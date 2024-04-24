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    Libertum, Gayrimenkulde Devrim Yaratmak İçin Tulum Land & Properties ile Stratejik İşbirliği Duyurduile@cryptounfolded
    242 okumalar

    Libertum, Gayrimenkulde Devrim Yaratmak İçin Tulum Land & Properties ile Stratejik İşbirliği Duyurdu

    ile Crypto Unfolded2m2024/04/24
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    Çok uzun; Okumak

    Tulum Land and Properties ve Libertum, benzersiz bir villa koleksiyonunu tokenize ederek yeni bir yatırım fırsatları çağını tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaklık, mülk tokenizasyonunun norm olduğu bir çağa doğru bir evrimi temsil ediyor. Tulum uluslararası yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çekmeye devam ettiği için bu işbirliği tam zamanında gerçekleşti.
    featured image - Libertum, Gayrimenkulde Devrim Yaratmak İçin Tulum Land & Properties ile Stratejik İşbirliği Duyurdu
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    Gayrimenkul yatırımının gelişimine katkıda bulunan önemli bir hamleyle Libertum, Tulum Land and Properties ile bir işbirliğini duyurmaktan büyük heyecan duyuyor. Bu ortaklık, Meksika'nın Tulum bölgesindeki gayrimenkul yatırımına yönelik geleneksel yaklaşımın sonunu işaret ediyor. Ortaklık, mülk tokenizasyonunun norm olduğu bir çağa doğru bir evrimi temsil ediyor. Çarpıcı mülkleri ve gelişen pazar potansiyeli ile bilinen Tulum, Meksika'nın canlı emlak sahnesinin artık emlak tokenizasyonunun bir gerçeklik olduğu bir yer olarak kabul edilmesi uygun olacaktır.


    Tulum Land and Properties ve Libertum, 300 milyon dolarlık başlangıç portföyüyle benzersiz bir villa koleksiyonunu tokenize ederek yeni bir yatırım fırsatları çağını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi girişim, ileri görüşlü yatırımcılara Tulum'un gelişen emlak sektörünün bir parçası olma konusunda eşsiz bir şans sunuyor ve burayı ilerici yatırım için birinci sınıf bir konum olarak konumlandırıyor.


    Libertum CEO'su Javvad Azam şunları söyledi:

    "Tulum'un emlak piyasası, küresel yatırımcıların artan ilgisiyle gözlemlenen bir dönüm noktasında. Tulum Land and Properties ile işbirliğimiz sadece çığır açan yatırım fırsatları sunmak değil; dünyanın en büyüleyici destinasyonlarından birinde bir miras yaratmakla ilgili. .”


    Tulum uluslararası yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çekmeye devam ederken, bölgedeki emlak değerleri önemli bir büyümeye hazır olduğundan bu işbirliği tam zamanında gerçekleşti. Bu girişime dahil olmak, yatırımcıların hem Libertum hem de Tulum Land and Properties'in uzmanlığından ve içgörüsünden yararlanarak kazançlı olacağı tahmin edilen bir pazardaki hisselerini güvence altına almalarına olanak tanıyor.


    Dahası, bu ortaklık, Libertum'a yardım etme potansiyelini barındırıyor, Tulum'un ötesinde Cancun'a doğru genişlemenin önünü açıyor ve Meksika'nın büyüleyici topraklarının daha fazla keşfedilmesini sağlıyor. Bu stratejik hamle, Libertum'un büyümeyi teşvik etme ve uluslararası emlak piyasasındaki ayak izini genişletme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.


    Libertum ve Tulum Land and Properties ile bu olağanüstü yolculuğun bir parçası olun. Eşsiz bölgeye daha yakından bakmak ve bu işbirliğinin yaratacağı fırsatları keşfetmek için www.tulumlandandproperty.com adresini ziyaret etmenizi öneririz. www.libertum.io

    Bu bir yatırım davetinden daha fazlasıdır; bu, artık kaçınılmaz olan endüstri evriminin parçası olma çağrısıdır.


    Libertum Hakkında

    Libertum, emlak şirketlerine, mülk sahiplerine, ajanslara ve diğer RWA projelerine varlıkları tokenize etmek için eksiksiz bir altyapı sunar. Kira gelirinin dijitalleştirilmesinden DAO aracılığıyla sahiplik transferlerine kadar Libertum, zincirdeki tüm gayrimenkul gereksinimlerinizi karşılar. Sorunsuz bir deneyim için mülkleri listeleyin, token ticareti yapın, borç verme protokolümüz aracılığıyla ödünç alın veya zincir üzerindeki mülkleri rezerve edin.


    Tulum Arsa ve Gayrimenkulleri Hakkında

    Dört heyecan verici yıldan fazla bir süredir Tulum Land & Property (TLAP) , uluslararası yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış benzersiz danışmanlık ve komisyonculuk hizmetleri sunarak Tulum'un dinamik emlak piyasasının ön sıralarında yer almaktadır.


    Bu hikaye HackerNoon'un İş Blogu Programı kapsamında dağıtılmıştır. Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://business.hackernoon.com/


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