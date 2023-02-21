Microsoft'un Yeni Bing'indeki Hatalar: ChatGPT Benzeri Üretken Modeller Gerçek Doğruluğu Garanti Edebilir mi?
Çok uzun; OkumakMicrosoft, geleneksel arama motorlarının kapsamında devrim yaratacağını iddia ederek yapay zeka destekli yeni Bing arama motorunu piyasaya sürdü. Konuşma destekli arama motorlarının yeni dalgası, karmaşık soruları doğal bir şekilde yanıtlama, arama sonuçlarını özetleme ve hatta yaratıcı bir araç olarak hizmet etme potansiyeline sahiptir. Bu makalede, Microsoft'un yeni Bing(https://www.bing.com/new) 9 ve Google'ın Bard'ındaki bazı gerçek hataları ortaya çıkarıyoruz.