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    10 Yıllık Mobil Oyun Tasarlama, Yaratma ve Pazarlamadan 10 Dersile@0xjack
    806 okumalar

    10 Yıllık Mobil Oyun Tasarlama, Yaratma ve Pazarlamadan 10 Ders

    2023/07/03
    15m
    ile @0xjack 806 okumalar
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    featured image - 10 Yıllık Mobil Oyun Tasarlama, Yaratma ve Pazarlamadan 10 Ders
    gaming #unity #mobile-games #game-design
    Jack Liu HackerNoon profile picture

    @0xjack

    Jack Liu

    Founder @ Tentango | Creating games experiences for brands in The Sandbox metaverse.

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    by Jack Liu @0xjack.Founder @ Tentango | Creating games experiences for brands in The Sandbox metaverse.
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