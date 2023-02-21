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    Microsoft'un Yeni Bing'indeki Hatalar: ChatGPT Benzeri Üretken Modeller Gerçek Doğruluğu Garanti Edebilir mi?ile@chiayewken
    1,043 okumalar

    Microsoft'un Yeni Bing'indeki Hatalar: ChatGPT Benzeri Üretken Modeller Gerçek Doğruluğu Garanti Edebilir mi?

    2023/02/21
    12m
    ile @chiayewken 1,043 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Microsoft, geleneksel arama motorlarının kapsamında devrim yaratacağını iddia ederek yapay zeka destekli yeni Bing arama motorunu piyasaya sürdü. Konuşma destekli arama motorlarının yeni dalgası, karmaşık soruları doğal bir şekilde yanıtlama, arama sonuçlarını özetleme ve hatta yaratıcı bir araç olarak hizmet etme potansiyeline sahiptir. Bu makalede, Microsoft'un yeni Bing(https://www.bing.com/new) 9 ve Google'ın Bard'ındaki bazı gerçek hataları ortaya çıkarıyoruz.
    featured image - Microsoft'un Yeni Bing'indeki Hatalar: ChatGPT Benzeri Üretken Modeller Gerçek Doğruluğu Garanti Edebilir mi?
    machine-learning #chatgpt #bing #microsoft
    Chia Yew Ken HackerNoon profile picture

    @chiayewken

    Chia Yew Ken

    Researcher in AI and Natural Language Processing

    Credibility

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