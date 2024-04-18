NVIDIA: PC Donanımı ve Endüstri Standartlarında Olanakları Yeniden Tanımlamak

NVIDIA gezegendeki en başarılı elektronik şirketlerinden biridir. Şaşırtıcı bir şekilde iki trilyon ABD Doları değerindeki NVIDIA, dünyadaki PC donanımının çoğuna güç veren bilgisayar GPU'larının üretimiyle büyük bir başarıya imza attı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, uzun süredir şirketin muazzam büyümesinin ana itici gücü olarak görülüyor ve PC dünyasında ve iş dünyasında efsanevi bir efsane haline geliyor.

Şirket, GPU'ları aracılığıyla oyun tabanlı deneyimleri geliştirerek, ortalama tüketiciyi hevesli espor oyuncularına kadar grafik kartlarını yığın yüküne göre satın almaya ikna etmeyi başardı. NVIDIA, gelişimine birinci sınıf tasarım ve teknoloji uzmanlığı getiren yenilikçiliğiyle tanınıyor. Daha spesifik olarak şirket, performansı artırmak için GPU'larına yapay zeka uyguladı. Bunun bir örneği, şirketin yapay olarak yeni çerçeveler oluşturmak ve çözünürlüğü iyileştirmek için yapay zekayı kullanan DLSS'yi ( derin öğrenme süper örnekleme teknolojisi ) kullanmasıdır. Örneğin, 4k monitörü olan ancak daha yüksek çözünürlüklerde iyi FPS'yi (saniyedeki kare sayısı) yakalayacak donanıma sahip olmayan bir oyuncu, bu teknoloji sayesinde kaliteden ödün vermeden 4K'da oynayabilecektir.





NVIDIA aynı zamanda Siemens gibi endüstriyel oyuncuların dijital ikizler gibi davranarak endüstriyel süreçleri neredeyse gerçek zamanlı olarak simüle etmesine ve oluşturmasına olanak tanıyan Omniverse platformu aracılığıyla sektörü dijitalleştiriyor. NVIDIA Omniverse, endüstriyel iş akışlarını geliştirmek isteyen şirketler için benzersiz ve çığır açan bir platformdur. Geçtiğimiz yıl Nvidia Dijital İkizler Başkanı Mike Geyer ile sohbet etme fırsatımız olmuştu; platformun endüstriyel işbirliği için bir araç olarak kullanılması hakkında şunları söyledi:





“Siemens ile olan işbirliğimiz bize, onların atölye otomasyonu, üretim kontrol sistemleri ve bir dizi gelişmiş yazılım platformundaki zengin mirasından yararlanma gücü veriyor. Bu da Nvidia Omniverse ve diğer temel teknolojilere sorunsuz bir şekilde entegre ediliyor ve müşterilerimize derin değer sağlayan işbirlikçi ve açık bir ekosistemin kurulmasıyla sonuçlanıyor."





NVIDIA, Siemens ortaklığının yanı sıra, daha kapsayıcı bir endüstriyel ekosistem yaratmak için Bentley Motors ve Service Now gibi diğer birçok ortakla da işbirliği yaptı. NVIDIA'nın birlikte çalıştığı ortaklar hakkında daha fazla bilgi için istihbarat platformumuz , NVIDIA işbirlikçi ağının genişliğini tam kapasitesiyle sergiliyor.





Makalede daha önce de belirtildiği gibi NVIDIA'nın 2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile yenilikçi olmasının bir nedeni var. Teknoloji devi, sanal gerçeklik hareket kabiliyeti ve holografik yansıtıcı ince VR/AR ekran sistemi de dahil olmak üzere kayda değer patentlerle birlikte sürükleyici teknoloji alanında 224 patent başvurusunda bulundu. Aşağıda şirketin başvuruda bulunduğu patentlerin anlık görüntüsü yer alıyor ve NVIDIA'nın ortaya çıkan trendlere doğru ilerleme hızını gösteriyor.

Yeniliğin hızına rağmen NVIDIA, aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi, hisse senedi fiyatlarında yakın zamanda yaşanan düşüş nedeniyle medyada kayda değer olumsuz duygularla karşı karşıya kaldı; ancak şirketin kapsama alanı açısından rakiplerine olan hakimiyeti nedeniyle, bu durumun kamuoyunun artan ilgisinden dolayı olması bekleniyor. Bununla birlikte NVIDIA, PC donanımı ve yazılımında neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlamaya devam ediyor ve sürekli pazar hakimiyeti arayışında güçlü bir rol oynuyor.

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