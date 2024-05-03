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Mayıs günü





Mayıs günü





Mayıs günü





Bazı degenler, kripto piyasalarının nisan ayının ortasından bu güne kadar kustuğunu izlerken “Mayday” diye bağırıyordu. O kadar çok acı vardı ki momentum peşinde koşan kağıt eller sanki Irene Zhao kriptoyla “işlerinin bittiğini” ilan etti. Sanki - Bitcoin tekrar yukarı trende ve kısa sürede sağa döndüğünde, kripto susuzluğu tuzaklarını yayınlamaya görev bilinciyle geri dönecek.





Fiyat hareketi beklediğim gibi gerçekleşti. ABD vergi sezonu, Fed'in ne yapacağına dair şaşkınlık, Bitcoin'in yarıya indirilmesiyle ilgili haber olayı ve ABD Bitcoin ETF varlığının yönetim altındaki (AUM) büyümesindeki yavaşlama, son iki haftada bir araya gelerek çok ihtiyaç duyulan bir piyasa temizliği sağladı. Turistler bir sonraki aşamada sahilde oturacaklar… eğer paraları yetiyorsa. Biz sert orospu çocukları, Bitcoin ve Ether gibi en sevdiğimiz kripto rezerv varlıklarımızı ve/veya Solana, Dog Wif Hat gibi yüksek beta boktan koinleri ve hatta Dogecoin (OG köpek parası) diyebilirim.





Bu, tamamen ayrıntılı bir küresel makroekonomi, politika ve kripto makalesi anlamına gelmiyor. Bunun yerine, ABD Hazinesi, Federal Rezerv (Fed) ve Cumhuriyet Birinci Bankası kurtarma paketinin neden fiat likidite sağladığını veya şimdi ve yakın gelecekte artan fiat likiditesine giden bir yol sağladığını vurgulamak istiyorum. Çılgınlığımı destekleyen birkaç tabloyu hızla gözden geçireceğim.

QT Koniği = QE

Ortalama bir kukla niceliksel genişlemeyi (QE) para basımı ve enflasyonla eşitlediğinde, bu elitler için sorun anlamına gelir. Bu nedenle esrarkeşlere, yani fiat finansal sisteme, parasal eroin vuruşunu sağlamanın isimlendirmesini ve yöntemini değiştirmeleri gerekiyor. Fed'in niceliksel sıkılaştırma (QT) programı uyarınca varlık akışının hızının azaltılması iyi niyetli görünüyor. Ancak hata yapmayın; Fed, QT oranını ayda 95 milyar dolardan 60 milyar dolara düşürerek aslında ayda 35 milyar dolar dolar likidite ekliyor. Rezerv Bakiyelerinin Faizini, RRP ödemelerini ve ABD Hazine borcunun faiz ödemelerini birleştirdiğinizde, QT'deki azalma her ay küresel varlık piyasalarına sağlanan teşvik miktarını artırır.





Fed, bu hafta Mayıs 2024 toplantısında QT'yi yukarıda belirtilen miktarlarda azaltacağını duyurdu. Kullanışlı bir grafik kullanarak toplantı öncesi ve sonrası dolar likidite durumunu inceleyelim.





Önce Tesis Büyüklüğü PA Oranı Aylık Tutar (Milyar ABD Doları) Faiz gideri Yok Yok 88,27$ IORB 3271.706 %5,40 14,72$ RRP 438.148 %5,30 1,94$ QT Yok Yok -77,59$ Toplam



27,34$





QT satır öğesinin, 2024'teki gerçek aylık ortalama azalma tutarı olduğunu unutmayın. Fed'in haftalık raporlanan bilançosu . Gördüğünüz gibi Fed aylık 95 milyar dolar hedefinin altında kaldı. Hedefin ayda 60 milyar dolar olup olmadığı ve Fed'in bunun da altına düşüp düşmeyeceği sorusunu akla getiriyor. Hedef hızın altında kalınması dolar likiditesi açısından olumlu.





Sonrasında Tesis Büyüklüğü PA Oranı Aylık Tutar (Milyar ABD Doları) Faiz gideri Yok Yok 88,27$ IORB 3271.706 %5,40 14,72$ RRP 438.148 %5,30 1,94$ QT Yok Yok -60,00$ Toplam



44,93$ $ Liq Aylık Artış %64,32









Fed ve ABD Hazinesi'nin zenginlere faiz ödeme tahminleri dağıtmasını gerektiren "yüksek" faiz oranları, QT hızındaki düşüşle birleştiğinde daha da teşvik edici oluyor.





Lütfen oku " Uçurtma veya Tahta ” her satır öğesinin ne anlama geldiğini anlamak için.





Beta cuck havlucu Powell'ın peşinde olduğu şey bu. Peki ya dominatrix Bad Gurl Yellen?

ABD Hazinesi Üç Aylık Geri Ödeme Duyurusu (QRA)

ABD mali hakimiyet sıkıntısı içinde olduğu için Bad Gurl Yellen'ın açıklamaları diğer parasal yetkililerin açıklamalarından daha önemli. ABD Hazinesi her üç ayda bir, hükümeti finanse etmek için çıkarılması gereken borç miktarı ve türü konusunda piyasaya rehberlik etmek üzere QRA'yı yayınlıyor.





2Ç24 QRA öncesinde sorularım vardı:





Yellen geçen çeyreğe göre daha fazla mı yoksa daha az mı borçlanacaktı ve neden? İhraç edilecek borcun vade profili nasıldır? Hedef Hazine Genel Hesabı (TGA) bakiyesi ne olacaktır?





Soru 1:

Nisan – Haziran 2024 çeyreğinde Hazine, Haziran sonu nakit bakiyesinin 750 milyar dolar olacağını varsayarak, özel sektör net satılabilir borç olarak 243 milyar dolar borç almayı bekliyor. [2] Borçlanma tahmini, büyük ölçüde düşük nakit tahsilatları nedeniyle Ocak 2024'te açıklanandan 41 milyar dolar daha yüksek, kısmen de çeyrek başındaki yüksek nakit bakiyesiyle dengelendi. [3]





Kaynak: QRA





Eğer Hazine tahvili sahibiyseniz bu hiç de hoş bir şey değil. Daha fazla arz olacak ve hızla büyüyen ABD ekonomisine ve durgun piyasalara rağmen vergi gelirleri yetersiz kaldı. Bu, tahvil piyasasının krize girme hızını hızlandırıyor ve uzun vadeli faiz oranlarını önemli ölçüde yükseltiyor. Yellen'ın buna yanıtı bir çeşit verim eğrisi kontrolü olacak ve işte o zaman Bitcoin realz için 1 milyon dolara yükselmeye başlayacak.





Soru 2:





Mevcut mali tahminler göz önüne alındığında, Hazine Bakanlığı, Mayıs sonu civarında bir haftalık nakit ihtiyacımızı karşılamaya yetecek likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde 4, 6 ve 8 haftalık tahvil ihale büyüklüklerini artırmayı bekliyor. Ardından, 15 Haziran stopajsız ve kurumlar vergisi tarihi beklentisiyle Hazine, Haziran başı ve ortası arasında kısa vadeli tahvil ihale büyüklüklerinde ılımlı indirimler uygulamayı bekliyor. Ardından, Temmuz ayı boyunca Hazine Bakanlığı, kısa vadeli tahvil ihale büyüklüklerinin Şubat ve Mart aylarının en yüksek seviyelerine veya bu seviyelere yakın seviyelere dönmesini bekliyor.





Kaynak: QRA





Yellen'ın kısa vadeli tahvil ihracını artırması gerekiyor çünkü eğer BSD'yi eğrinin uzun ucunda sallarsa piyasa bunu kaldıramayacaktı. Daha fazla fatura çıkarmanın ek faydası, sisteme dolar likiditesini ekleyen RRP'yi boşaltmasıdır. Nedenini anlamak için lütfen okuyunuz “ Kötü Gurl ”.





Soru 3:





Temmuz - Eylül 2024 çeyreğinde Hazine, Eylül sonu nakit bakiyesinin 850 milyar dolar olacağını varsayarak, özel sektör net satılabilir borç olarak 847 milyar dolar borç almayı bekliyor.





Kaynak: QRA





TGA bakiye hedefi 850 milyar dolar. Şu anda 941 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da önümüzdeki üç ayda kabaca 90 milyar dolarlık bir azalmaya denk geliyor. Nedenini anlamak için lütfen okuyunuz “ Kötü Gurl .”





Bu QRA'nın etkisi hafif dolar likiditesi pozitiftir. Bu, tahvil, stonk ve kripto fiyatlarını uçuran Kasım 2023 duyurusu gibi bomba bir olay değil. Ancak zamanla çantalarımızın yavaş yavaş pompalanmasına yardımcı olacaktır.

Cumhuriyet Birinci Bankası

Bu küçük, boktan bankanın adını hiç duydun mu? Onlar iflas edene kadar yapmamıştım. Batmak İçin Çok Büyük (TBTF) olmayan bir bankanın daha batması dikkat çekici değil. Ancak önemli olan Pax Americana'dan sorumlu maliye görevlilerinin tepkisidir.





ABD hükümeti (FDIC aracılığıyla) herhangi bir ABD bankasındaki mevduatları 250.000 $'a kadar sigortalamaktadır. Bir banka battığında sigortasız mevduat sahipleri sıfırlanmalıdır. Ancak bir seçim yılında bu durum siyasi olarak kabul edilemez, özellikle de iktidardaki güçler sürekli olarak halka bankacılık sisteminin sağlam olduğuna dair güvence vermişse.





İşte o bölümden bir alıntı FDIC :





31 Ocak 2024 itibarıyla Cumhuriyet Bankası'nın toplam aktifleri yaklaşık 6 milyar dolar, toplam mevduatı ise 4 milyar dolar civarındaydı. FDIC, Cumhuriyet Bankası'nın iflasının Mevduat Sigorta Fonu'na (DIF) maliyetinin 667 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. FDIC, diğer alternatiflerle karşılaştırıldığında, Fulton Bank'ın Republic Bank'ı satın almasının, 1933'te Kongre tarafından oluşturulan ve ülkenin bankalarındaki mevduatları korumak amacıyla FDIC tarafından yönetilen bir sigorta fonu olan DIF için en az maliyetli çözüm olduğuna karar verdi.





Sade bir konuşmada olup biteni anlamak satır aralarını okumayı gerektirir.





Fulton, Republic First'ü satın almayı ve ancak FDIC'nin bir miktar nakit ödemesi durumunda tüm mevduat sahiplerinin güvende olmasını sağlamayı kabul etti. FDIC sigortası, Fulton'a 667 milyon dolar verdi, böylece tüm Republic First mevduat sahiplerinin sağlığına kavuştu. Bazı mevduatlar sigortalanmazken neden tüm mevduatlar için sigorta fonu kullanılıyor?





Bunun nedeni, tüm mevduatların karşılanmaması durumunda bankaya kaçışın başlamasıdır. TBTF dışı bir bankaya sahip herhangi bir büyük mevduat sahibi, tüm mevduatları için tam devlet garantisi sunan bir TBTF bankasına anında para aktaracaktır. Daha sonra ülke çapında binlerce banka batacaktı. Her iki yılda bir seçimlerin yapıldığı demokratik bir cumhuriyette bu hoş bir görünüm değil. Halk, banka iflaslarının %100 Fed ve ABD Hazine politikasından kaynaklandığı konusunda eğitildikten sonra, fazla maaş alan bazı aptalların gerçek işler bulması gerekecek.





Sorumlular artık sandıkta sıkıntı çekmek yerine ABD bankacılık sistemindeki tüm mevduatları garanti altına alıyor. Bu, 6,7 trilyon dolarlık gizli bir eklemedir, çünkü bu, sigortasız mevduatların miktarıdır. St. Louis Fed tarafından rapor edildi .





Bu, FDIC'nin sigorta fonunun 6,7 trilyon doları olmaması nedeniyle para basılmasına yol açıyor. Belki de fonlar SAFU olmadığı için CZ'den tavsiye istemeleri gerekiyor. Fon tükendiğinde FDIC, Fed'den borç alacak ve Fed, krediyi karşılamak için para basacak.





Bu makalede tartışılan diğer gizli para basma politikaları gibi, bugün de büyük bir likidite enjeksiyonu yoktur. Ancak artık Fed'in basılı parayla fonlanacak bilançosuna trilyonlarca koşullu yükümlülüğün eklendiğini tam bir güvenle biliyoruz.

Mayıs'ta Al, Git!

Her ay milyarlarca dolarlık likiditenin yavaşça eklenmesi, bundan sonra olumsuz fiyat hareketini azaltacaktır. Kripto para biriminin son ABD parasal duyurularının enflasyonist doğasını hemen tam olarak anlamasını beklemiyorum, ancak fiyatların dibe inmesini, kırılmasını ve yavaş yavaş yükselmeye başlamasını bekliyorum.





Kuzey yarımkürede yaz tam gaz başlarken, kripto para kuklaları her zamanki sıcak noktalarda önceden zengin olmanın tadını çıkaracak. Seni DC10, Scorpios, Chiltern'de görüyorum… Seni görüyorum playa. İki adım atabildiğim zaman kesinlikle Bitcoin'e bakıcılık yapmayacağım. Son zamanlardaki yoğun kusma, riskimi ortadan kaldırmak için mükemmel bir fırsat sağlıyor. USDe ve sentetik dolarları yüksek betalı boktan paralara harcayın.





Momentum ticaret pozisyonları için Solana ve köpek paraları alıyorum. Uzun vadeli Shitcoin pozisyonları için Pendle'daki* tahsislerimi artırıyorum ve "indirimdeki" diğer tokenleri belirleyeceğim. Mayıs ayının geri kalanını maruziyetimi artırmak için kullanacağım. Ve sonra bunu belirlemenin, unutmanın ve piyasanın ABD'nin son para politikası duyurularının enflasyonist doğasını takdir etmesini beklemenin zamanı geldi.





同志们好





Çin unutulmamalı. CNY devalüe edilecek ama USD karşısında olmayacak; daha ziyade altına ve Bitcoin'e karşı olacak. Bu teoriyi bu yaz daha sonra ayrıntılı bir makalede açıklayacağım.





Tahminlerime ilişkin maddelere ihtiyaç duyanlar için işte burada:





Bitcoin bu hafta başında 58.600 dolar civarında yerel bir düşük seviyeye mi düştü? Evet

Fiyat tahmininiz nedir? 60.000 doların üzerine bir yükseliş ve ardından ağustos ayına kadar 60.000 ila 70.000 dolar arasında sınırlı fiyat hareketi.

Son Fed ve Hazine politikası duyuruları para basmanın gizli biçimleri midir? Evet.





Yachtzee!!





Yasal Uyarı: Pendle'ın danışmanı ve yatırımcısıyım ve danışmanlık hizmetlerimin karşılığı olarak Pendle tokenları aldım.



