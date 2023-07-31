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    Mühendis Tarafından Yazılmış Dokümanlarda Yaygın Hatalar ve Bunların Nasıl Düzeltileceğiile@indrivetech
    7,688 okumalar

    Mühendis Tarafından Yazılmış Dokümanlarda Yaygın Hatalar ve Bunların Nasıl Düzeltileceği

    2023/07/31
    5m
    ile @indrivetech 7,688 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Son altı ayda geliştirme ekibimiz "kod olarak dokümanlar" yaklaşımını benimsedi (bu makaleden yolculuğumuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Teknik Bölümdeki meslektaşlarımın oluşturduğu belgeleri düzenli olarak inceleyerek, teknik belge yazarken karşılaşılan en yaygın sorunların bir listesini derledim. Makalede, yalnızca "kod olarak dokümanlar" yaklaşımının araçlarını kullanarak bu sorunları nasıl çözebileceğinizi göstereceğim.
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    writing #documentation #docsascode #ide
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