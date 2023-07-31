Mühendis Tarafından Yazılmış Dokümanlarda Yaygın Hatalar ve Bunların Nasıl Düzeltileceği
Çok uzun; OkumakSon altı ayda geliştirme ekibimiz "kod olarak dokümanlar" yaklaşımını benimsedi (bu makaleden yolculuğumuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Teknik Bölümdeki meslektaşlarımın oluşturduğu belgeleri düzenli olarak inceleyerek, teknik belge yazarken karşılaşılan en yaygın sorunların bir listesini derledim.
Makalede, yalnızca "kod olarak dokümanlar" yaklaşımının araçlarını kullanarak bu sorunları nasıl çözebileceğinizi göstereceğim.