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    Nijerya Prensi E-postası ve Sosyal Mühendislik Tekniklerinin Tarihiile@historicalemails
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    Nijerya Prensi E-postası ve Sosyal Mühendislik Tekniklerinin Tarihi

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    Çok uzun; Okumak

    Nijeryalı Prens dolandırıcılığı internet tarihindeki en rezil çevrimiçi planlardan biridir. Çoğu insan bu dolandırıcılığın ne olduğunu anlasa da, iyi hazırlanmış sosyal mühendislik teknikleri sayesinde her gün bu masalın tuzağına düşen kurbanlar var. Bu dolandırıcılık söz konusu olduğunda P.T. Barnum'un ünlü sözü bunu mükemmel bir şekilde özetliyor: "Her dakika bir enayi doğuyor." Bu klasik tuzağın farkındalığı bugün her zaman olduğu kadar önemlidir.
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    @historicalemails

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