia etti "Hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zeka devrilme noktasına ulaştı" ve şunu ekledi: "Talep dünya çapında şirketler, endüstriler ve uluslar arasında artıyor."





Şirketin son haftalardaki yenilikleri şunları içeriyordu: metni 3D'ye dönüştürme aracı Nvidia'nın 'sanal 3D yazıcı' olarak tanımladığı LATTE3D'nin yanı sıra Hipokrat Yapay Zeka ile işbirliği saati 9 dolara mal olabilecek üretken yapay zeka hemşirelerinden oluşan bir ağ geliştirmek.





Nvidia'nın rekor satışlarının ardından hızlı bir şekilde %5'lik toparlanması, şirketin yapabileceği inovasyona daha geniş bir güven oyu olarak hizmet etmeli. Başarısı onu GenAI kanaryası yapsa da yapmasa da, NVDA kesinlikle etkileyici büyümesini sürdürebilecek yenilikçi bir hisse senedi.





Balon mu, Boom mu?

Sonuçta Nvidia'nın son 12 aydaki performansı, hisse senedinin üretken yapay zeka konusunda yatırımcı duyarlılığı için canlı bir turnusol testi haline geldiği anlamına geliyor. Bunun iyi bir şey olup olmadığı tamamen sektörün kendi yeteneklerine bağlıdır.





Nvidia'nın hızlı büyümesi, hisse senetlerinin Microsoft, Apple ve Alphabet gibi şirketlerle omuz omuza olduğunu gördü ve şirket, inovasyon yoluyla büyümesini sürdürmeye devam etmek için diğer sektör devlerinin liderliğini takip etmeye istekli olacak.





Bir yarı iletken lideri olarak Nvidia'nın olanakları neredeyse sonsuzdur. Üretken yapay zekanın yetenekleri müşterileri şaşırtmaya ve vaatlerini yerine getirmeye devam ettiği sürece NVDA büyümeye devam edebilecek bir hisse senedi olmaya devam edecek. Yatırımcılar bir doygunluk veya verimsizlik kokusu alırlarsa, Nvidia turnusol testi ileride bazı zorluklarla karşı karşıya kalabilir.